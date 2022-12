ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

કોવિડ 19 હોસ્પિટલોમાં વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવાનું શરુ, અમદાવાદમાં એક્ટિવ કેસ અને બેડ ઉપલબ્ધતા જાણો

કોરોના વેરીએન્ટ BF7 (Variant BF 7 )લઈ સરકારી તંત્ર હરકતમાં (Covid 19 Hospitals Arrangements )આવ્યું છે. અમદાવાદમાં કોરોનાના અત્યાર સુધીમાં 3,94,292 કેસ નોંધાયા છે. પરંતુ હાલમાં કુલ 8 કોવિડના કેસ એક્ટિવ (Corona Cases Update in Ahmedabad Today )જોવા મળી રહ્યા છે.તો અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 1,16,06,199 થી વધુ વેકસીન ડોઝ (Corona Vaccination Dose )આપવામાં આવ્યા છે. Click here

જંબુસરમાં રખડતાં ઢોરે બાળકીને હડફેટે લીધી, સીસીટીવી સામે આવ્યાં

જંબુસરમાં રખડતા પશુઓનો આતંક (Menace of Stray Cattle in Jambusar )જોવા મળ્યો હતો. ગાયે શાળાએથી પરત આવતી બાળાને ભેટીએ ચડાવી હતી. સદનસીબે બાળકીને કોઈ ગંભીર ઇજાઓ થઇ નથી. ઘટનાના સીસીટીવી (CCTV of Girl injured by Stray Cattle )ફૂટેજ સામે આવ્યાં છે. Click here

રખડતાં ઢોરનો આતંક, ભાવનગરમાં યુવાનનું વધુ એક મોત

રાજ્યમાં રખડતાં ઢોરનો આતંક(stray cattle problem in gujarat) દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગરમાં રખડતાં ઢોરને લીધે વધુ એક વ્યક્તિનો ભોગ(one man death due to stray cattle in Bhavnagar) લેવાયો છે. ગાય રસ્તા વચ્ચે આવી જતાં મહેસાણાના યુવકનું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાને પગલે સામાજિક કાર્યકરોએ મહાનગરપાલિકા સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. Click here

છેડતી કરનાર રોમિયોને ભરબજારે પબ્લિકે ધોઈ નાખ્યો, દંડા તમાચાનો આપ્યો પ્રસાદ

ભરૂચના જંબુસરમાં ભર બજારે એક રોમિયોને ધોઈ નાખ્યાનો (People beat up youth in Jambusar)વાયરલ વિડીયો સામે આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ આ રોમિયો શાળાએ જતી છાત્રાની છેડતી કરતો હતો. જેને લઈને લોકો 20 જેટલા તમાચાનો મેથીપાક ચખાડ્યો છે. Click here

IPL 2023 Auction: સેમ કરન IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી, કેન વિલિયમસનને ગુજરાત ટાઇટન્સે ખરીદ્યો

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL 2023 Auction 2023)ની મીની હરાજી કોચીમાં (IPL 2023 Auction Live in Kochi) થઈ રહી છે. સેમ કરન અત્યાર સુધીની હરાજીમાં સૌથી મોંઘો (Sam Curran is the most expensive player in IPL) વેચાયો છે. તેને પંજાબ કિંગ્સે 18.50 કરોડમાં ખરીદ્યો છે. Click here

દિલ્હી હાઇકોર્ટે હોલીવુડ અભિનેતા બેર ગ્રિલ્સને કોપીરાઈટ ભંગ બદલ સમન્સ પાઠવ્યું

દિલ્હી હાઈકોર્ટે હોલીવુડ અભિનેતા અને કાર્યક્રમ પ્રસ્તુતકર્તા બેર ગ્રિલ્સને સમન્સ મોકલ્યું (Delhi High Court issues summons to Bear Grylls) છે. ભારતીય કોન્ટેન્ટ ક્રીયેટર અરમાન શર્માએ બેર ગ્રિલ્સના (summons to hollywood actor bear grylls) કાર્યક્રમ ગેટ આઉટ અલાઈવ વિથ બેર ગ્રિલ્સના (Get Out Alive With Bear Grylls) કોપીરાઈટ અંગે અરજી દાખલ કરી છે. Click here

top news headlines today, top news today india, top news today in gujarati, 10 latest news today, top news