Gujarat Assembly Election 2022: આજે પણ વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના આ વિસ્તારોને ગજવશે

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી (gujarat legislative assembly 2022) હવે નજીકમાં છે ત્યારે રાજકીય નેતાઓએ ગુજરાતમાં ધામા નાખ્યા છે. તો ભાજપનું બ્રહ્માસ્ત્ર એવા પીએમ મોદીએ પણ ગુજરાતમાં ગર્જના કરી છે, ત્યારે આજે પાલનપુર, દેહગામ, મોડાસા, બાવળામાં સભા સંભોધશે.

નરેન્દ્ર કે ભુપેન્દ્ર નહીં, એક વોટની તાકાત બનાવશે વિકસિત ગુજરાત: પીએમ મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જનમેદનીને સંબોધન કરતા કહ્યું કે, શિક્ષણ નગરીમાં ( Vadodara City Assembly Seat) મોટી સંખ્યામાં જનમેદની જોઈ મને આશીર્વાદ આપવા આવ્યા તે બદલ આપનો આભાર મનુ છું. આ ચૂંટણી ન તો નરેન્દ્ર લડે છે, ન તો ભુપેન્દ્ર લડે છે, આ વખતે ચૂંટણી ગુજરાતની (Gujarat Assembly Election 2022) જનતા જનાર્દન લડે છે. અતૂટ વિશ્વાસનું માધ્યમ એટલે વિકાસ છે. ખૂણે ખૂણે એક જ નાદ ફરી એકવાર મોદી સરકાર ના નારા લાગ્યા છે. Click Here

ભગવંત માનના રોડ શોમાં લાગ્યા 'મોદી-મોદી'ના નારા

તાપી:રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓને(gujarat legislative assembly 2022) હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે તમામ રાજકીય પક્ષો પોતાની સરકાર બનાવવા એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. ત્યારે પંજાબના મુખ્યપ્રધાન ભગવંત માન 5 દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે છે. તાપીના વ્યારામાં(Vyara legislative Assembly) આમ આદમી પાર્ટીના પંજાબના મુખ્યપ્રધાન ભગંવત માનનો(Chief Minister of Punjab) રોડ શો યોજાયો હતો. જો કે રોડ શો દરમ્યાન મોદી મોદીના નારા લાગ્યા હતા. જે મુદ્દે પંજાબના મુખ્યપ્રધાને નિવેદન આપ્યું હતું કે જે લોકોએ નારા લગાવ્યા તેમના ખાતામાં 15 લાખ જમા થઈ ગયા હશે. Click Here

મહિલાઓ માટે 'પિંક બુથ'ની વ્યવસ્થા, સૌથી વધુ અમદાવાદ જિલ્લામાં 148 પિંક બુથ ઉભા થશે

ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં (Gujarat assembly election 2022) લોકો વધુમાં વધુ મતદાન કરી શકે તે હેતુથી લોકોને મતદાન તરફ સહિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા અને એક નવા અભિગમો શરૂ (special arrangement to increase voting) કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ જિલ્લાની 21 બેઠકો ઉપર પ્રતિ બેઠકે 7 સખી પોલિંગ સ્ટેશન શરૂ કરવામાં આવશે જેમાં કુલ 148 જેટલા સખી પોલિંગ સ્ટેશનમાં ફક્ત મહિલાઓ દ્વારા જ તે પોલિંગ સ્ટેશન કાર્યરત કરવામાં આવશે. Click Here

શ્રદ્ધા વાલકરના પોલીસ ફરિયાદ પત્રમાં ખુલ્યા નવા રહસ્યો

શ્રદ્ધા વોકર મર્ડર કેસમાં (Shraddha Walker Murder Case) આરોપી આફતાબ વિશે દરરોજ નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. આફતાબે શ્રદ્ધાને ખૂબ માર માર્યો હતો. તે પછી, શ્રદ્ધાએ પાલઘર જિલ્લાના તુલિંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ આપી (SHRADDHA WALKARS POLICE COMPLAINT LETTER )હતી કે તેના જીવને જોખમ છે અને આરોપી આફતાબ તેને મારતો હતો. આ ફરિયાદ શ્રદ્ધાએ 23 નવેમ્બર 2020ના રોજ તુલિંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદમાં શ્રદ્ધાએ કહ્યું છે કે આરોપી આફતાબ તેને ખરાબ રીતે મારતો હતો. Click Here

નવું ક્રેડિટ કાર્ડ લેતા પહેલા નિયમો અને શરતો વિશે સંપૂર્ણ વિગત તપાસો

કોવિડ 19 પછી પ્રથમ વખત ગ્રાહકોની ખરીદીમાં આ દિવસોમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આના પગલે અમે દરરોજ નવા ક્રેડિટ કાર્ડ અને સરળ લોન ઑફર્સ સાથે બોમ્બિંગ કરીએ છીએ. કેટલાક કાર્ડ (Credit card offers) ઓનલાઈન ખરીદી માટે ફાયદાકારક છે. કેટલાક ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, ફૂડ ડિલિવરી બ્રાન્ડ્સ વગેરે ખરીદવા માટે ફાયદાકારક છે. તહેવારો દરમિયાન બેન્કે ગ્રાહકને આકર્ષવા ખાસ ઑફર્સ આપી (Festival offers on credit cards) હતી. Click Here

AIFFના બંધારણના મુસદ્દાને લગતા વાંધાઓ પર 6 ડિસેમ્બરે સુપ્રીમ કોર્ટની સુનવણી

ભારતીય ફૂટબોલ ફેડરેશનના બંધારણના મુસદ્દાને લગતા વાંધાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટ 6 ડિસેમ્બરે સુનાવણી (Court to hear petition related to All India Football Federation on December 6 ) કરશે. Click Here

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની મેનેજર દિશા સાલિયાનના મૃત્યુ આકસ્મિક : CBI

સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુના કેસમાં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (Central Bureau of Investigation) દિશા સાલિયાનના મૃત્યુની તપાસ કરી રહી હતી. તપાસ એજન્સીએ હવે દિશા સાલિયાનનું મૃત્યુ અકસ્માત હોવાનું કહીને તપાસ સમાપ્ત કરી દીધી (CBI concludes Disha Salians death was an accident) છે. Click Here