નક્સલવાદીઓ પાસે અમેરિકન હથિયાર, બીજાપુર અથડામણમાં ખુલાસો

બીજાપુરમાં પોમરા અથડામણ પછીના ઘટસ્ફોટથી સુરક્ષા દળોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે. આ અથડામણમાં નક્સલવાદીઓ પાસેથી અમેરિકન હથિયારો મળી આવ્યા(American weapons in Bijapur Naxalite encounter ) છે. click here

ખેતરમાં ખોદકામ દરમિયાન 18 પ્રાચીન સોનાના સિક્કા મળ્યા

એલુરુના કોયલાગુડેમ મંડલના એડુવદલાપાલેમમાં માટીના વાસણમાં છુપાયેલો ખજાનો મળી આવ્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, પામ ઓઈલ ફાર્મમાં કામ કરતા કેટલાક મજૂરોને પાઈપલાઈન નાખવા માટે ખોદકામ કરતી વખતે માટીનો વાસણ મળ્યો (Gold harvested in the farm Gold coins in the oil palm plantation) હતો. મજૂરો અને ખેતરના માલિકને 18 સોનાના સિક્કા (18 ancient gold coins found) મળ્યા હતા.click here

ખેડાના ચકલાસીની સભામાં યોગી આદિત્યનાથે ધર્મ અને રાષ્ટ્ર રક્ષા માટે ભાજપને મત આપવા કર્યું આહ્વાન

ખેડા જિલ્લાના ચકલાસી ખાતે ભાજપ ઉમેદવારના પ્રચાર માટે ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથની જાહેર સભા યોજવામાં આવી હતી.જેમાં યોગી આદિત્યનાથે ભાજપ ઉમેદવારને જીતાડવા આહ્વાન કર્યુ હતું. click here

બીજા ચરણના 833 ઉમેદવારોનો શૈક્ષણિક અભ્યાસ જાણો, અભણથી લઇ ડોક્ટરેટ ઉમેદવારો પણ છે

5 ડીસેમ્બરે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ( Gujarat Assembly Election 2022 )માં બીજા ચરણનું મતદાન ( Gujarat Second Phase Poll ) યોજાશે. રાજ્યની સુખાકારી નક્કી કરવા વિધાનસભા ગૃહમાં બેસવા ઇચ્છતાં 833 ઉમેદવારોમાં કેટલા અભણ ( Illiterate Candidates )છે, સામાન્ય શિક્ષણપ્રાપ્ચ છે અને કેટલા શિક્ષિત ( Highly Educated candidates ) સાક્ષરો છે તેની આંકડાકીય વિગતો જોઇએ. click here

5 ડીસેમ્બરે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજા ચરણનું મતદાન, 93માંથી બિગ ફાઇટ સીટો સહિત બધી જાણકારી એક જ ક્લિકમાં

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ( Gujarat Assembly Election 2022 ) માં બીજા ચરણનુંં મતદાન થશે. 5 ડીસેમ્બરે બીજા ચરણમાં ( Second Phase Election 2022 ) ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની મળી કુલ 14 જિલ્લાની 93 બેઠકો પર મતદાન યોજાશે.જેમાં 833 ઉમેદવારોનું ( Second Phase total candidates ) ભાવિ નક્કી થશે. આ મતદાનને લગતી વિવિધ મહત્ત્વની જાણકારી ( Gujarat Election at a glance ) પર રીપોર્ટ. click here

અપક્ષનું એનાલિસિસ: તમામ ચૂંટણીમાં રાજનીતિની તાસીર બદલાવી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના (Gujarat Assembly Election 2022) ઇતિહાસમાં ના માત્ર કોંગ્રેસ કે ભાજપ પણ અપક્ષનો પણ દબદબો જોવા મળ્યો છે.અને એ વાત પણ હકીકત છે કે ચૂંટણીમાં અપક્ષ જીતે (Gujarat Independent Candidate) તો ઓછા પણ હરાવે જાજાને. click here

Hockey World Cup 2023 : 5 ડિસેમ્બરથી વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી 12 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ફરશે

આવતા વર્ષે ભારતમાં યોજાનાર હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ટ્રોફીને 5 ડિસેમ્બરથી દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં ફેરવવામાં આવશે.(Hockey World Cup 2023 ) પહેલ પાછળનો વિચાર દેશના ભાગોમાં હોકી ચાહકોને પ્રખ્યાત ટ્રોફીની ઝલક જોવાની તક આપવાનો છે click here

ભારતી સિંહે લગ્નની 5મી વર્ષગાંઠની કરી ઉજવણી, તેના પતિને આ સુંદર નોટ લખી

લાફ્ટર ક્વીન ભારતી સિંહ અને હર્ષ લિમ્બાચિયાના લગ્નને 5 વર્ષ થઈ ગયા (Bharti Singh 5th wedding anniversary) છે. આ કપલે વર્ષ 2017માં લગ્ન કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ભારતી સિંહે પોતાના પતિને એક સુંદર ચિઠ્ઠી લખી (Bharti Singh and haarsh limbachiyaa wedding) છે. click here