આજે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજા ચરણનું મતદાન

રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Election 2022) માટે પ્રથમ તબક્કા પછી હવે બીજા તબક્કા માટે આજે મતદાન (Second Phase Vote turnout for Gujarat) થશે. ત્યારે આ તબક્કામાં 14 જિલ્લાની 93 બેઠક પર મતદાન પ્રક્રિયા યોજવામાં આવશે.

મતદાન પહેલા PM મોદી માતા હિરાબાને મળ્યા

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના(Gujarat Assembly Elections 2022 ) બીજા તબક્કાની 93 બેઠકો પર આવતી કાલે સવારે મતદાન યોજાવવાનું છે. ચૂંટણી મતદાન પહેલા પીએમ મોદી તેમની માતા હિરાબાને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. આવતીકાલે હીરાબા અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મતદાન કરશે.

ભારત પાકિસ્તાન આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક એક ડ્રોન અને ત્રણ કિલો હેરોઈન ઝડપાયું

તરનતારન જિલ્લામાં ભારત-પાકિસ્તાન બોર્ડર પાસે ડ્રોનમાંથી ત્રણ કિલો હેરોઈન મળી આવ્યું (Three Times Drone Movement At Punjab Border Taran Taran)છે. એક ટોચના પોલીસ અધિકારીએ રવિવારે આ માહિતી આપી હતી. પંજાબ પોલીસ અને બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF) દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં આ જપ્તી કરવામાં આવી હતી.

ગેરકાયદેસર સંબંધની આશંકામાં પુત્રએ પિતાની કરી હત્યા, ઘટનાને આત્મહત્યા તરીકે બતાવવાનો પ્રયાસ

કૂચબિહાર જિલ્લાના સીતલકુચી વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે ગેરકાયદેસર સંબંધોની શંકામાં એક વ્યક્તિએ કથિત રીતે તેના પિતાની હત્યા કરી (son accused of murdering father) હતી.

બનાસકાંઠા જિલ્લાની 9 વિધાનસભા બેઠક પર મતદાન તૈયારીઓને આખરી ઓપ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે આવતીકાલે બીજા તબક્કાનું મતદાન(gujarat assembly election second phase) યોજાવા જઈ રહ્યું છે. બનાસકાંઠાની 9 બેઠક માટે મતદાનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણપણે સજજ બન્યું(final touch given by election commision) છે. EVM તથા મતદાનને લગતુ ચૂંટણીનું સાહિત્ય લઈને ચૂંટણી સ્ટાફને પોલીસની સાથે જુદા જુદા મતદાન મથકો પર રવાના કરાયા છે.

મતદાન મથકે આરોગ્ય સુરક્ષા ઉપલબ્ધ કરાવવા જિલ્લા-મહાનગર પાલિકા આરોગ્ય તંત્ર ખડે પગે

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજજ તબક્કાનું મતદાન સોમવારે યોજાશે ત્યારે મતદાન(gujarat assembly election 2022 second phase) મથકે આરોગ્ય સુરક્ષા છત્ર ઉપલબ્ધ કરાવવા જિલ્લા અને મહાનગર પાલિકા આરોગ્ય તંત્ર ખડે પગે (The district and municipal health systems are in alert)છે. તબીબો સહિત 2 હજારથી વધુ આરોગ્ય કર્મચારીઓ મતદાન દરમિયાન સેવાઓ આપશે(More than 2 thousand health workers will provide services)તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વ્યવસ્થામાં 108 સેવાનો પણ સહયોગ લેવામાં આવશે.

પેલેની હાલત ગંભીર, સાઓ પાઉલોની હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલુ

ફૂટબોલ લેજન્ડ પેલેની હાલત નાજુક બની ગઈ છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, (PELE CONDITION CRITICAL) ડોકટરોએ તેની કીમોથેરાપી બંધ કરી દીધી છે કારણ કે તેના શરીરમાં આંતરડાના કેન્સર સામેની લડાઈમાં અસર દેખાતી બંધ થઈ ગઈ છે.

પ્રિયંકા ચોપરા રેડ સી ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ધૂમ મચાવી

અભિનેત્રી પ્રિયંકા ચોપરા (Actress Priyanka Chopra)ગઈકાલે રાત્રે જેદ્દાહમાં રેડ સી ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં (Red Sea International Film Festival) ભાગ લેનારા બોલીવુડના ઘણા પ્રતિષ્ઠિત કલાકારોમાં જોડાઈ હતી.