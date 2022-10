દિલ્હી: નોઈડા પોલીસ સ્ટેશનના સેક્ટર 20 (Sector 20 of Noida)માં મધ્યમ વર્ગના લોકોને અખાતના દેશોમાં (gulf countries) નોકરી અપાવવાના નામે (in name of sending abroad)નકલી પાસપોર્ટ, વિઝા, એર ટિકિટ બનાવીને છેતરપિંડી કરીને પૈસા પડાવી લેતી આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ (gang busted)કરતી વખતે , ગેંગના માસ્ટરમાઇન્ડ સુધીર સિંહ અને હમીદની ધરપકડ કરવામાં આવી છે (arrested for cheating).

ગેંગના માસ્ટરમાઇન્ડ: સુધીર સિવાન જિલ્લાના મહારાજગંજ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના દેવરિયાનો રહેવાસી છે. સેક્ટર-27માં શ્રીજી પેલેસના પહેલા માળે ગેરકાયદેસર રીતે કાર્યરત ઓફિસમાંથી બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની પાસેથી 80 પાસપોર્ટ, 22 નકલી આધાર કાર્ડ, 1 પ્રિન્ટર, 3 મોબાઈલ ફોન, 1 ડેસ્કટોપ, 1 સીપીયુ, 1 લેપટોપ, 1 કીબોર્ડ અને 4 લાખ 24 હજાર રૂપિયા મળી આવ્યા હતા. 9 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના દેવરિયાના રહેવાસી અંકુર કુમાર સિંહ સહિત 15 લોકોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઈરાકમાં નોકરી અપાવવાના નામે છેતરપિંડી (Fraud in the name of getting a job in Iraq) કરવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. એમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે નકલી વિઝા અને એરલાઇન ટિકિટો તૈયાર કરીને આરોપીઓએ 65 હજારથી લઈને એક લાખ રૂપિયા સુધીની મહત્તમ રકમ પડાવી લીધી હતી. જેના આધારે પોલીસ સ્ટેશનમાં વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ત્રણ વર્ષથી છેતરપિંડી: સુધીર ગ્રેજ્યુએટ છે અને હમીદ ઇન્ટરમીડિયેટ પાસ છે. સુધીર અગાઉ પ્લમ્બરની નોકરી માટે દુબઈ ગયો હતો પરંતુ કોવિડ દરમિયાન લોકડાઉનને કારણે પાછો ફર્યો હતો અને ત્યારબાદ તેણે હલ્દીરામ કંપનીમાં થોડો સમય કામ કર્યું હતું. આ પછી તે આ છેતરપિંડીના કામમાં સામેલ થઈ ગયો. સુધીર અને હમીદ લગભગ 3 વર્ષથી આ છેતરપિંડીનું કામ કરી રહ્યા હતા. તે લગભગ 4 મહિનાથી સેક્ટર 27માં અને તે પહેલા દિલ્હી અને ગાઝિયાબાદ વિસ્તારમાં ઓફિસ ખોલીને આ કામ કરતો હતાં. પૂછપરછમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 600-700 લોકો સાથે છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે.

ઓફિસ પણ નોઈડા સેક્ટર 27માં હતી: સુધીર અને હમીદ અગાઉ ભારત સરકારની રજિસ્ટર્ડ કંપની હતી, આર.કે. ઇન્ટરનેશનલ અને ડાયનેમિકમાં નોકરી મેળવવા માટે અરજદારોને લઈ જતા હતાં. જ્યાં તેઓ અરજદારો પાસેથી કમિશન લેતા હતા. આ અનુભવનો ઉપયોગ આ ગુનેગારોએ અરજદારોને છેતરવા માટે કર્યો હતો.આ ટોળકીના ગુનેગારોએ અત્યાર સુધીમાં 4 મહિના પહેલા સેક્ટર 27માં ખોલેલી ઓફિસ દ્વારા 75-80 જેટલા લોકો સાથે વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે પૈસા પડાવી લીધા છે. આ ગુનેગારોએ તેમની નકલી કંપનીનું નામ અંબા એન્ટરપ્રાઈઝ રાખ્યું છે કારણ કે, મહારાષ્ટ્રમાં અંબે એન્ટરપ્રાઈઝ નામની મોટી રજિસ્ટર્ડ કંપની છે. ગુનેગારોએ તેમની કંપનીનો નકલી રજીસ્ટ્રેશન નંબર(Fake registration number of the company) પણ મહારાષ્ટ્ર સ્થિત કંપની તરીકે લખ્યો છે.

મહેન્દ્ર મુખિયાના બેંક ખાતાનો ઉપયોગઃ તેઓ નકલી આધાર કાર્ડ બતાવીને અરજદારોને સમજાવતા હતા કે અમે આટલા લોકોને નોકરી માટે મોકલ્યા છે. આ નકલી આધાર કાર્ડ તેમની ઓફિસમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ રૂપિયા લેવા 12 બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરતાં હતા.

તેઓ મહેન્દ્ર મુખિયાના નામના બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરીને પૈસા વસૂલતા હતા જ્યારે મહેન્દ્ર મુખિયા મૃત છે. છેતરપિંડી દ્વારા બેંક ખાતામાં જમા કરાયેલા નાણાંમાંથી 5 મહિનામાં 3 ખાતામાંથી લગભગ 60 લાખ રૂપિયા ડેબિટ કરવામાં આવ્યા છે. "આરોપીઓ તેમની ઓળખ છુપાવતા, ભાડે ઓફિસ લેતા હતા અને અંબા એન્ટરપ્રાઇઝ નામની નકલી કંપની ચલાવતા હતા. આ પછી, GULF COURSE નામથી ફેસબુક પર નકલી એકાઉન્ટ્સ બનાવીને, તેઓ મુખ્યત્વે ઇરાક, દુબઇ, બહેરીન જેવા ગલ્ફ દેશોમાં નોકરી મેળવવાની જાહેરાત કરતા હતા. આ જાહેરાત જોઈને મધ્યમવર્ગના, ગરીબ પરિવારના લોકો નોકરી માટે જાહેરાતમાં લખેલા મોબાઈલ નંબર પરથી ગેંગના સભ્યોનો સંપર્ક કરતા હતા.આ પછી આ ટોળકી લોકોને ઓફિસમાં બોલાવીને ખાડીના દેશોમાં નોકરી અપાવવાની ખોટી પ્રક્રિયા સમજાવતા હતા. આ ગુનેગારો અરજદારો પાસેથી પાસપોર્ટ લઈને નકલી વિઝા અને નકલી એરલાઈન ટિકિટ (Fake airline tickets) તૈયાર કરતા હતા.આ ગુનેગારો અરજદારો પાસેથી વ્યક્તિદીઠ 65 હજારથી એક લાખ રૂપિયા તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવતા અથવા રોકડા વસૂલતા હતા. અરજદારોની સંખ્યા ખૂબ વધી જાય પછી આ બધા ગુનેગારો તેમની ઓફિસ અને મોબાઈલ ફોન બંધ કરીને ભાગી જતા હતા. ત્યારબાદ તેઓ અન્ય જગ્યાએ ઓફિસો ખોલતા હતા." - આશુતોષ દ્વિવેદી, એડીસીપી, નોઈડા