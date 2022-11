આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

Gujarat Election 2022 આજે કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ વડોદરા, મહેસાણા નગર ગ્રાઉન્ડમાં સભા સંબોધશે

ગુજરાતમાં ચૂંટણીનો માહોલ દિવસેને દિવસે જામી રહ્યો છે. તેવામાં ગુજરાતમાં ભાજપના ચૂંટણી પ્રચારની કમાન કેન્દ્રિય નેતૃત્વએ સંભાળી લીધી હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરાના નવલખી મેદાન ખાતે આયોજિત ચૂંટણી સભામાં હાજર રહ્યા હતા. જે બાદ આજે 26 નવેમ્બરના રોજ કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ વડોદરાના, મહેસાણા નગર ગ્રાઉન્ડમાં સભા સંબોધશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો...

1 કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ અરવિંદ કેજરીવાલ અને રાહુલ ગાંધીને આડેહાથ લીધા

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી ( Gujarat Assembly Election 2022 ) પ્રચારમાં કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાની સુરતની મુલાકાતે ( Smriti Irani in Surat ) હતાં. તેમણે આમ આદમી પાર્ટી પર નિશાન સાધતા જણાવ્યું હતું કે નવા નવા લોકો ધતિંગ કરવા આવ્યા છે. રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા ( Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra ) માં પાકિસ્તાન જિંદાબાદ નારા અંગે પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. સાથે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ આમ આદમી પાર્ટીના ( Arvind Kejriwal ) ઉમેદવારને મત આપશે એટલે દારૂડિયાને મત આપશે.

2 ચૂંટણી પંચ એકશનમાં: ડભોઈમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારે રેલીમાં રૂપિયા વહેંચતા વિવાદ

ચૂંટણી જંગ (Gujarat Assembly Election 2022) રસાકસીભર્યો બની રહયો છે. તેવામાં ડભોઈમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બાલકૃષ્ણ પટેલ ભાયલી ગામમાં જીપમાંથી રૂપિયા આપી રહયાં (Congress candidate distributing money) હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો. જે અંગે ભાજપ દ્રારા ચૂંટણી પંચમાં ફરિયાદ કરવામાં આવતા ચૂંટણી પંચ એકશનમાં આવ્યું છે.

3 આમ આદમી પાર્ટી જૂની પેન્શન યોજના કરશે લાગુ, રાઘવ ચઢ્ઢાએ આપ્યું બયાન

જેમ જેમ ચૂંટણી નજીક આવે છે તેમ જૂની પેન્શન યોજનાનો મુદ્દો ગરમ થવા લાગે છે(Aam Aadmi Party New scheme in Gujarat). આવું જ કંઈક હાલમાં ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે. ગુજરાતમાં હાલમાં અનેક રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે. આમ આદમી પાર્ટી પણ તેમાંથી એક છે. AAPના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે મંગળવારે ગુજરાતની જનતાને એક મોટું વચન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે જો તેમની પાર્ટી સત્તામાં આવશે તો સરકારી કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવશે(old pension scheme). ચાલો જાણીએ કે જૂની અને નવી પેન્શન સ્કીમમાં શું તફાવત છે અને કર્મચારીઓને શું ફાયદો થાય છે.

4 કોઈકને મોગલી તો કોઈને બીનઆદિવાસી કહી અપમાનના આક્ષેપની રાજનીતિ

નવસારી: વિધાનસભાની ચૂંટણીનો માહોલ (Gujarat Assembly Election 2022 ) જામી રહ્યો છે, ત્યારે વાંસદા વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસની કાંટાની ટક્કર (Navsari Vansda Bjp Vs Congress) જોવા મળઈ રહી છે. વર્ષોથી વાંસદા વિધાનસભા બેઠક પર કોંગ્રેસનો કબજો રહ્યો છે અને સીટિંગ ધારાસભ્ય આદિવાસીનો વિશ્વાસ મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપ પણ આદિવાસીઓનો હાથ કોંગ્રેસથી છોડાવવા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યું છે. વાંસદા (Navsari Vansda Assembly Seat) ખાતે ભાજપ દ્વારા ચૂંટણી સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સભામાં પુર્વપ્રધાન નરેશ પટેલે પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. વાંસદાના સીટિંગ ધારાસભ્ય આનંદ પટેલ નરેશ પટેલને તેમના સ્વર્ગીય માતાના મોગરી બેન પરથી નરેશ પટેલ મોગલી જાહેર મંચ પરથી સંબોધતા માઠું લાગી આવ્યુ હતું.

વડોદરા સયાજીગંજ બેઠક પર મેયર સામે લોહા લેતા કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સાથે રૂબરૂ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં (Gujarat Assembly Election 2022) ભાજપના વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર કેયુર રોકડીયા અને કોંગ્રેસના વિપક્ષી નેતા અમી રાવત વચ્ચે સીધીજ લડાઈ છે, ત્યારે ETV BHARATની વિશેષ રજુઆત રૂબરૂમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અમી રાવત સાથે ખાસ વાતચીત (Ami Ravat rubaru) પર એત નજર...

મહિલાએ માત્ર 20 સેકન્ડમાં 10 લાખના હારની કરી ચોરી

ગોરખપુર: જ્વેલરીની દુકાનમાં માત્ર 20 સેક્ન્ડમાં 10 લાખની હારની ચોરી(10 lakh necklace theft in 20 seconds) કરતી મહિલા સીસીટીવીમાં કેદ(woman thief caught on camera in gorakhpur) થઈ હતી. ગોરખપુરના બલદેવ પ્લાઝા પાસે આવેલી જ્વેલરીની દુકાનમાં 17 નવેમ્બરે ગ્રાહકોનો ભારે ધસારો હતો. ત્યારે એક 45 વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલા ખરીદી માટે આવી હતી. મહિલાએ તેના ચહેરા પર માસ્ક અને આંખો પર કાળા ચશ્મા પહેરેલા હતા. તેણે હાર બતાવવાનું કહેતા સેલ્સમેને મહિલાની સામે હારના બોક્સના બે સેટ મૂક્યાં હતા. મહિલાએ એક બોક્સની ઉપર બીજું બોક્સ મૂક્યું અને પછી બંને બોક્સને એકસાથે ઉપાડીને તેના ખોળામાં રાખ્યા હતા.

IND vs NZ: ભારતે 31 ઓવરમાં 145 રન બનાવ્યા, 2 વિકેટ પડી

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે મેચ ચાલુ છે. (INDIA VS NEW ZEALAND match update )ધવન 39મી અને શુભમન તેમની ચોથી વનડે અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ આઉટ થયા છે.

સારા અલી ખાને બિકીનીમાં બીચ પર સાઇકલ ચલાવી, કહ્યું: જીવન ખૂબ જ સુંદર છે

સારા અલી ખાન બીચ પર બિકીની પહેરીને સાઇકલ ચલાવતી જોવા મળે (Sara Ali Khan cycle ride) છે. અભિનેત્રીએ પોતાની આ સુંદર તસવીર શેર કરી છે. આ તસવીર માલદીવના બીચની (Sara Ali Khan beach in bikini) છે. આ તસવીરને 2 લાખ 39 હજારથી વધુ ફેન્સે લાઈક કરી છે.