ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022: આજે સાંજે 5 વાગ્યાથી ચૂંટણી પ્રચાર પડઘમ શાંત

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને(gujarat legislative assembly 2022) લઈને રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ બની છે. 1 ડિસેમ્બરે પ્રથમ તબક્કાનું(First phase voting) અને 5 ડિસેમ્બરે બીજા તબક્કાનું મતદાન(second phase voting) યોજાશે. પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીમાં કુલ 89 બેઠકો પર મતદાન થશે. જેના 48 કલાક અગાઉ એટલે કે આજે સાંજે પાંચ વાગ્યાથી ચૂંટણી પ્રચાર પડઘમ શાંત(Election campaign reverberation quiet) થશે. રાજકીય પક્ષો ત્યારબાદ પ્રચાર કરી શકશે નહિ. click here

કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે કોઈપણ વ્યક્તિને અન્ય ધર્મમાં પરિવર્તન કરવાનો કોઈ મૂળભૂત અધિકાર નથી

ધર્મની સ્વતંત્રતાના અધિકારમાં લોકોને કોઈ ચોક્કસ ધર્મમાં ફેરવવાના મૂળભૂત અધિકારનો સમાવેશ થતો નથી. કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ જવાબ દાખલ કર્યો છે. ધર્મ પરિવર્તનને લઈને કાયદો બનાવવાની માંગ ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે. (RELIGION CONVERSION LAW IS NECESSARY) આ અંગે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું છે કે દેશમાં કેટલાક રાજ્યો એવા છે જ્યાં આ પ્રથાને રોકવા માટે પહેલાથી જ કાયદા પસાર કરવામાં આવ્યા છે. click here

અદાણી પોર્ટ પ્રોજેક્ટના વિરોધ દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો, 3000 લોકો સામે કેસ

રવિવારે રાત્રે કેરળના વિઝિંજમ વિસ્તારમાં અદાણી પોર્ટ પ્રોજેક્ટના (Adani Port Project) વિરોધ દરમિયાન હિંસક અથડામણના સંબંધમાં 3,000 થી વધુ લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યા (Vizhinjam police station attack) છે. પોલીસે કહ્યું કે પોલીસ સ્ટેશનમાં તોડફોડ કરવા અને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલો કરવા બદલ ઓળખી શકાય તેવા 3,000 લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યા (Cases against 3000 persons) છે. હિંસામાં 36 પોલીસકર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. અગાઉ રવિવારે, રાજ્ય પોલીસે વિઝિંજમમાં હિંસાના સંબંધમાં લેટિન કેથોલિક ચર્ચના ઓછામાં ઓછા 15 પાદરીઓ વિરુદ્ધ FIR નોંધી હતી. click here

કેજરીવાલના રોડ શોમાં પથ્થરમારો, મોદી મોદીના નારા લાગતાં સર્જાઈ તંગદિલી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને(gujarat legislative assembly 2022) લઈને પ્રથમ તબક્કાના પ્રચારની આખરી ઘડીઓ(In the final phase of the first phase campaign) ગણાય રહી છે. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ(Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) આજે સુરતની મુલાકાતે છે. સુરતના કતારગામમાં કેજરીવાલના રોડ શોમાં પથ્થરમારો(Stone pelting at Kejriwal's road show) થયો હતો. click here

બીજા તબક્કાની ચૂંટણી લડનારામાં કરોડપતિઓ વધ્યા, ઝીરો મિલકત બતાવનાર ઉમેદવાર કોણ?

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી (Gujarat assembly election 2022) માં બીજા તબક્કાનું મતદાન 5 ડિસેમ્બરે યોજાશે. જેમાં 833 ઉમેદવારો છે. ગુજરાત ઈલેક્શન વૉચ (Gujarat Election Watch ) અને એડીઆર ( ADR )દ્વારા આ તમામ ઉમેદવારોના સોંગદનામાનું વિશ્લેષણ ( Second Phase Candidate Affidavit Analysis ) થયું છે. આ સર્વેક્ષણમાં ઉમેદવારોની મિલકતો ( ADR Survey of Candidates Assets ) પર ઈ ટીવી ભારતનો ખાસ રીપોર્ટ. click here

ભાજપના દિગ્ગજ નેતા જયનારાયણ વ્યાસ કોંગ્રેસમાં જોડાતા ઈટીવી ભારત સાથે ખાસ વાતચીત

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં (Gujarat Assembly Election 2022) હાલ જંગ જામ્યો છે, ત્યારે ભાજપના ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને અને પૂર્વ મંત્રી જય નારાયણ વ્યાસ કોંગ્રેસમાં જોડાતા અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાયા છે, ત્યારે ETV BHARATની વિશેષ રજુઆત રૂબરૂમાં જય નારાયણ વ્યાસ સાથે ખાસ વાતચીત (Ahmedabad Jaynarayan vyas join congress ) પર એક નજર... click here

મેરા દિલ યે પુકારે આજા ગીત પર કેટરીના કૈફે બનાવી રીલ, જેના ચાહકો બન્યા દિવાના

બોલિવૂડની સૌથી સુંદર અભિનેત્રી કેટરિના કૈફે (Actress Katrina Kaif) મેરા દિલ યે પુકારે આજા ગીત પર તેની રીલ બનાવી (Katrina Kaif reel on mera dil ye pukare aaja) છે. રીલ સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ થતાં જ વાયરલ થઈ ગઈ છે. અભિનેત્રી કેટરિના કૈફ સ્લીવલેસ બ્લાઉઝ સાથે ગ્રે સાડીમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે. click here

ઋતુરાજ ગાયકવાડે એક ઓવરમાં 7 સિક્સર ફટકારીને બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

વિજય હજારે ટ્રોફીની ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં રુતુરાજ ગાયકવાડે (Rituraj Gaikwad) એક જ ઓવરમાં 7 સિક્સ ફટકારીને (Rituraj Gaikwad hits 7 sixes in an over) મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ દરમિયાન તેણે તોફાની બેવડી સદી ફટકારી છે. click here