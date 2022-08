કટિહાર: રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સે બિહારના કટિહાર રેલવે જંક્શનથી સંપર્ક ક્રાંતિ એક્સપ્રેસમાંથી 6 વિદેશી છોકરીઓની (Six Foreign Girls Arrested In Katihar) ધરપકડ કરી છે. તેમની સાથે 2 દાણચોરોની (Smugglers Arrested With Foreign Girls In Katihar) પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દરેક વ્યક્તિ ટ્રેન દ્વારા નવી દિલ્હી જઈ રહી હતી. તસ્કરોના કહેવા મુજબ તમામ યુવતીઓની ડિલિવરી નવી દિલ્હીમાં કરવાની હતી. હાલ RPF સમગ્ર મામલાની તપાસમાં લાગેલ છે.

6 વિદેશી છોકરીઓની કરી ધરપકડ : રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સે મંગળવારે ગુપ્ત માહિતીના આધારે ગુવાહાટીથી નવી દિલ્હી જતી 14037 સંપર્ક ક્રાંતિ એક્સપ્રેસ પર દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં 6 વિદેશી યુવતીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન RPFએ 2 દાણચોરોની પણ ધરપકડ કરી હતી. તમામ યુવતીઓ રોહિંગ્યા છે અને તે બર્માની (મ્યાનમાર) હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મહાનગરોમાં ફેલાયેલા દેહવ્યાપાર માટે તમામ યુવતીઓને લઈ જવામાં આવી રહી હતી.

દાણચોર બાંગ્લાદેશનો છે રહેવાસી : ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાંથી મોહમ્મદ એહસાનુલ હકે કહ્યું કે, તેણે દરેકને ગુવાહાટી સ્ટેશનથી ઉપાડ્યો અને નવી દિલ્હી લઈ જવાનો હતો. તેના બદલામાં તેને 12 હજાર રૂપિયા મહેનતાણું મળવાનું હતું. આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે, તે પોતે પણ બાંગ્લાદેશનો રહેવાસી છે, પરંતુ ગુપ્ત રીતે તે ઘણા વર્ષોથી જમ્મુમાં રહે છે.

તેમને ગુવાહાટી સ્ટેશનથી દિલ્હી લઈ જવાના હતા. તેમના ભાઈએ કહ્યું, તેમને દિલ્હી સ્ટેશન લઈ જાઓ, ત્યાં કોઈને લઈ જાઓ. આ લોકો બર્માના છે, હું પણ બર્માનો છું, 12 વર્ષ પહેલા લડાઈ સમયે અહીં આવ્યો હતો. હમણાં જ જમ્મુ રહું છું. કામના બદલામાં 12 હજાર રૂપિયા આપવાનું કહ્યું - મોહમ્મદ એહસાનુલ હક, આરોપી

કેસની તપાસમાં વ્યસ્ત પોલીસ : હાલમાં કટિહાર રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સના અધિકારીઓ ધરપકડ કરાયેલા તમામ આરોપીઓની પૂછપરછમાં લાગેલા છે. RPFએ પણ શોધી રહ્યું છે કે, સરહદ પર આટલી તકેદારી હોવા છતાં આ બધું સરહદની દીવાલ પર ચઢીને કેવી રીતે આવ્યું. જો માનવીય વેપારની વાત હોય તો તેનું રેકેટ કેટલા સમયથી છે અને તેમાં કોણ કોણ સામેલ છે.