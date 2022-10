લંડન બ્રિટનના સંરક્ષણ સચિવે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે બ્રિટન યુક્રેનને અત્યાધુનિક એર ડિફેન્સ મિસાઇલોનું દાન (uk send air defense to ukraine) કરશે. જે રશિયન મિસાઈલ હુમલાઓ સામે રક્ષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. AMRAAM રોકેટ, જે આગામી અઠવાડિયામાં US દ્વારા વચન આપવામાં આવેલી NASAMS એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ્સ સાથે ઉપયોગ માટે પ્રદાન કરવામાં આવશે.આ રોકેટ ક્રુઝ મિસાઈલને તોડી પાડવા સક્ષમ છે. આ રોકેટ યુક્રેનના મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય માળખાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરશે, એવી જાહેરાતના દિવસો પછી કે રશિયન મિસાઇલોએ યુક્રેનિયન શહેરોમાં નાગરિકોને પણ માર્યા હતા. (british missiles used in ukraine)

હવાઈ સંરક્ષણને મજબૂત બનાવવું અગાઉ પ્રદાન કરવામાં આવેલા અન્ય પ્રકારની સેંકડો વધારાની (british missiles for ukraine) હવાઈ સંરક્ષણ મિસાઈલો પણ પેકેજના ભાગ રૂપે દાનમાં આપવામાં આવશે. યુક્રેનની માહિતી એકત્રીકરણ અને લોજિસ્ટિક્સ ક્ષમતાઓને ટેકો આપવા માટે સેંકડો વધારાના એરિયલ ડ્રોન અને વધારાની 18 હોવિત્ઝર આર્ટિલરી બંદૂકો સાથે 64 પહેલેથી જ વિતરિત કરવામાં આવી છે. યુક્રેનના હવાઈ સંરક્ષણને મજબૂત બનાવવું એ યુકેની લશ્કરી સહાય માટે પ્રાથમિકતા રહી છે અને રહી છે. (Ukraine Britain will donate AMRAAM)

વિવિધ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ પ્રદાન નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અત્યાર સુધી, અમે સ્ટાર સ્ટ્રીક લોન્ચર સાથે સ્ટ્રોમલ વાહનો અને સેંકડો એન્ટી એરક્રાફ્ટ મિસાઇલો સહિત વિવિધ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ પ્રદાન કરી છે. બેન વોલેસે બ્રસેલ્સમાં નાટો સંરક્ષણ પ્રધાનોની બેઠક પહેલા ઉપકરણોના નવીનતમ તબક્કાની જાહેરાત કરી. જ્યાં યુક્રેન માટે વધુ સમર્થન અંગે ચર્ચા કરવા ગઈકાલે સાથી દેશો મળ્યા હતા. યુક્રેન આજે (શુક્રવાર 14 ઓક્ટોબર) ડિફેન્ડર્સ ડે પર શહીદ સૈનિકોના પરિવારોનું સન્માન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.(Britain Ukraine missile)