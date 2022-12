ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

સુખવિન્દર સિંહ સુખુ હિમાચલ પ્રદેશના આગામી મુખ્યપ્રધાન બનશે

કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં((Himachal Congress Legislature Party meeting)) હિમાચલ પ્રદેશના CMનું નામ ફાઈનલ કરવામાં આવ્યું છે. સુખવિંદર સિંહ સુખુને હિમાચલના મુખ્યપ્રધાન બનાવવામાં આવ્યા (Sukhvinder Singh in Himachal CM)છે.

2023માં છત્તીસગઢમાં G-20 જૂથની બેઠક યોજાશે

G-20ની ચોથી નાણાકીય કાર્ય જૂથની બેઠક સપ્ટેમ્બર 2023 છત્તીસગઠમાં(G20 group meeting will be held in Chhattisgarh next year 2023) થશે. મુખ્યપ્રધાન ભૂપેશ બઘેલ દ્વારા ટ્વિટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરવામાં આવે છે. તમારા ટ્વીટમાં સીમ ભૂપેશ જોવાલે લખ્યું-"જી-20 કે ચોથેસ્થાન નાણાકીય કાર્ય જૂથની બેઠક છત્તીસગઠમાં સપ્ટેમ્બર, 2023માં યોજાવાની છે. આ બેઠકની તૈયારીના સંબંધમાં માનનીય પીએમના અધ્યક્ષ ઓનલાઇન મીટિંગ કરી હતી.

સમાન નાગરિક સંહિતાનો કાયદો ઘડવો જોઈએ: ભાજપના સાંસદ હરનાથ સિંહ

બીજેપી સાંસદ હરનાથ સિંહ જેમણે શુક્રવારે રાજ્યસભામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ (Uniform Civil Code) પર ચર્ચા કરવા માટે નોટિસ આપી હતી, તેમણે ETV ભારતની અનામિકા રત્નને એક એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે સમાન નાગરિક સંહિતાનો કાયદો ઘડવો જોઈએ.

ગુજરાતના નવા CM તરીકે ભૂપેન્દ્ર પટેલની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરાઈ

ગુજરાત વિધાનસભાગૃહના નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ પર યોજાઈ (BJP meeting in Kamalam) હતી, જેમાં ભાજપ હાઇકમાન્ડે નિરીક્ષક તરીકે રાજનાથ સિંહ સહિત 3 નેતાને મોકલ્યા છે. તેમની હાજરીમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક ચાલી હતી. જેમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલની (Gujarat new Chief Minister Bhupendra Patel) ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે પસંદગી કરાઈ હતી. ત્યારબાદ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલ રાજભવન રવાના થયા હતા. જ્યાં તેઓ સરકાર રચવાનો દાવો કરશે,

યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની કમિટીની ભલામણને આધારે ગુજરાત સરકાર કરશે કામ

મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલની પહેલી જ કેબિનેટ બેઠકમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને કામગીરી હાથ (UCC in first cabinet meeting new government)ધરાશે.ભુપેન્દ્ર પટેલની ધારાસભ્ય દળના નેતાની પસંદગી બાદ તેમને આ વિષે માહિતી(CM Bhupendra Patel on UCC) આપી હતી. જો કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને ગુજરાત સરકારે કમિટી બનાવી દીધી છે અને કામગીરી પણ શરુ થઇ (Government will work on basis of recommendation of UCC committee)ચૂકી છે.

ઇશાન કિશને સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારી, વલ્ડ કપમાં જગ્યા ન મળવાની ભડાશ કાઢી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ઓપનર બેટ્સમેન ઈશાન કિશને વનડેમાં બેવડી સદી ફટકારીને (Ishan Kishan scored a double century in ODIs) એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે બેવડી સદી ફટકારનાર ખેલાડીઓની ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયો છે. તેણે બાંગ્લાદેશ સામે આ સિદ્ધિ મેળવી છે. વન્ડે વિશ્વની સૌથી ઝડપી બેવડી સદી કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરતા વિકી કૌશલે પત્ની કેટરિના સાથે રમી આવી ગેમ, જુઓ વીડિયો

વિકી કૌશલ અને કેટરિના કૈફે તારીખ 9મી ડિસેમ્બરે તેમની પ્રથમ લગ્નની વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી (Katrina Kaif wishes wedding Anniversary) હતી. આ ઉપરાંત આ દંપતી હજુ પણ તેમની ઉજવણીની રજા પર છે. જ્યાંથી હવે વિક્કીનો એક શાનદાર વીડિયો સામે આવ્યો (Vicky Kaushal video) છે.