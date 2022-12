ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

ડચ છોકરીએ હિંદુ પરંપરા મુજબ બિહારી છોકરા સાથે લગ્ન કર્યા

નેધરલેન્ડની માયરા અને બિહારના આદિની પહેલી મુલાકાત ત્યારે થઈ જ્યારે આદિ 2015માં તેના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો((Dutch girl and Bihari boy get married in Bihar) ) હતો. સમાન રસ હોવાથી, તેઓ બંને એકબીજાને વધુ સારી રીતે સમજવા લાગ્યા હતા. બંનેએ હિંદુ પરંપરાઓ અનુસાર લગ્ન કર્યા(Dutch girl marries Bihari boy Hindu traditions) હતા. આ કપલે તેમના લગ્નનો વીડિયો પણ તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પર શેર કર્યો છે.

અર્ધનારીશ્વરનું સ્વરૂપ!: પુરૂષમાં સંપૂર્ણ વિકસિત સ્ત્રી અંગો મળી આવ્યા

ગોડ્ડા સદર હોસ્પિટલમાં એક અલગ પ્રકારનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લોકો તેને અર્ધનારીશ્વર (Ardhanarishvara found in Godda) તરીકે માની રહ્યા છે. એક 22 વર્ષીય યુવક ગોડ્ડા સદર હોસ્પિટલમાં હર્નિયાના ઓપરેશન માટે આવ્યો હતો, પરંતુ જ્યારે યુવકને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવ્યો, ત્યારે તેના ગુપ્તાંગને જોઈને ડૉક્ટરો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા, કારણ કે તેનામાં સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેના જનનાંગો વિકસિત(godda fully developed female parts in male body) હતા.

ટીવી એક્ટ્રેસ તુનિષા શર્માએ સેટ પર જ કરી આત્મહત્યા

ટીવી એક્ટ્રેસ તુનીષા શર્માએ ટીવી સિરિયલના સેટ પર ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી છે. તેણીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી જ્યાં તેણીને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી.

સમાધાન કરવા બોલાવીને યુવાન પર છરીના ઘા માર્યા, હત્યાના ગુનામાં 8ની ધરપકડ

મોરબીમાં જૂની અદાવતનું સમાધાન કરવા બોલાવીને યુવકને છરીના (Youth killed old feud in Morbi) ઘા મારવામાં આવ્યા છે. યુવકનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ (Morbi Crime News) નિપજ્યું હતું. રેલવે પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને 8 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.(Railway area Youth killed old feud)

મોરબી શહેરમાં PGVCLનું ચેકિંગ, 10.50 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઈ

મોરબીમાં PGVCL દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં (Electricity theft in Morbi) આવ્યું હતું. જેમાં 10.50 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઈ હતી. એક જગ્યા પર સીટી બસના કોન્ટ્રાક્ટરને દોઢ લાખથી વધુનો દંડ PGVCLના અધિકારી કર્યો છે. (Morbi PGVCL Checking)

Sports Year Ender: જાણો વર્ષ 2022 ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે આવું રહ્યું, ક્યાં તેઓ જીત્યા અને ક્યાં હાર્યા

વર્ષ 2022 માટે (Sports Year Ender 2022) ટીમ ઈન્ડિયાની (indian cricket team) સફર નિરાશાજનક ગણી શકાય. (Indian cricket team performance in 2022) કારણ કે ટીમ બે મોટી ટુર્નામેન્ટ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. આ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચી શકી નહોતી. તે જ સમયે, T20 વર્લ્ડ કપની (team india in T20) સેમિફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 10 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

ઈશા અંબાણી જોડિયા બાળકો સાથે ભારત આવી, ઉષ્માભર્યું સ્વાગત

ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી (Mukesh Ambani daughter)ની પુત્રી ઈશા અંબાણી જોડિયા બાળકોને જન્મ (Isha Ambani twins) આપ્યાના એક મહિના બાદ ભારત પરત ફરી છે. જેના કારણે સમગ્ર અંબાણી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે. જાણો ઈશાના આગમન પર અંબાણી પરિવારમાં સેલિબ્રેશનની શું તૈયારીઓ થઈ રહી છે.