વોશિંગ્ટન: અમેરિકી પ્રમુખ જો બાઈડને (US President Joe Biden on Ukraine Crisis) શુક્રવારે કહ્યું કે, તેઓ માને છે કે, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને યુક્રેન પર આક્રમણ કરવાનો (Russia attack on Ukraine) નિર્ણય લીધો છે. રશિયા-યુક્રેન (Russia attack on Ukraine) કટોકટી પર વ્હાઈટ હાઉસમાં નવીનતમ વિકાસ વિશે બોલતા બાઈડને કહ્યું, "આ સમયે, હું માનું છું કે તેમણે તે નિર્ણય લીધો છે. બાઈડને કહ્યું કે, જો યુક્રેનનું રશિયા સાથે યુદ્ધ (Russia Ukraine War) થશે તો અમારા સૈનિકો યુક્રેન નહીં જાય. પરંતુ અમે યુક્રેનના લોકોને સમર્થન આપવાનું ચાલુ રાખીશું.

ફોટો

પુતિનની વિચારસરણીમાં તેમની આંતરદૃષ્ટિ મર્યાદિત હતી

જોકે બાઈડન અગાઉ કહ્યું હતું કે તેઓ માનતા નથી કે રશિયન નેતાએ તેમનું મન બનાવ્યું છે, પરંતુ હવે તેણે સ્વીકાર્યું કે, પુતિનની વિચારસરણીમાં તેમની આંતરદૃષ્ટિ મર્યાદિત હતી. પાછલા મહિનામાં બાઈડને સૂચવ્યું છે કે પુતિનની વિચારસરણી લગભગ દરેક માટે એક રહસ્ય હતું. આ બતાવે છે કે ટોચના રશિયન સલાહકારો પણ તેમના ઇરાદા વિશે અંધારામાં હતા. શુક્રવારની ટિપ્પણીઓએ બાઈડનના અભિગમમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન અને તેના સમકક્ષની યોજનાઓ પર વધુ ચોક્કસ વલણને ચિહ્નિત કર્યું. તેના પ્રારંભિક જવાબ પછી, બાઈડને (US President Joe Biden on Ukraine Crisis) ફરીથી આગ્રહ કર્યો કે તેમને ખાતરી છે કે પુતિને આક્રમકતા સાથે આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું છે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન

રશિયન દળો આગામી દિવસોમાં યુક્રેન પર હુમલો કરવા માગે છે

તેમણે કહ્યું, "અમારી પાસે માનવા માટેનું કારણ છે કે, રશિયન દળો આગામી દિવસોમાં યુક્રેન પર હુમલો (Russia Ukraine War) કરવા માગે છે." અમે માનીએ છીએ કે તેઓ યુક્રેનની રાજધાની કિવને નિશાન બનાવશે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "અમે યુક્રેન પરના આક્રમણને (Russia attack on Ukraine) યોગ્ય ઠેરવવા અને તેમને આગળ વધવાથી રોકવા માટે રશિયા દ્વારા આપવામાં આવેલા કોઈપણ કારણોને દૂર કરવા માટે અમારી શક્તિમાં બધું જ કરી રહ્યા છીએ.

ટ્વીટ

અમેરિકા અને અમારા સહયોગી દેશો અઠવાડિયાથી ચેતવણી આપી રહ્યા છે

બાઈડને (US President Joe Biden on Ukraine Crisis) કહ્યું કે રશિયન પ્રચારમાં વધારો થયો છે જેનો ઉપયોગ યુક્રેન પર આક્રમણ કરવાના બહાના તરીકે થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે આટલું જ નહીં, રશિયન જનતાને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, યુક્રેન અલગતાવાદી-નિયંત્રિત ડોનબાસ પર હુમલો કરવાની (Russia attack on Ukraine) યોજના બનાવી રહ્યું છે, જેના પુરાવાનો અભાવ છે. બાઈડને કહ્યું કે અમેરિકા અને અમારા સહયોગી દેશો અઠવાડિયાથી આ અંગે ચેતવણી આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે પૂર્વી યુક્રેનમાં યુદ્ધવિરામનું (Russia Ukraine War) ઉલ્લંઘન જોવા મળ્યું છે.

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અને અમારા સહયોગી યુક્રેનના લોકોને સમર્થન આપશે

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ ફરી એકવાર રશિયાને જો યુક્રેન આક્રમણ કરશે તો તેના સંભવિત પરિણામો અંગે ચેતવણી આપતાં કહ્યું કે, "વાટાઘાટના ટેબલ પર પાછા ફરવા અને પાછા આવવામાં હજુ પણ મોડું નથી થયું." બાઈડને (US President Joe Biden on Ukraine Crisis) કહ્યું કે સમગ્ર રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને અમારા સહયોગી અને ભાગીદારો યુક્રેનના લોકોને સમર્થન આપશે. તે જ સમયે, અમે રશિયાને તેની ક્રિયાઓ માટે જવાબદાર ઠેરવીશું. આ માટે પશ્ચિમ એકજૂથ અને સંકલ્પબદ્ધ છે. તેમણે કહ્યું કે જો રશિયા હુમલો કરશે તો અમે રશિયા પર ગંભીર પ્રતિબંધો લગાવવા માટે તૈયાર છીએ.

ફોટો

રશિયાએ ચૂકવવી પડશે ભારે કિંમત

બાઈડને (US President Joe Biden on Ukraine Crisis) કહ્યું કે રશિયા એ વાત પર સંમત છે કે અમેરિકી વિદેશ પ્રધાન એન્ટની બ્લિંકન અને રશિયન વિદેશ પ્રધાન સર્ગેઈ લવરોવ 24 ફેબ્રુઆરીએ યુરોપમાં મળવા જોઈએ. સાથે જ તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, જો રશિયા તે તારીખ પહેલા સૈન્ય (Russia attack on Ukraine) કાર્યવાહી કરે છે તો તે સ્પષ્ટ થઈ જશે કે. તેમણે કૂટનીતિના દરવાજા બંધ કરી દીધા છે. તેણે કહ્યું, 'જો રશિયાએ યુદ્ધ પસંદ કર્યું તો તેણે આવું કરવાની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે. માત્ર અમે જ નહીં અમારા સહયોગી દેશ પણ તેના પર પ્રતિબંધ લગાવશે.