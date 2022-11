આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

Gujarat Election 2022 આજે વડાપ્રધાન મોદી સુરત અને ખેડામા સભા સંબોધશે

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ દિવસેને દિવસે જામી રહ્યો છે. તેવામાં ગુજરાતમાં ભાજપના ચૂંટણી પ્રચારની કમાન કેન્દ્રિય નેતૃત્વએ સંભાળી લીધી હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે.આજે વડાપ્રધાન મોદી સુરત અને ખેડામા સભા સંબોધશે

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

સત્યેન્દ્ર જૈનનો જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સાથેનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ

દિલ્હી સરકારના પ્રધાન સત્યેન્દ્ર જૈનનો વધુ એક વીડિયો (Satyendar Jain another video viral ) વાયરલ થયો છે. તે જેલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ અજીત કુમાર સાથે મુલાકાત કરતો જોવા મળ્યો હતો. ભાજપનું કહેવું છે કે પ્રધાન સત્યેન્દ્ર જૈન જેલમાં રહીને પોતાના પ્રભાવનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. click here

કર્ણાટક સરકાર યુનિફોર્મ સિવિલ કોડના અમલ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરી રહી છે: CM બસવરાજ બોમાઈ

મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ (Chief Minister Basavaraj Bomai ) શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમની સરકાર સમાનતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્યમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (Uniform Civil Code) ના અમલીકરણ પર 'ગંભીરતાથી' વિચાર કરી રહી છે. ભારતીય બંધારણ દિવસના અવસરે રાજ્યની રાજધાનીમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું, "તેમની સરકાર યુસીસીને લાગુ કરવા માટે ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારી રહી છે કારણ કે તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ભાજપના મુખ્ય મેનિફેસ્ટોનો ભાગ હતો. click here

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી પ્રચારમાં અલગ અલગ અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે વડાપ્રધાન

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ ઠેર ઠેર સભાઓ અને રેલીઓ યોજી રહ્યા છે. આ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અલગ અલગ અંદાજ (different style of prime minister narendra modi) જોવા મળી રહ્યા છે.ક્યાંક તેઓ વડીલોના આશીર્વાદ (PM Narendra Modi meets Manek ba at Bavla) લેતા જોવા મળે છે તો ક્યાંક નાની બાળકીની કવિતા સાંભળતા (Gujarat daughter poem to Pm modi) જોવા મળે છે click here

અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ અમિત શાહના 2002ના નિવેદન પર કર્યા આકરા પ્રહારો

ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ એ ઈત્તેહાદુલ મુસલમીન (AIMIM)ના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ શુક્રવારે 2002માં તોફાનીઓને પાઠ ભણાવવા માટે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પર આકરા પ્રહારો કર્યા(ASADUDDIN OWAISI REACTS ON AMIT SHAHS STATEMENT) હતા. click here

પોરબંદરમાં ચૂંટણી ફરજ પર IRB જવાનોએ કર્યું સામ સામે ફાયરિંગ, બેના મોત

પોરબંદરમાં ચૂંટણી ફરજ પર આવેલા જવાનો વચ્ચે ઘર્ષણ બાદ ફાયરિંગમાં બે જવાનના મોત અને બે જવાન ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. click here

કાજોલે સલમાન ખાનને કહ્યું: માર માર કે મોર બના દૂંગી, જુઓ વીડિયો

સલમાન ખાન અને કાજોલ (Salman Khan and Kajol) લાંબા સમય પછી સાથે જોવા મળ્યા હતા. સલમાન ખાનના સૌથી લોકપ્રિય શો બિગ બોસ 16 (Bigg Boss 16) નું વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે બગડી ગયું છે. જ્યાં શોમાં કાજોલે સલમાન ખાનની સામે કહ્યું, માર માર કે મોર બના દૂંગી. વિડિઓ જુઓ click here

પીઢ અભિનેતા વિક્રમ ગોખલેનું 77 વર્ષની વયે અવસાન, ફિલ્મ જગતમાં શોકનું મોજું

બોલિવૂડ (bollywood actor death) અને મરાઠી સ્ટેજ, ફિલ્મ અને ટીવી અભિનેતા વિક્રમ ગોખલે (Vikram Gokhale died) નું શનિવારે નિધન થયું છે. તેઓ 77 વર્ષના હતા. અનેક બિમારીઓથી પીડિત અને દીનાનાથ મંગેશકર હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ગોખલેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ અને થોડા કલાકો પછી તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા. click here

પાંચ ટેસ્ટ શ્રેણીની (INDIA VS AUSTRALIA HOCKEY TEST SERIES) પ્રથમ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને 5-4થી હરાવ્યું (Australia beat India 5-4 in hockey) હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ છેલ્લી મિનિટોમાં ગોલ કરીને મેચ જીતી લીધી હતી. click here