વોશિંગ્ટન: સોશિયલ મીડિયા જાયન્ટ ટ્વિટર (Twitter to allow sharing clips) તેના સ્પેસ ઓડિયો રૂમ (Spaces audio rooms of Twitter) માટે એક નવી સુવિધાનું પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે, જે હોસ્ટને તેમની ટાઇમલાઇન પર રેકોર્ડિંગ સ્પેસની ક્લિપ્સ શેર (Twitter clips of recorded Spaces on timeline) કરવાની મંજૂરી આપે છે.

સુવિધા હવે "iOS પર કેટલાક હોસ્ટ" માટે ઉપલબ્ધ: ધ વર્જ મુજબ, આ સુવિધા હવે "iOS પર કેટલાક હોસ્ટ" માટે ઉપલબ્ધ છે. કંપનીના પ્રવક્તા જોસેફ જે. નુનેઝે ધ વર્જને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, દરેક લોકો iOS પર ક્લિપ્સ જોઈ અને સાંભળી શકે છે, જ્યારે એન્ડ્રોઇડ અને વેબ પર (Twitter new feature) ટ્વિટર અનુસાર તે "ટૂંક સમયમાં વાસ્તવિક" હશે.

તમામ ટ્વિટર સુધી વિસ્તૃત કરવાની યોજના: નુનેઝે આઉટલેટને જણાવ્યું હતું કે, ટ્વિટર હમણાં માટે ફક્ત સ્પેસ હોસ્ટ માટે ક્લિપ્સને મર્યાદિત કરી રહ્યું છે, જોકે કંપની સ્પેસ ક્લિપિંગ કાર્યક્ષમતાને ટૂંક સમયમાં તમામ ટ્વિટર સુધી વિસ્તૃત કરવાની યોજના ધરાવે છે. 'સ્પેસ' એ ટ્વિટર પર લાઇવ ઑડિયો વાર્તાલાપ કરવાની નવી રીત છે, જે કંપનીએ 2020માં તેના પ્લેટફોર્મ પર રજૂ કરી હતી.