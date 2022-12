top news headlines today top news today india top news today in gujarati 10 latest news today's top news

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

PM મોદીને ભેટઃ સુરતના રિયલ ડાયમંડ અશોક સ્તંભ-સંસદ ભવનની ડિઝાઇનનું બ્રોચ

જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલી મહિલા ઉદ્યોગપતિ પ્રીતિ ભાટિયા દ્વારા એક ખાસ બ્રોચ ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. 1200 રીયલ ડાયમંડ (1200 real diamond Aryavrat Brooch) જડિત આ બ્રોચને તે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ભેટ (Arya Vrat brooch made for PM Modi in Surat) સ્વરૂપે આપશે જેનું નામ આર્ય વ્રત છે અને દેશના ભવિષ્યના તમામ વડાપ્રધાન શપથ ગ્રહણ વખતે આ બ્રોચ પહેરે તેવી તેમની ઈચ્છા છે. કારણ કે, આ બ્રોચ ખૂબ જ ખાસ છે અને એની ડિઝાઇનમાં નવા સંસદ ભવન તેમજ અશોક સ્તંભ સ્પષ્ટ પણે જોવા મળે છે. Click here

film pathan controversy: હવે હરિદ્વારના સંતોએ પઠાણનો વિરોધ શરૂ કર્યો

ફિલ્મ પઠાણ (film pathan controversy)ના ગીત 'બેશરમ રંગ'ને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં હવે હરિદ્વારના સંતોએ ફિલ્મનો વિરોધ શરૂ કર્યો છે. આટલું જ નહીં, સંતો અને ઋષિઓએ પણ ફિલ્મના નામ 'પઠાણ' સામે વિરોધ (saints oppose pathan movie ) નોંધાવ્યો છે. Click here

શ્રદ્ધા મર્ડર કેસ: આરોપી આફતાબની જમીન અરજી પર સુનાવણી ટળી; જાણો ક્યારે થશે આગામી સુનાવણી

દિલ્હીના શ્રદ્ધા મર્ડર કેસમાં (Shraddha Walker Murder Case)શુક્રવારે સવારે થનારી સુનાવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી (Hearing on bail plea of ​​accused Aftab postponed)છે. હવે આ સુનાવણી શનિવારે સવારે 10 વાગે થશે. પોલીસની અરજી પર સુનાવણી મોકૂફ રાખવામાં આવી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. Click here

પ્રેમ ખરેખર આંધળો હોય છે, યુવાને ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલા સાથે કર્યા લગ્ન

દિવ્યા એક ટ્રાન્સજેન્ડર છે અને મૂળ વીણાવાંકાની વતની છે. હર્ષદ પાંચ વર્ષ પહેલા જગતિયાલમાં દિવ્યાને મળ્યો (A young man love marriage with a transgender)હતો અને તેમની મિત્રતા પ્રેમમાં પરિણમી હતી. દિવ્યા તેની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર ન હતી. જો કે હર્ષદની જીદને લઈને દિવ્યાએ હા પાડતા તેઓએ લગ્ન કર્યા(Man marries transgender) હતા Click here

તૃપ્તિ ડિમરીએ લાલ ડ્રેસમાં સુંદર તસવીર કરી શેર

તૃપ્તિ ડિમરીનો પોઝ આપવાનો અનોખો અંદાજ જોવા મળે છે. આ તસ્વીરમાં તૃપ્તિ ડિમરી ખૂબજ આકર્ષક લાગી રહી છે. Click here

કતારે સાબિત કરી દીધું છે કે, ફૂટબોલ કે ઓલિમ્પિક કોઈ દેશની ધરોહર નથી: પિયર્સ મોર્ગન

વિરોધ, ગુસ્સો અને નારાજગી વચ્ચે FIFA વર્લ્ડ કપ 2022 (FIFA WOrld Cup 2022) આગળ વધવામાં સફળ રહ્યો. તે લોકોના હૃદયને ખુશ કરે છે જેઓ આ રમતને ખરેખર પ્રેમ કરે છે. રૂઢિચુસ્ત જીવન જીવવાની રીત કોઈપણ કાર્યક્રમના આયોજનમાં અડચણ બની શકે નહીં. કતાર (Qatar) એ સાબિત કર્યું છે કે, તે એક અદ્ભુત યજમાન છે. Click here