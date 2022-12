ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

ભારત

લાલુ પ્રસાદ યાદવનું સફળતાપૂર્વક કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું

પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને RJD પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદ યાદવનું (RJD President Lalu Prasad Yadav) સફળતાપૂર્વક કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (Kidney transplant of RJD president Lalu Prasad) કરવામાં આવ્યું છે. પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ પોતાની એક કિડની સિંગાપોરની માઉન્ટ એલિઝાબેથ હોસ્પિટલને દાનમાં આપી હતી. પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર બંને સ્વસ્થ છે. હાલમાં લાલુને ઓપરેશન થિયેટરમાંથી આઈસીયુમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. click here

બોમ્બે હાઈકોર્ટે PM પર ચોકીદાર ચોર ટિપ્પણીના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને વચગાળાની રાહત

જસ્ટિસ અમિત બોરકરની ખંડપીઠે આજે કોંગ્રેસ નેતા અને સાંસદ રાહુલ ગાંધી (Congress leader and MP Rahul Gandhi)દ્વારા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જાહેરમાં ટીકા કરવા બદલ તેમની સામે દાખલ કરવામાં આવેલા માનહાનિના કેસને રદ કરવા બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન રાહુલ ગાંધીને 25 જાન્યુઆરી સુધી રાહત આપી(Court grants interim relief to Rahul Gandhi ) છે. રાફેલ જેટ ખરીદી કેસમાં ચોકીદાર ચોર તરીકે ગિરગાંવ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટને કોઈ કાર્યવાહી ન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ અરજી પર આગામી સુનાવણી 20 જાન્યુઆરીએ થશે. click here

અમદાવાદમાં મતદાનના દિવસે PM પાછળ ઉમટી ભીડ, CM ગેહલોતે કહ્યું ચૂંટણી પંચે પોતાની તાકાત બતાવવી જોઈએ

આજે ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન થઇ રહ્યું (Gujarat Assembly Election 2022)છે. જેમાં 93 બેઠકો પર મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ રાણીપ ખાતે આવેલી નિશાન શિક્ષણ સ્કૂલમાંથી મતદાન કર્યું હતું. મતદાન કરીને પાછા ફરતી વખતે તેમને ચાલીને એક રોડ શો કર્યો હતો. વિપક્ષી પાર્ટીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે અમદાવાદમાં મતદાન કરવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું મતદાન કેન્દ્ર સુધી લાંબા સમય સુધી ચાલવાથી આદર્શ આચાર સંહિતાનું ઉલ્લંઘન થયું છે. click here

બીજા તબક્કાનું મતદાન સંપન્ન, 93 બેઠકના મતદાનમાં જોવા મળ્યો ગુજરાતના મતદારોનો પાવર

લોકશાહીનો મહાન અવસર ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022 ) માટે બીજા તબક્કાનું મતદાન (Second Phase Election 2022 )યોજાયું.જેમાં ગુજરાતની જનતાનો મતાધિકાર વાપરવાનો આઘલે અંદાજ ( Colors of Gujarat voter ) જોવા મળતો હતો. મતદાન મથકોમાં ખૂણે ખૂણેથી વિવિધ વર્ગના લોકો વિશિષ્ટ સ્થિતિપરિસ્થિતિમાં મત આપવા આવ્યાં હતાં. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની 93 બેઠકોના મતદાન (North Gujarat Central Gujarat Voting )દરમિયાનની વિશેષ ક્ષણો આપના સુધી પહોંચાડીએ છીએ. click here

એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપને બહુમતિ, કોંગ્રેસ-આપને આટલી બેઠકો મળવાની ધારણા

Gujarat Exit Poll Result 2022 Live Updates: ગુજરાત વિધાનસભા માટે બે તબક્કામાં મતદાન યોજાયું હતું - 1 ડિસેમ્બરે 89 બેઠકો માટે અને 5 ડિસેમ્બરે 93 બેઠકો માટે. બીજા તબક્કામાં મતદાન સમાપ્ત થયા પછી ટેલિવિઝન ચેનલો દ્વારા એક્ઝિટ પોલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં (Gujarat Assembly Election 2022 Result ) ભાજપને સ્પષ્ટ બહુમતિ જ્યારે કોંગ્રેસને તેનાથી અડધી અને આપને માત્ર અપક્ષ જેટલી સીટ મળવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે. click here

ઈરાન સરકાર હિજાબ વિરોધી વિરોધ સામે ઝૂકી, નૈતિક પોલીસિંગનો અંત આવ્યો

ઈરાનમાં 22 વર્ષની કુર્દિશ મહિલા મહસા અમીનીના મોત બાદ ત્યાંની સરકાર સામૂહિક વિરોધ સામે ઝૂકી ગઈ છે. (IRAN ABOLISHES MORALITY POLICE )નૈતિક પોલીસિંગ નાબૂદ કરવામાં આવી છે click here

ક્રિકેટર જસપ્રીતે પહેર્યો હતો 1 લાખનો શર્ટ, જાણો આલિયા અને મલાઈકા સાથે છે ખાસ કનેક્શન

ટીમ ઈન્ડિયાના બોલર જસપ્રિત બુમરાહે (Jasprit Bumrah) એક લાખ રૂપિયાથી વધુની કિંમતનું ઈન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડનું બાલેન્સિયાગા શર્ટ પહેર્યું (Jasprit Bumrah and Balenciaga) છે. બુમરાહના આ શર્ટ સાથે આલિયા ભટ્ટ અને મલાઈકા અરોરાનું ખાસ જોડાણ છે. click here

FIFA વર્લ્ડ કપ: ફ્રાન્સના કાયલિયન એમબાપ્પે ગોલ્ડન બૂટ રેસમાં આગળ છે

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022માં (FIFA World Cup 2022) 5 ગોલ સાથે કાયલિયન એમબાપ્પે ગોલ્ડન બૂટ (Kylian Mbappe leads the Golden Boot race) રેસમાં આગળ છે. ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીને ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ (Golden Boot Award) આપવામાં આવે છે. આર્જેન્ટિનાના લિયોનેલ મેસીએ 6 વખત આ એવોર્ડ જીત્યો છે. click here