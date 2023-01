બસ્તીઃ જિલ્લામાં વિચિત્ર શૌચાલયોની ભરમાર જોવા મળી રહી છે. અહીં વિકાસ વિભાગના અધિકારીઓ એક જ શૌચાલયમાં બે બેઠકો લગાવી રહ્યા છે. આ પહેલા પણ જિલ્લામાં આવા શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા છે. યોગી સરકારના અધિકારીઓ ભ્રષ્ટાચારમાં સંડોવાયેલા છે. (Two seats in toilet room of Basti Kudraha Block)

શૌચાલયોમાં એકને બદલે બે સીટ: વિકાસ વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ કેટલા બેદરકાર છે. આ તેમના કારનામા પરથી જાણી શકાય છે. જિલ્લામાં અજીબોગરીબ સામુદાયિક શૌચાલય બનાવવાના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. આ શૌચાલયોમાં એકને બદલે બે સીટ લગાવવામાં આવી છે. અગાઉ પણ આવા જ કિસ્સાઓને કારણે જિલ્લો હેડલાઇન્સમાં આવ્યો હતો. જિલ્લાના કુદર્હા બ્લોકના ગૌરા ધુંડામાં, એક વ્યક્તિએ બસ્તીના એક શૌચાલયમાં બે બેઠકો એક છત નીચે શૌચાલય રૂમમાં બનાવ્યા બાદ તેનો વીડિયો બનાવ્યો હતો.

તે વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો અને થોડી જ વારમાં આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યો. જે બાદ અધિકારીઓ એક્શનમાં આવ્યા અને શૌચાલયને ઠીક કરાવ્યું. પરંતુ, એક જ શૌચાલય રૂમમાં બે બેઠકો સ્થાપિત કરવાની પ્રક્રિયા અહીં અટકી નથી. આ પછી જિલ્લાના રૂધૌલી તહસીલના ધનસા ગામનું શૌચાલય પણ ચર્ચામાં આવ્યું. અહીં જિલ્લા પંચાયત રાજના અધિકારીઓએ હદ વટાવી દીધી. અહીં એન્જિનિયરોએ અદ્ભુત કામ કર્યું.

એન્જિનિયરોએ એક એવું ટોયલેટ બનાવ્યું જેમાં એક છત નીચે ચાર ટોયલેટ સીટ લગાવવામાં આવી. જ્યારે આ સમાચાર સામે આવ્યા ત્યારે અધિકારીઓએ ઉતાવળમાં શૌચાલય તોડી નાખ્યું અને કોઈક રીતે મામલો થાળે પાડ્યો. પરંતુ, મંગળવારે ફરી એકવાર જિલ્લાનું સામુદાયિક શૌચાલય ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. બહાદુરપુર બ્લોકના નૌલી ગામમાં (Two seats in one toilet of Basti ) જિલ્લા પંચાયત રાજના અધિકારીઓ દ્વારા એન્જિનિયરિંગનો મામલો ફરીથી સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યો છે. આ શૌચાલયમાં બે સીટ પણ લગાવવામાં આવી છે.

આ શૌચાલય જોઈને લોકો વિચારવા મજબૂર થઈ ગયા છે. લોકો કહે છે કે આ પ્રકારના શૌચાલયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. ETV ભારતની ટીમે આ સમગ્ર મામલે બ્લોક ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર સુનિલ આર્ય સાથે વાત કરી હતી. તેણે કહ્યું કે તેને આ સમગ્ર ઘટનાની જાણ નથી. હવે તેની તપાસ કરવામાં આવશે તેમ જાણવા મળે છે. તપાસમાં જે સચિવો દોષિત જણાશે તેમની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.