દેહરાદૂન/તેજપુર : 28 મેથી ચીન સાથેની અરુણાચલ પ્રદેશની સરહદ પરથી ભારતીય સેનાના 2 સૈનિકો (Two Army Men Missing) ગુમ છે. હજી સુધી ઉત્તરાખંડના બંને જવાનોનો કોઈ સુરાગ મળ્યો નથી. જોકે, જવાનો માટે સેનાનું સઘન સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. લાપતા બંને જવાન અરુણાચલ પ્રદેશમાં 7 ગઢવાલ રાઈફલ્સમાં તૈનાત હતા. 28મી મેથી બંને સૈનિકો વિશે કંઈ જાણવા મળ્યું નથી. બંને જવાન ઉત્તરાખંડના રૂદ્રપ્રયાગ જિલ્લાના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે, જ્યારે એકનો પરિવાર (Two Missing from Uttarakhand) હાલમાં દેહરાદૂન જિલ્લામાં રહે છે.

રુદ્રપ્રયાગના રહેવાસી - ચીન સરહદેથી ગુમ થયાના લગભગ બે અઠવાડિયા પછી પણ આ બંનેના સમાચાર ન મળતા મામલો કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રાલય સુધી પહોંચ્યો છે. રુદ્રપ્રયાગના રહેવાસી ભારતીય સેનાના જવાન હરેન્દ્ર નેગીના ગુમ થવાના સમાચાર આવ્યા છે. આ પહેલા જવાન પ્રકાશ સિંહ રાણાના ગુમ (Two Missing Soldiers China Border) થવાના સમાચાર હતા ત્યારે બંને રુદ્રપ્રયાગના રહેવાસી હોવાનું કહેવાય છે. જ્યારે રાણાનો પરિવાર દહેરાદૂન જિલ્લાના પ્રેમનગરના અંબીવાલા વિસ્તારમાં રહે છે. 34 વર્ષીય જવાન પ્રકાશ રાણાએ તેની પત્ની સાથે છેલ્લીવાર 28 મેના રોજ વીડિયો કોલ દ્વારા વાત કરી હતી, પરંતુ તેની પત્નીને 29મીએ 7 ગઢવાલ રાઈફલ યુનિટમાંથી રાણાના ગુમ થવાની માહિતી મળી હતી.

આ પહેલા પણ એક જવાન ગુમ - અત્યાર સુધી રાણા વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી. રાણાની સાથે રુદ્રપ્રયાગના (Two Jawans Missing in Arunachal Pradesh) હરેન્દ્ર નેગીને પણ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. તે પણ તે દિવસથી ફરજ પરથી ગાયબ છે. રાણાના સમાચાર ન મળવાને કારણે તેની પત્ની અને 2 બાળકોની મુશ્કેલીઓ દરેક ક્ષણે વધી રહી છે, ત્યારે સેના તરફથી કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બંને જવાનોની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. અહીં રાજ્ય સરકાર સેનાનો પણ સંપર્ક કરી રહી છે.

સૈનિકોની શોધ ચાલુ - આ સંદર્ભમાં સંરક્ષણ પ્રવક્તા તેજપુર, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમરિંદર સિંહ વાલિયાએ જણાવ્યું કે, નાઈક પ્રકાશ સિંહ અને લાન્સ નાઈક હરેન્દ્ર સિંહ અરુણાચલ પ્રદેશના અંજાવ જિલ્લાની ફોરવર્ડ પોસ્ટ પર તૈનાત હતા. તેણે કહ્યું કે એવું માનવામાં આવે છે કે તે અકસ્માતે તેની ચોકી પાસે ઝડપથી વહેતી નદીમાં પડી ગયો હશે. હાલમાં, જાસૂસી જહાજો અને સ્નિફર ડોગ્સની મદદથી સૈનિકોની શોધ ચાલુ છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. સેનાએ ઘટનાની તપાસ માટે કોર્ટ ઓફ ઈન્ક્વાયરી (Indian Jawan Missing) બોલાવી છે. બંને લાપતા જવાનોના પરિવારજનોને ઘટનાની માહિતી આપવાની સાથે તેમને સતત અપડેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.