હૈદરાબાદ: દિગ્ગજ અભિનેતા શિવા સુબ્રમણ્યમનું (actor Shiv Subrahmanyam passes away) રવિવારે રાત્રે નિધન થયું. પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા હંસલ મહેતાએ ટ્વીટ કરીને અભિનેતાના મૃત્યુની માહિતી આપી (actor Shiv Subrahmanyam no more) હતી. શિવ એક અભિનેતા હોવાની સાથે સાથે એવોર્ડ વિજેતા પટકથા લેખક પણ હતા. તે ઘણી હિન્દી ફિલ્મો અને વેબસિરીઝમાં જોવા મળી છે. અભિનેતાના અવસાનથી સમગ્ર ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.

હંસલ મહેતાએ ટ્વીટ કર્યું: શિવના નિધનના દુઃખદ સમાચાર આપતા, હંસલ (Two States actor Shiv Subrahmanyam) મહેતાએ ટ્વીટ કર્યું, "નિષ્ઠાવાન અને હૃદયપૂર્વકના શોક સાથે, અમે તમને માનવ સ્વરૂપના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને મહાન વ્યક્તિઓમાંના એક - અમારા પ્રિય શિવ સુબ્રહ્મણ્યમના નિધન (Shiv Subrahmanyam death) વિશે જણાવવા માંગીએ (Shiv Subrahmanyam funeral) છીએ. અવિશ્વસનીય પ્રતિભાશાળી, તેઓ વ્યક્તિગત તેમજ વ્યવસાયિક રીતે ખૂબ જ પ્રેમ અને આદર હતો.

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજુ: શિવ હાલમાં જ મીનાક્ષી સુંદરેશ્વર ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા. આ સિવાય તે રોકી હેન્ડસમ, 2 સ્ટેટ્સ, હિચકી, કમીને, દ્રોહકાલ અને સ્ટેનલી કા ડિબ્બા જેવી મોટા બેનરની ફિલ્મોમાં જોવા મળ્યો હતો. તેઓ પરિંદા ફિલ્મના દિગ્દર્શન માટે જાણીતા છે. આ ફિલ્મ માટે તેને બેસ્ટ સ્ક્રીનપ્લેનો એવોર્ડ મળ્યો હતો. દિગ્ગજ અભિનેતાના અવસાનથી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકનું મોજુ ફરી વળ્યું છે.