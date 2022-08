નવી દિલ્હી યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા Unique Identification Authority of India એ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ચાર મહિનામાં 0 થી 5 વય જૂથના 79 લાખથી વધુ બાળકોની 79 lakh child aadhar card issued નોંધણી કરી છે. ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી Ministry of Electronics and IT સોમવારે મંત્રાલયને માહિતી આપી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું, 0 થી 5 વર્ષની વય જૂથના બાળકો સુધી પહોંચવા અને માતાપિતા, બાળકોને બહુવિધ લાભો મેળવવામાં મદદ કરવા માટે બાલ આધાર પહેલ હેઠળના નવા પ્રયાસનો એક ભાગ છે. યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટીએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ચાર મહિના, એપ્રિલ અને જુલાઈ દરમિયાન 0 થી 5 વર્ષની વય જૂથના 79 લાખથી વધુ બાળકોની નોંધણી કરવીમાં આવી છે.

3.43 કરોડ બાલ આધાર મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, 31 માર્ચ, 2022ના અંત સુધીમાં 0 થી 5 વર્ષની વય જૂથના 2.64 કરોડ બાળકો પાસે બાળ આધાર હતો, જ્યારે જુલાઈ 2022ના અંત સુધીમાં આ સંખ્યા વધીને 3.43 કરોડ થઈ ગઈ છે. દેશભરમાં વધતી ઝડપ સાથે બાળ આધાર નોંધણી ખૂબ જ સારી રીતે ચાલી રહી છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યોમાં 0 થી 5 વય જૂથના બાળકોની નોંધણી પહેલાથી જ લક્ષ્યાંક વય જૂથના 70 ટકા કરતાં વધુને આવરી લીધા છે.

નોંધણીનું સારૂં પ્રદર્શન 0 થી 5 વય જૂથ બાળકોની નોંધણીમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર, મિઝોરમ, દિલ્હી અન્ય ઘણા લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત આંધ્રપ્રદેશ અને લક્ષદ્વીપ સહિતના રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ પણ ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. એકંદરે, આધાર સંતૃપ્તિ હાલમાં લગભગ 94 ટકા છે. પુખ્ત વયના લોકોમાં બેઝ સંતૃપ્તિ લગભગ 100 ટકા છે. આધાર હવે જીવવાની સરળતા અને વ્યવસાય કરવાની સરળતા બંને માટે ઉત્પ્રેરક છે.

સહાયક તરીકે બાલ આધાર UIDAI અને તેની પ્રાદેશિક કચેરીઓ સતત રહેવાસીઓને આગળ આવવા અને બાલ આધાર પહેલ હેઠળ તેમના બાળકોની નોંધણી કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. બાળ આધાર ઘણી બધી કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભો મેળવવા માટે એક સહાયક તરીકે કામ કરે છે અને જન્મથી જ બાળકો માટે ડિજિટલ ફોટો ઓળખ તરીકે પણ કામ કરે છે.

ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન 0 થી 5 વર્ષના બાળકો માટે ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ચાઇલ્ડ બેઝ જારી કરવામાં આવે છે. આધાર જારી કરવામાં બાયોમેટ્રિક્સ ફિંગરપ્રિન્ટ અને આઇરિસનું એકત્રીકરણ એ મુખ્ય લક્ષણ છે કારણ કે આ બાયોમેટ્રિક્સના ડી-ડુપ્લિકેશનના આધારે વિશિષ્ટતા સ્થાપિત કરવી જરૂરી છે. જો કે, 0 થી 5 વર્ષની વય જૂથના બાળકોની આધાર નોંધણી માટે, આ બાયોમેટ્રિક્સ એકત્રિત કરવામાં આવતા નથી.

5 વર્ષ સુધી માન્ય 0 થી 5 વર્ષની વય જૂથના બાળકોની આધાર નોંધણી બાળકના ચહેરાની છબી અને માતા-પિતા/વાલીઓ, માન્ય આધાર ધરાવનારના બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણના આધારે કરવામાં આવે છે. મંત્રાલયે કહ્યું, બાળ આધાર માટે નોંધણી સમયે સંબંધિત દસ્તાવેજના પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. બાલ આધારને સામાન્ય આધારથી અલગ કરવા માટે, તેને વાદળી રંગમાં છોડવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી બાળક 5 વર્ષનું ન થાય ત્યાં સુધી તે માન્ય છે.

બાયોમેટ્રિક અપડેટ 5 વર્ષની ઉંમરે પહોંચવા પર, બાળકે આધાર સેવા કેન્દ્રમાં ફરજિયાત બાયોમેટ્રિક અપડેટ MBU નામની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. MBU પ્રક્રિયા ડી-ડુપ્લિકેશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, બાળકને આધાર નંબરમાં કોઈપણ ફેરફાર કર્યા વિના સામાન્ય આધાર આપવામાં આવે છે.