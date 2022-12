ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

ભૂપેન્દ્ર પટેલની સ્પેશિયલ 16ની ટીમ, જાણો શું છે ખાસિયતો

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં ભાજપે ઐતિહાસિત જીત મેળવી હતી. આજે ગાંધીનગર સચિવાલયના હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શપથવિધિ સમારોહ(New Gujarat Government) યોજાયો હતો. ભૂપેન્દ્ર પટેલ(CM Bhupendra Patel new Cabinet oath ceremony) સતત બીજી વાર મુખ્યપ્રધાન પદના શપથ લીધા હતા. 8 કેબિનેટ, 2 રાજ્ય કક્ષા (સ્વતંત્ર) અને 6 રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનોએ શપથ લીધા હતા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવદત્તે તમામને શપથ લેવડાવ્યા હતા.(Gujarat cabinet 2022) click here

મંત્રીમંડળના ખાતાની થઈ ફાળવણી, જાણો કોને કયા ખાતાની સોંપાઇ જવાબદારી

ગાંધીનગર: ગાંધીનગરમાં નવી સરકારની પહેલી કેબિનેટ બેઠક(first cabinet meeting of the new government in Gandhinagar) મળી છે. જેમાં નવા પ્રધાનોને ખાતાની ફાળવણી(Allotment of accounts to new ministers) કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઋષિકેશ પટેલને આરોગ્ય અને ઉચ્ચ શિક્ષણ તથા રાઘવજી પટેલને કૃષિ, મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ સોંપવામાં આવ્યો છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ સતત બીજી વાર મુખ્યપ્રધાન પદના શપથ(CM Bhupendra Patel new Cabinet oath ceremony) લીધા હતા. 8 કેબિનેટ, 2 રાજ્ય કક્ષા (સ્વતંત્ર) અને 6 રાજ્યકક્ષાના પ્રધાનોએ શપથ લીધા હતા.(Gujarat new cabinet 2022) click here

PM મોદીને લઈને કોંગ્રેસ નેતા રાજા પટેરિયાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, MP ગૃહપ્રધાને FIR કરવાનો આદેશ આપ્યો

મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ પ્રધાન અને કોંગ્રેસના નેતા રાજા પત્રિયાએ પીએમ મોદીને લઈને એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું, (CONTROVERSIAL STATEMENT OF RAJA PATERIA ON PM MODI ) જે હવે જોર પકડતું હોય એવું જાણવા મળ્યું છે. હાલમાં ભાજપ આક્રમક મૂડમાં છે. મધ્યપ્રદેશના ગૃહપ્રધાને આ મામલે એફઆઈઆરના આદેશ આપ્યા છે. હવે મામલાની પ્રગતિ જોઈને રાજા પત્રિયાએ પણ પોતાનો ખુલાસો રજૂ કર્યો છે. click here

કુખ્યાત સોપારી કિલર પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો, દેશી બનાવટની બે બંદૂકો જપ્ત

રેલ શહેર લુમડિંગમાં ગઈકાલે રાત્રે પોલીસ સાથેની અથડામણમાં બિહારનો એક ભયાનક સુપારી કિલર માર્યો ગયો(Supari killer from Bihar died in police encounter in Assam) હતો. મોહન કુમાર, બિહારનો વતની, જેની આસામ પોલીસે 9મી ડિસેમ્બરે બોંગાઈગાંવ રેલ્વે સ્ટેશન પરથી ધરપકડ કરી હતી કારણ કે તે દિવસે લુમડિંગમાં ભારતીય રેલ્વેના કર્મચારી તરુણ ચક્રવર્તીની હત્યા સાથે તેનું નામ સામે આવ્યું હતું. click here

કાબુલની હોટલમાં વિસ્ફોટ અને ગોળીબાર, આ ગેસ્ટ હાઉસ ચીનના અધિકારીઓમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય

અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં ચીનના લોકોમાં લોકપ્રિય ગેસ્ટ હાઉસ પાસે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો(blast shots near guest house frequented by Chinese) છે. કેટલાક લોકોએ હોટેલમાં ઘૂસીને ગોળીબાર કર્યો હતો.કાબુલના શહર-એ-નૌ વિસ્તારના રહેવાસીઓએ પુષ્ટિ કરી હતી કે તેઓએ વિસ્ફોટ અને છૂટાછવાયા ગોળીબારનો અવાજ સાંભળ્યો (guest house frequented by Chinese in Kabul)હતો. સુરક્ષા અધિકારીઓએ હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. click here

નોરા ફતેહીએ જેકલિન ફર્નાન્ડીઝ પર લગાવ્યો માનહાનિનો કેસ

અભિનેત્રી નોરા ફતેહીએ અભિનેત્રી જેકલિન ફર્નાન્ડીઝ વિરુદ્ધ માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો છે. (Nora Fatehi files defamation suit against Jacqueline Fernandez) અને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેણે તેની કારકિર્દીને બરબાદ કરવા માટે તેના પર બદનક્ષીભર્યા આક્ષેપો કર્યા(Defamatory allegations against him to ruin his career) છે. નોરાનો આરોપ છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથેના મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં તેનું નામ બળજબરીથી લેવામાં આવ્યું છે. click here

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને સુપર ઓવરમાં હરાવ્યું

ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ 20 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 187 રન બનાવ્યા હતા.(Indian womens cricket team defeated Australia ) જવાબમાં ભારતીય ટીમ પણ 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 187 રન બનાવી શકી હતી. સુપર ઓવરના નિર્ણયમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. આ રીતે હવે બંને વચ્ચે પાંચ મેચની સિરીઝ 1-1 થી બરાબર થઈ ગઈ છે. click here