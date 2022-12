આજના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

પ્રમુખસ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનું PM નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 14 ડિસેમ્બરે ઉદઘાટન થશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 14 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ અમદાવાદમાં સાંજે 5:30 વાગ્યે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લેશે. 30 દિવસ સુધી યોજાનાર આ પ્રેરણાત્મક મહોત્સવમાં દેશ અને વિદેશથી લાખો ભક્તો જોડાશે.

પટેલ સરકારના 17માંથી 16 પ્રધાનો કરોડપતિ, 4 સામે ગુનો જૂઓ એડીઆરની વધુ વિગતો

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ (Gujarat Assembly Election Results 2022 )પછી મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત 17 ધારાસભ્યોની નવી સરકાર બની ગઇ છે. એડીઆર રીપોર્ટ મુજબ (ADR Report on New Ministers ) નવા પ્રધાનમંડળની આરપાર જોઈએ તો સ્થિતિ વધુ સ્પષ્ટ થશે. નવું પ્રધાનમંડળ કેવું છે. કેટલા કરોડપતિ (millionaire among new ministers )છે. કેટલું ભણેલા છે અને કેટલા ગુનાઈત ઈતિહાસ ધરાવતા પ્રધાનો (Criminal record in new ministers )છે. Click here

દિલ્હીની ફ્લાઈટ મારફતે સુરતમાં આવીને ચોરીનો તરખાટ મચાવનારી નેપાળી ગેંગ ઝડપાઈ

સુરતની મહિધરપુરા પોલીસે ચોરની ઘટનાના ગણતરીના કલાકોમાં (Nepali gangs steal in Surat) નેપાળી ગેંગની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગ આંતરરાજ્યમાં ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતી હતી. આ ઉપરાંત દિલ્હીની ફ્લાઈટ મારફતે સુરતમાં આવીને ચોરી કરતી હતી. (Theft case in Surat) Click here

વાહનચાલકોને રાહત આપતી નવી ટ્રાફિક પોલિસી થશે જાહેર, 100 દિવસનો એક્શન પ્લાન રજૂ

એક એક્સક્લૂસિવ માહિતી પ્રમાણે આગામી દિવસોમાં વાહનચાલકોને રાહત આપતી નવી ટ્રાફિક પોલિસીની (New Traffic Policy in Gujarat ) કેટલીક બાબતો જાણવા મળી છે. ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીના કાર્યાલયમાં યોજાયેલી ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં (Harsh Sanghvi Meeting ) આ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. Click here

અમરેલીમાં મોતિયા ઓપરેશનમાં આડઅસર, પ્રાથમિક તપાસ મુદ્દે આરોગ્યપ્રધાનનું નિવેદન

અમરેલીની શાંતાબા હોસ્પિટલમાં ( Shantaba Hospital Amreli ) 25 લોકોને મોતિયાના ઓપરેશન બાદ આડઅસર ( Side effects after cataract surgery) જોવા મળી છે. જેના પડઘા ગાંધીનગર સુધી પડ્યા છે. આ સમગ્ર બાબતે આરોગ્યપ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે નિવેદન (Statement by Rishikesh Patel ) આપ્યું હતું કે અમરેલીની શાંતાબા હોસ્પિટલમાં 25 લોકોના મોતિયાના ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા હતાં. 16 તારીખ 18 તારીખ 22 અને 23 તારીખના દિવસે કુલ 17 ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા હતાં. જેમાંથી 12 દર્દીઓને બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન (Bacterial infection ) લાગુ પડ્યું હોવાનું પ્રાથમિક કારણ સામે આવી રહ્યું છે. Click here

FIFA વર્લ્ડ કપ 2022: મોરોક્કન ટીમની આ ખાસિયત રચી શકે છે ઈતિહાસ, અત્યાર સુધી બધાને ચોંકાવી દીધા

મોરોક્કો (Moroccan Football Team) તેની વિશેષ વ્યૂહરચના અને વધુ સારા સંકલનને કારણે, ફિફા વર્લ્ડ કપ (FIFA World Cup 2022)ની સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ આફ્રિકન ટીમ બની છે. કોચ વાલિદ રેગ્રાગુઈએ મોરોક્કન ટીમને (Head Coach Walid Regragui) એક મજબૂત રક્ષણાત્મક ટીમમાં પરિવર્તિત કરી છે. Click here

જુઓ અજય દેવગનની ઓનસ્ક્રીન પત્નીની લેટેસ્ટ સુંદર તસ્વીર

ફિલ્મ દૃષ્ટમમાં અજય દેવગનની પત્નીના રોલમાં જોવા મળેલી સાઉથ એક્ટ્રેસ શ્રિયા સરનની નવી તસવીરોએ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી છે. Click here