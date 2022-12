આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

Gujarat Assemblt election: આજે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પડઘમ પૂરા થશે

વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાની અંતિમ સભામાં કહ્યુ હતુ કે, આવતીકાલે સવારે આ ચૂંટણીના પડઘમ પૂરા થશે. એના પહેલા આ ચૂંટણી અભિયાનની આ મારી છેલ્લી સભા છે. સૌથી પહેલા તો હું અમદાવાદનું હૃદય પૂર્વક આભાર માનું છું. ગઈકાલે જે રીતે કેસરિયા મહાસાગર આખા અમદાવાદમાં ખૂણે ખૂણે ઝોમ જુસો જોયો. જનતાના દર્શન કરવાનો મોકો મળ્યો અને લાખો લોકોના મને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા. મા ભદ્રકાળી અને પૂજ્ય બાબાસાહેબ આંબેડકર એવા અત્યંત પવિત્ર સ્થળે હું માથું નમવા ગયો હતો. આજે પણ હજારો લોકો મને આશીર્વાદ આપવા માટે ઉભા હતા એમનો પણ આભાર માનું છું

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 આજે ભારત મદદ માંગવા માટે હાથ નથી ફેલાવતો, દુનિયાની મદદ કરવા માટે હાથ લંબાવે છે: નરેન્દ્ર મોદી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં (Gujarat Assembly Elections 2022) પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થયું છે. જ્યારે બીજા તબક્કાની 93 બેઠકો પર 5 ડિસેમ્બરના રોજ મતદાન થવાનું છે. જેની માટે રાજકીય પક્ષો પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે. જે અંતર્ગત પીએમ મોદી આજે અમદાવાદમાં બીજો રોડ શો યોજ્યો હતો. તેમજ તેમણે જાહેર સભાને સંબોધિત કરી હતી. Click here

2 બીજા તબક્કાના મતદાનની ચૂંટણી પહેલા વટવામાંથી AAPના નેતા દારૂ સાથે ઝડપાયા, રાજકારણમાં ગરમાવો

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022નું (Gujarat Assembly Election 2022) પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન ગતરોજ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું. જ્યારે બીજા તબક્કાના મતદાન (Second phase voting in Gujarat elections) પહેલા અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાંથી આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠન મંત્રી દારૂની બોટલ સાથે પકડાયા (AAP leader caught with liquor) છે. ચૂંટણી અનુસંધાને અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચેકીંગ દરમિયાન કારમાંથી દારૂના જથ્થા સાથે હાર્દિક પટેલની ધરપકડ કરતા જ ફરી એક વાર રાજકારણ ગરમાયું છે. Click here

3 હવે પ્રેમની નિશાની તાજમહેલની ખુબસુરતી પર ફિદા થયા શશી થરૂર

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શશિ થરૂર પરિવાર સાથે પ્રેમના પ્રતિક તાજમહેલના દર્શન કરવા આગરા પહોંચ્યા છે. અહીં તેમણે આગ્રાના કિલ્લાની પણ મુલાકાત લીધી હતી.તેણે ટૂરિસ્ટ ગાઈડ પાસેથી તાજમહેલના ઈતિહાસ અને મોઝેક(History and Mosaic of tajmahal) વિશે માહિતી લીધી હતી. જ્યારે શશિ થરૂરે રોયલ ગેટથી તાજમહેલ જોયો હતો. Click here

4 લગ્નમાં મફતિયું જમવા માટે પહોંચતો યુવક, વરરાજા સાથેની વાતચીતને લઇ સોશિયલ મીડિયામાં વાઇરલ

મધ્યપ્રદેશના ભોપાલ (MBA Wedding Viral Video ) બાદ હવે બિહારનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં વગર આમંત્રણે જાનૈયો લગ્નમાં મફતિયું જમવા માટે પહોંચતો યુવક (Dinner without being invited in wedding ) જોવા મળી રહ્યો છે. વીડિયોમાં યુવક વરરાજા સાથે વાત કરતો જોવા મળે છે. વાંચો શું છે સમગ્ર મામલો Click here

5 હૈદરાબાદમાં 23 દિવસના બાળક પર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું

હૈદરાબાદની એક હોસ્પિટલમાં 23 દિવસના બાળકનું લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (Hyderabad baby liver transplant operation) કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપરેશન પોતાનામાં અનોખું હતું. હોસ્પિટલ પ્રશાસને કહ્યું કે વિશ્વના આ ભાગમાં આ સૌથી નાની બાળકીનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓપરેશન છે. Click here

લાઈવ મેચમાં કોમેન્ટ્રી દરમિયાન રિકી પોન્ટિંગની તબિયત બગડી, હોસ્પિટલમાં દાખલ

ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગની (Former Australia captain Ricky Ponting) અચાનક તબિયત લથડતા તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ ટેસ્ટ મેચમાં કોમેન્ટ્રી કરી રહ્યો હતો. Click here

Cirkus Trailer OUT: રણવીર સિંહના ડબલ રોલમાં મૂંઝવણ

એક્શન ફિલ્મના દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીની ફિલ્મ 'સર્કસ'નું ટ્રેલર તારીખ 2 ડિસેમ્બર (શુક્રવાર)ના રોજ રિલીઝ કરવામાં આવ્યું (Cirkus Trailer release) છે. રણવીર સિંહ, પૂજા હેગડે અને જેકલીન ફર્નાન્ડિસ સહિતના સ્ટાર્સથી સજેલી આ કોમેડી ડ્રામા ફિલ્મ તારીખ 23 ડિસેમ્બરના રોજ રિલીઝ થઈ રહી (Ranveer Singh Cirkus Trailer) છે. Click here