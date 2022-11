આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

Gujarat Election 2022 આજે વડાપ્રધાન મોદીની સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત રેલી અને સભા સંબોધશે

વડાપ્રધાન મોદી ભાજપના ઉમેદવારોના પ્રચાર માટે ફરી બે દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. મોદી બે દિવસ દરમિયાન કચ્છ- સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતનો પ્રવાસ કરશે અને કુલ સાત સ્થળોએ સભા સંબોધશે. તેઓ સુરત ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે.ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના (gujarat assembly election 2022) પ્રચારનો આ અંતિમ સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આ સભાઓ ખુબ જ મહત્વની છે.

રેલવે ફૂટ ઓવરબ્રિજનો એક ભાગ ધરાશાયી, 20 લોકો ઇજાગ્રસ્ત

ચંદ્રપુર જિલ્લામાં શનિવારે બલ્લારશાહ રેલ્વે સ્ટેશન પર ફૂટ ઓવરબ્રિજનો(Foot Overbridge at Ballarshah Railway Station) એક ભાગ તૂટી પડતાં 20 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા (Railway bridge collapsed in Chandrapur Maharashtra) હતા. ઇજાગ્રસ્તમાંથી લગભગ 10 ની હાલત નાજુક હોવાનું કહેવાય છે. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા લોકો માટે એક લાખ રૂપિયાના વળતરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

બે બાળકોનો સંઘર્ષનો આખરે અંત, મોદી બન્યા માવતર

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ભરૂચના નેત્રંગ(natrang legislative assembly) ખાતે સભા સંબોધી હતી. સંબોધન દરમિયાન તેમણે માંડવી તાલુકાના કાંકરાપાર ગામના બે નિરાધાર ભાઈઓને યાદ કર્યા(Remembered two destitute brothers) હતા. બે ભાઈઓ જય અને અવીના માતા પિતા અને દાદા દાદી ૪ વર્ષ અગાઉ મૃત્યુ પામ્યા હતા. બંને ભાઈઓ એકબીજાની સાર સંભાળ રાખે અને ગ્રામજનોની મદદથી જાતે જ જમવાનું બનાવવું અને ભણવાનું શરૂ કર્યું હતું. જેનો વીડિયો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પાસે પહોંચતા તેની તમામ જવાબદારી ઉઠાવવાનું નક્કી કર્યું હતું.

મહિલા આયોગે બાબા રામદેવને મોકલી નોટિસ, સ્વાતિ માલીવાલે કહ્યું નિવેદન માટે દેશની માફી માગો

થાણેમાં એક યોગ શિબિરમાં બોલતા બાબા રામદેવે મહિલાઓના સન્માન અને ગરિમાને નુકસાન પહોંચાડતી અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરી છે. તેમના નિવેદન અંગે આયોગની ઓફિસમાં ફરિયાદ મળી છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય મહિલા આયોગે આ બાબતની ગંભીર નોંધ લીધી છે અને તેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો છે. રાજ્ય આયોગની ફરિયાદ બાદ દિલ્હી મહિલા આયોગ પણ એક્શન મોડમાં આવ્યું (WOMENS COMMISSION SENT NOTICE TO BABA RAMDEV) છે.

રાજકિય પક્ષોને મળે છે અધધ...કરોડો રૂપિયાનું ફંડ, જાણો કઈ કંપનીએ કેટલાનું કર્યું દાન?

ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી (gujarat assembly election 2022) યોજાઈ રહી છે ત્યારે કહેવાય છે કે આ ચૂંટણી અત્યારસુધીની સૌથી ખર્ચાળ ચૂંટણી સાબિત થશે. તેવામાં ADR (Association for Democratic Reforms) દ્વારા રાજકીય પક્ષોને મળતા ફંડ મામલે મામલે ખાસ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રાજકીય પક્ષોને ગુજરાતમાંથી છેલ્લા 5 વર્ષમાં કુલ 591.27 કરોડ ગુજરાતમાંથી ફંડ મળ્યુ છે.

સુરત ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો 31 કિલોમીટર સુધીનો મેગા રોડ શો

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat Assembly Elections 2022) માટે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે ગુજરાત રાજકારણમાં મેગા શો કરવા માટે પોતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુરત પહોંચ્યા હતા એરપોર્ટથી લઈને કામરેજ વિસ્તારમાં ગોપીન ફાર્મ સભાસ્થળ સુધી આશરે 31 કિલોમીટર સુધીના રોડ કરી તેઓએ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રોડ શો કર્યો (Prime Minister Narendra Modi mega road show) છે.

વિજય અને રશ્મિકા સ્ટારર વરિસુના નિર્માતાઓને નોટિસ જારી, જાણો પુરી બાબત

થાલાપથી વિજય અને રશ્મિકા મંદન્ના સ્ટારર ફિલ્મ વરિસુ (Vijay Rashmika starrer Varisu)ના નિર્માતાઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી (Varisu makers Notice issued) છે. પરવાનગી વિના હાથીઓનો ઉપયોગ કરવા બદલ નિર્માતાઓને નોટિસ આપવામાં આવી છે.

FIFA World Cup: ફૂટબોલ ખેલાડીઓ સાથે છપાયેલી જામદાની સાડીઓની વધી ડિમાન્ડ

ફિફા વર્લ્ડ કપનો ક્રેઝ લોકોના માથા પર છે. (Football Team Printed on Sarees)કોલકાતામાં મહિલાઓ ફૂટબોલ ખેલાડીઓ પાસેથી પ્રિન્ટેડ સાડીઓ ખરીદી રહી છે.