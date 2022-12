બિહાર(સિવાન): આજ સુધી તમે ઘરેણાં, પૈસા અને કીમતી ચીજવસ્તુઓની ચોરી વિશે સાંભળ્યું જ હશે, પરંતુ બિહારના સિવાન જિલ્લામાં ચોરોએ ટ્રાન્સફોર્મર (Transformer theft in five villages of Siwan), તે પણ એક નહીં પરંતુ પાંચ. સિવાન જિલ્લાના રઘુનાથપુરમાં પાંચ ટ્રાન્સફોર્મરની ચોરીને કારણે કેટલાય ગામો અંધકારમાં ડૂબી ગયા હતા.(5 villages plunged into darkness) અજીબોગરીબ ચોરીની આ ઘટના સાંભળીને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે.

સિવાનના 5 ગામોમાં ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીઃ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીનો આ મામલો સિવાન જિલ્લાના રઘુનાથપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી નોંધાયો છે. રઘુનાથપુરના પાંચ ગામના ટ્રાન્સફોર્મર પર ચોરોએ હાથ સાફ કર્યા છે, જેના કારણે પાંચેય ગામ અંધારામાં ડૂબી ગયા છે. કહેવાય છે કે રઘુનાથપુર પંચાયતના વોર્ડ નંબર 12 અને 14માં રવિવારે રાત્રે ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીની ઘટના બની હતી. સોમવારે સવારે જ્યારે લોકો જાગ્યા ત્યારે લોકોને ઘટનાની જાણ થઈ.

ચોરોએ કરી ટ્રાન્સફોર્મરની ચોરી, ગામોમાં છવાયો અંધકાર

ગ્રામજનો પરેશાન: પાંચેય ગામમાં 16 KVA ટ્રાન્સફોર્મર લગાવવામાં આવ્યા હતા. ચોરો દ્વારા ટ્રાન્સફોર્મર ચોરીની ઘટના બાદ ગામની વીજ વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે અને લોકો પરેશાન છે. લોકોનું કહેવું છે કે ચોરો ગામને અંધારામાં રાખીને ગુનાહિત ઘટનાઓને અંજામ આપવા માંગે છે. આ કારણોસર તેણે ટ્રાન્સફોર્મર ગાયબ કરી દીધું હતું.

વીજળી ગુલ થઈ: સ્થાનિક લોકોએ ટ્રાન્સફોર્મરની ચોરી અંગે વીજળી વિભાગને જાણ કરી છે. જે બાદ રઘુનતપુર બાજા, પંજવાર, એગ્રીકલ્ચર ફાર્મ, અમવારી અને મુરારપટ્ટી ગામોમાંથી પાંચ ટ્રાન્સફોર્મર ચોરાઈ ગયાની વિદ્યુત વિભાગના જેઈ અમિત મૌર્યએ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરી હતી. દરમિયાન, પોલીસ સ્ટેશન પ્રમુખ તનવીર આલમે જણાવ્યું હતું કે "મૌખિક માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. કેસ નોંધ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.