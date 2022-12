બિહાર: કૈમુરમાં પ્રવાસીઓની બસ ટ્રક સાથે અથડાઈ(Tourist bus collides with truck in Kaimur) હતી. કુદ્રા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના ચિલબિલી ગામ પાસે બંગાળથી આગ્રા જઈ રહેલી પ્રવાસી બસની(Tourist bus going from Bengal to Agra) રેતી ભરેલી ટ્રક સાથે ટક્કર થઈ હતી. આ ઘટનામાં બ્લાસ્ટ થયેલી બસમાં કુલ 55 પ્રવાસીઓ બેઠા હતા, જેમાં 35 પ્રવાસીઓ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. બસ ચાલકનું ઘટના સ્થળે જ મોત નિપજ્યું છે. NHI અને કુદરા પોલીસ કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે, તમામ ઇજાગ્રસ્તોને કુદરા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

બસ અકસ્માતમાં ઘણા પ્રવાસીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયાઃ બસમાં સવાર એક મુસાફર અનિતા દાસે જણાવ્યું કે બસ બંગાળથી આગ્રા જઈ રહી હતી. રસ્તામાં બધા એક ઢાબા પર રોકાયા અને ચા પીધી અને પછી પાછા ચાલવા લાગ્યા હતા. બસ સ્ટાર્ટ થયાના બે-ત્રણ મિનિટ બાદ તેની ટ્રક સાથે અથડામણ થઈ હતી, જેમાં ઘણા લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. તે જ સમયે, અકસ્માતનો ભોગ બનેલા પુરૂષ મુસાફરે જણાવ્યું કે અમે કોલકાતાથી આગ્રા જઈ રહ્યા હતા. આજે અયોધ્યામાં રહેવાનું હતું. આ દરમિયાન બસને રસ્તામાં અકસ્માત નડ્યો હતો જેમાં ઘણા લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

"બસ બંગાળથી આગ્રા જઈ રહી હતી. રસ્તામાં બધાએ એક ઢાબા પર રોકીને ચા પીધી, ત્યારપછી તે પાછી ફરવા લાગી હતી. બસ સ્ટાર્ટ થયાના બે-ત્રણ મિનિટ પછી તે એક ટ્રક સાથે અથડાઈ, જેમાં ઘણા લોકો લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા." -અનીતા દાસ, ઇજાગ્રસ્ત મુસાફર

બસ અને ટ્રકની ટક્કરઃ ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે બસ બંગાળથી આગ્રા જઈ રહી હતી. તે ગુરુ નાનક બસેરા હોટલ પાસે રોકાઈ હતી, ત્યારપછી બસ રવાના થતાં જ, થોડે દૂર ગયા બાદ એક ઝડપી ટ્રકે તેને ટક્કર મારી હતી. બસમાં કુલ 55 લોકો સવાર હતા, જેમાં 35 લોકો લગભગ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. તમામને કુદરા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ NHIના કર્મચારી રામેશ્વર રામે જણાવ્યું કે બસ સામેથી જઈ રહી હતી જ્યાં ટ્રકની ટક્કર થઈ હતી. બસના ડ્રાઈવરનું કેબિનમાં ફસાઈ જતાં મોત થયું છે. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. NHI ના કુલ 12 લોકો આ કામમાં જોડાયેલા છે.

"બસ સામેની બાજુથી મુસાફરી કરી રહી હતી અને ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. બસના ડ્રાઈવરનું મૃત્યુ થયું છે જેનો મૃતદેહ કેબિનમાં ફસાઈ ગયો છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. આ કાર્યમાં NHI કુલ 12 લોકો રોકાયેલા છે." -રામેશ્વર રામ, આરટીઓ કાર્યકર