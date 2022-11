હૈદરાબાદ: સનાતન ધર્મમાં તુલસીને મહત્વપૂર્ણ (Importance of Tulsi) સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તે ખૂબ જ પવિત્ર છોડ માનવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકો ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા માટે તુલસીનો છોડ લગાવે છે અને તેની પૂજા કરે છે. આ છોડમાં માતા લક્ષ્મીનો વાસ માનવામાં આવે છે, (Mantras to say while offering water to Tulsi) તેથી તુલસી ભગવાન વિષ્ણુને પણ ખૂબ પ્રિય છે. તેના પાન વિના ભગવાન વિષ્ણુને ભોજન અર્પણ કરવામાં આવતું નથી. લોકો દરરોજ તેની પૂજા કરે છે અને સમૃદ્ધિ માટે અને ઘરની આર્થિક તંગી દૂર કરવા માટે તેને જળ ચઢાવે છે. જો કે તુલસીને જળ અર્પણ કરતી વખતે કેટલાક મંત્રોનો જાપ કરવો જોઈએ. આ વિના પૂજા સ્વીકારાતી નથી.

રવિવારના દિવસે તુલસીના છોડના પાન ન તોડવા: દરરોજ તુલસીની પૂજા (Worship of Tulsi) કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય છે અને તેમના આશીર્વાદ મળે છે. સવારે સ્નાન કર્યા પછી જ તુલસીની પૂજા કરવી જોઈએ. સૂર્યોદય પછી જ આ છોડને પાણી ચઢાવવું યોગ્ય માનવામાં આવે છે. રવિવારના દિવસે તુલસીના છોડના પાન ક્યારેય ન તોડવા જોઈએ. તેનાથી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મી નારાજ થાય છે.

દરરોજ તુલસીને જળ અર્પણ કરવું: એવી માન્યતા છે કે, ગ્રહોની દશા અને દિશા સુધારવા માટે દરરોજ તુલસીને જળ અર્પણ કરવું જોઈએ. જો કે, જો પાણી અર્પણ કરતી વખતે તુલસી મંત્રનો જાપ કરવામાં આવે તો તે ખૂબ જ શુભ અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. આ પછી જ પૂજા સ્વીકારવામાં આવે છે.

આ મંત્રના પ્રભાવથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવે છે: જો તુલસીને જળ અર્પણ કરતી વખતે આ મંત્રનો જાપ કરવામાં આવે તો પૂજા પણ સ્વીકારાય છે અને માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થઈને તેમના આશીર્વાદ વરસાવે છે. આ મંત્રના પ્રભાવથી ઘરમાં સમૃદ્ધિ આવે છે અને સુખ-સમૃદ્ધિ વધે છે.

તુલસી પૂજા મંત્ર:

મહાપ્રસાદ જનાની, સૌ ભાગ્યશાળી

અધિ વ્યાધિ હર નિત્યમ્, તુલસી ત્વમ્ નમોસ્તુતે