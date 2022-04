નવી દિલ્હી : કેન્દ્રીય રેલ્વે પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્વિટ કરીને માહિતી આપતા જણાવ્યું(Union Railway Minister Ashwini Vaishnav tweeted the information) હતું કે, "રેલ્વેમાં નવી બાંધકામ તકનીકીઓમાં( new construction technologies in railways) બુલેટ ટ્રેનના વાયડક્ટ પર ગર્ડર લોન્ચર મૂકવામાં આવ્યું(Girder launcher) છે". સામાન્ય રીતે, ગર્ડરને સાંકળની ગરગડી દ્વારા લટકાવવામાં આવે છે અને દોરડાની મદદથી હેંગ્ડ ગર્ડરના પરિભ્રમણને જાતે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે.

નવી બાંધકામ તકનીકી - મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરે ભારતના આર્થિક હબ મુંબઈને અમદાવાદ શહેર સાથે જોડતી એક નિર્માણાધીન હાઈ-સ્પીડ રેલ લાઇન છે. જ્યારે પૂર્ણ થશે, તે ભારતની પ્રથમ હાઇ-સ્પીડ રેલ લાઇન હશે. નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) ની સ્થાપના 12 ફેબ્રુઆરી, 2016 ના રોજ કંપની અધિનિયમ, 2013 હેઠળ ભારતમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરને ધિરાણ, નિર્માણ, જાળવણી અને સંચાલન કરવાના હેતુ સાથે કરવામાં આવી હતી. કંપનીને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રેલ્વે મંત્રાલય અને બે રાજ્ય સરકારો દ્વારા ઇક્વિટી ભાગીદારી સાથે સંયુક્ત ક્ષેત્રમાં 'સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ' તરીકે મોડલ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકાર.

જાણો તેના ફાયદાઓ - હાઇ-સ્પીડ રેલ (એચએસઆર) પ્રોજેક્ટ, એક તકનીકી અજાયબી હોવા ઉપરાંત, મુસાફરીના સમયની બચત, વાહન ચલાવવાનો ખર્ચ, પ્રદૂષણમાં ઘટાડો, રોજગાર સર્જન, અકસ્માતોમાં ઘટાડો / ઉન્નત સલામતી, આયાતી ઇંધણની અવેજીમાં ઘણા જથ્થાબંધ લાભો થઇ શકે છે.