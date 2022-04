કિવ: યુક્રેનના પ્રોસીક્યુટર-જનરલએ જણાવ્યું (Russia Ukraine war) હતું કે કિવ-પ્રદેશના નગરોમાંથી 410 નાગરિકોના મૃતદેહ પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં (bodies of civilian found near Kyiv) આવ્યા હતા જે તાજેતરમાં રશિયન સૈનિકો દ્વારા ફરીથી કબજે કરવામાં આવ્યા હતા. ઇરિના વેનેડિક્ટોવાએ ફેસબુક પર માહિતી આપી હતી કે શુક્રવાર, શનિવાર અને રવિવારે મૃતદેહો મળી આવ્યા હતા. તેમાંથી 140 ની ફરિયાદી (civilian bodies found near Kyiv) અને અન્ય નિષ્ણાતો દ્વારા પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.

Russia Ukraine war:: કિવ નજીક 410 નાગરિકોના મળ્યા મૃતદેહ

આ પણ વાંચો: Russia Ukraine war: યુક્રેનનો પલટવાર, પ્રથમ વખત રશિયાની સરહદમાં ઘૂસીને કર્યો હુમલો

રશિયન કેદમાં 11 મેયર: યુક્રેનના નાયબ વડાપ્રધાન ઇરિના વેરેશચુકે જણાવ્યું કે, કિવ પ્રદેશના મોટિઝિન ગામના મેયરને રશિયન દળો દ્વારા બંધક બનાવતી વખતે માર્યા ગયા હતા. વેરેશચુક કહે છે કે, સમગ્ર યુક્રેનમાં રશિયન કેદમાં 11 મેયર અને સમુદાયના વડાઓ છે.

હત્યારાઓને શેતાન ગણાવ્યા: રવિવારે એક વિડિયો સંબોધનમાં, યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સકીએ રશિયનોએ કબજે કરેલા શહેરોમાં નાગરિકોની કથિત લક્ષ્યાંકિત હત્યાઓની નિંદા કરી, હત્યારાઓને શેતાન ગણાવ્યા જે અન્યથા કેવી રીતે કરવું તે જાણતા નથી. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, જો રશિયન દળોને અન્ય કબજા હેઠળના પ્રદેશોમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તો વધુ અત્યાચારો થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો: War 39th day : ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, યુક્રેનિયન દળોએ ઘણા વિસ્તારો ફરી કબજે કર્યા

કિવ-પ્રદેશમાં કથિત હુમલાઓની નિંદા: આંતરરાષ્ટ્રીય નેતાઓએ કિવ-પ્રદેશના નગરોમાં કથિત હુમલાઓની નિંદા કરી છે, જેમાં નાગરિકોના મૃતદેહો અને તેમના હાથ તેમની પીઠ પાછળ બાંધેલા ગ્રાફિક ચિત્રો સામે આવ્યા છે. રશિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયે બુચા અને કિવના અન્ય ઉપનગરોમાં નાગરિકો પર અત્યાચારના દાવાને ફગાવી દીધા છે.