ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

ગુજરાતમાં ઈમ્પેક્ટ ફી બિલ સર્વાનુમતે પસાર; કેવા બાંધકામ કાયદેસર થશે?

ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં (gujarat assembly session)બિનઅધિકૃત બાંધકામોને નિયમિત કરવા માટેનું વિધેયક રજૂ કરાયું (Impact fee bill passed in Gujarat assembly ) હતું. ઋષિકેશ પટેલે ઇમ્પેક્ટ ફી બિલ રજૂ કર્યું (Impact fee bill by rishikesh patel bjp) હતું. વિધાનસભા ગૃહમાં ‘ગુજરાત અનઅધિકૃત બાંઘકામ નિયમિત કરવા બાબત વિધેયક, 2022’ (Gujarat Unauthorized Construction Regularization Bill 2022)વિના વિરોધે પસાર કરાયું હતું. આ બિલ મુજબ નક્કી કરવામાં આવેલી ફી ચૂકવીને બાંધકામને નિયમિત કરી શકાશે. Click Here

સંખ્યા બળ ઓછું હોવા છતાં લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવવા મેવાણીએ બતાવ્યો જુસ્સો

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વડગામના ધારાસભ્ય એ (Congress MLA Jignesh Mevani) આગામી પાંચ વર્ષની કામગીરીને લઈને ETV Bharat સાથે વાત કરી છે. મેવાણીએ જણાવ્યુ કે, 17 સભ્યો વિપક્ષને લાયક છે, પ્રજાના તમામ પ્રશ્નોના મુદ્દો ઉઠાવીશું. આ ઉપરાંત મેવાણીએ ભાજપ પર પણ આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. Click Here

ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી 594 મેટ્રિક ટન કચરાનો નિકાલ કરતાં રાજ્યપાલ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સાત દિવસના સ્વચ્છતા અભિયાન (Gujarat Vidyapith Cleaning campaign) અંતર્ગત 594 મેટ્રિક ટન જેટલા કચરા, ભંગારનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. પરિસરમાં સફાઈ બાદ આચાર્ય દેવવ્રતએ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સાથે પેટ છૂટી ગોષ્ઠી કરી હતી. Click Here

ગોપાલ ઈટાલિયાની ધરપકડ કે પોલીસ સ્ટેશનમાં સામેથી હાજર

આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ એવા ગોપાલ ઈટાલિયાની ભાવનગર પોલીસે ધરપકડ (Gopal Italia arrested by Bhavnagar police) કરી હોવાના અહેવાલ છે. ગોપાલ ઈટાલિયાએ ખુદ આ અંગે ટ્વીટ કરતા જણાવ્યું છે કે, ભાવનગર પોલીસે મારી આજે ધરપકડ કરી છે. Click Here

ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધના હીરો ભૈરોન સિંહનું નિધન, ફિલ્મ બોર્ડરમાં સુનીલ શેટ્ટીએ ભજવ્યો રોલ

ફિલ્મ બોર્ડરમાં સુનીલ શેટ્ટી દ્વારા ભજવવામાં આવેલ બહાદુર સૈનિક ભૈરોન સિંહ રાઠોડનું નિધન થયું (Bhairon Singh Rathore passes away) છે. તેઓ ભારત અને પાક યુદ્ધ (indo pak war 1971)ના હીરો હતા. અભિનેતા સુનીલ શેટ્ટીએ વર્ષ 1997માં રિલીઝ થયેલી ફિલ્મ બોર્ડરમાં ભૈરોન સિંહનું મજબૂત પાત્ર ભજવ્યું હતું. Click Here

ઇજાગ્રસ્ત રોહિત શર્મા બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર, રાહુલ કરશે સુકાની

ઈજાગ્રસ્ત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્મા (Injured Captain Rohit Sharma) ઢાકાના મીરપુર ખાતેના શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં 22 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી બાંગ્લાદેશ સામેની બીજી ટેસ્ટમાંથી (Second Test Match Against Bangladesh) બહાર થઈ ગયા છે. Click Here