કાંકેર: કાંકેરના બેચાઘાટમાં સેંકડો આદિવાસીઓએ કોટરી નદીના કિનારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. આદિવાસીઓ એક વર્ષથી આંદોલન કરી રહ્યા છે. સેંકડો આદિવાસીઓએ બેચાઘાટમાં પડાવ નાખ્યો છે. કડકડતી ઠંડીમાં આદિવાસીઓ કોટરી નદીના કિનારે હંગામી તંબુઓ મૂકીને અનિશ્ચિત સમય માટે વિરોધ કરી રહ્યા છે. આદિવાસીઓ BSF કેમ્પ અને પુલના નિર્માણનો વિરોધ (Tribals protest over proposed BSF camp) કરી રહ્યા છે.

આદિવાસી સમાજનો વિરોધ: છેલ્લા એક વર્ષથી નદી કિનારે વસતા તમામ આદિવાસી સમાજ આ મુદ્દાઓને લઈને સતત વિરોધ (The tribal community is continuously protesting) કરી રહ્યા છે. આદિવાસીઓએ કહ્યું હતું કે "સરકાર ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો પહોંચાડવા માટે આદિવાસી બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં મોટા પુલ અને રસ્તાઓ બનાવી રહી છે. સર્વ આદિવાસી સમાજના ઉપાધ્યક્ષ સૂરજ ટેકામે આરોપ લગાવ્યો કે, આદિવાસીઓની સુરક્ષાના નામે સુરક્ષા દળોના કેમ્પો અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ખોલવામાં આવી રહ્યા છે. આદિવાસીઓને નક્સલવાદી તરીકે બનાવટી કેસમાં જેલમાં મોકલવામાં આવી (Tribals sent to jail on charges as Naxalites) રહ્યા છે. જંગલોમાં વસેલા ગામડાઓના આદિવાસીઓ પર નકલી એન્કાઉન્ટર હત્યાનો આરોપ છે. આ વિરોધની વર્ષગાંઠ પર બસ્તરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આદિવાસીઓ જોડાયા છે. સાંસ્કૃતિક ટીમોએ તેમાં ભાગ લીધો હતો અને તેને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા હતા.

મોટી રેલીનું કરાયું આયોજન: "આ સિવાય બીજાપુરના સિલ્ગર ભૈરમગઢ, કાંકેરના અંતાગઢ કોયલીબેડા, રાજનાંદગાંવ, મોહલા માનપુરના આદિવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આદિવાસીઓનું કહેવું છે કે, જ્યાં સુધી સરકાર તેમની માંગણીઓ પૂરી નહીં કરે ત્યાં સુધી તેઓ આંદોલન ચાલુ રાખશે. જ્યારે, આજે આદિવાસીઓ એક મોટી રેલીનું આયોજન કર્યું છે.