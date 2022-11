આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

Gujarat Assembly Election 2022: આજે પણ વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતના આ વિસ્તારોને ગજવશે

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી(gujarat legislative assembly 2022) હવે નજીકમાં છે ત્યારે રાજકીય નેતાઓએ ગુજરાતમાં ધામા નાખ્યા છે. તો ભાજપનું બ્રહ્માસ્ત્ર એવા પીએમ મોદીએ પણ ગુજરાતમાં ગર્જના કરી છે, ત્યારે આજે વડોદરા, મહેસાણા, ભાવનગર અને દાહોદમાં સભા સંભોધશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 ચૂંટણી જંગમાં હનુમાનનો પ્રવેશ, રાજકીય વિશ્લેષકે ગણાવ્યો અયોગ્ય

Gujarat Assembly Election 2022: ચૂંટણી પ્રચારમાં હવે હનુમાન દાદાનો પણ ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે. ગઈકાલે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કોડીનાર અને માળિયા ખાતે ભાજપના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં ચૂંટણી સભા કરી હતી. જેમાં દ્વારકાથી લઈને દિવ સુધીના દરિયાકાંઠા પર દાદાઓનો ખાતમો થયો છે અહીં હવે એકમાત્ર હનુમાન દાદા (Amit Shah statement on Hanuman) જોવા મળી રહ્યા છે આ નિવેદનને ભાજપે આવકાર્યો છે પરંતુ રાજકીય વિશ્લેષકો દેવી-દેવતાઓને ચૂંટણી પ્રચાર મા ઉલ્લેખ કરવાને અયોગ્ય માની રહ્યા છે. Click here

2 રાહુલ ગાંધીના ભાષણ દરમિયાન બની રસપ્રદ ઘટના, જુઓ

સુરત: ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી(gujarat legislative assembly 2022) હવે નજીકમાં છે ત્યારે રાજકીય નેતાઓએ ગુજરાતમાં ધામા નાખ્યા છે. સોમવારે રાહુલ ગાંધી(congress leader rahul gandhi)એ સુરતના મહુવામાં ચૂંટણી રેલી યોજી હતી. આ દરમિયાન એક રસપ્રદ ઘટના બની હતી. કોંગ્રેસના નેતા ભરતસિંહ સોલંકી(Congress leader Bharat Singh Solanki) રાહુલના ભાષણનું ભાષાંતર કરી રહ્યા હતા. પહેલા રાહુલ ગાંધી હિન્દીમાં બોલતા અને ત્યારબાદ ભરતસિંહ સોલંકી તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરતાં. જેને કારણે રાહુલ ગાંધીને વારંવાર અટકવું પડતું હતું. આ ક્રિયા 12-13 મિનિટ સુધી ચાલી હતી. આ દરમિયાન જાહેર સભામાંથી એક વ્યક્તિ સ્ટેજની સામે આવ્યો હતો. તેણે ભરતસિંહ સોલંકીને રાહુલના શબ્દોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર ન કરવા અને રાહુલને હિન્દીમાં જ બોલવા કહ્યું હતું. ત્યારપછી ભરતસિંહે રાહુલને કહ્યું- તમે હિન્દીમાં બોલો, લોકો તમારી હિન્દી સમજે છે. Click here

આ સરકાર ઘમંડી અને અભિમાની કોઈનું સંભાળતી નથી: પાલીતાણામાં સમસ્યાને લઇ સ્થાનિકોમાં રોષ

ભવનગર: પાલીતાણા બેઠક ઉપર ત્રી પાંખીયા જંગમાં (Gujarat Assebly Election 2022) ETV BHARAT એ પાલીતાણાની જનતાની સ્થિતિ જાણવાની કોશિશ કરી છે. પાલીતાણા (Bhavnagar Assembly Seat ) જૈનતીર્થનગરી છે, ત્યારે વિકાસ શુ અને સ્થાનિક તેમજ ગ્રામ્ય કક્ષાની સમસ્યા શુ છે? તે જાણવાની કોશિશ કરી હતી. આ બેઠક પર 2017માં ભાજપના હાથમાં હતી. તેના પહેલા 2012માં કોંગ્રેસના હાથમાં હતી ત્યારે પરિવર્તન બાદ ખેડૂતો અને તાલુકાની સમસ્યા સ્થાનિકોએ વર્ણવી હતી. જેમાં ખેડુતોના પ્રશ્નો અંગે આ સરકાર ગમંડી અને અભિમાની કોઈનું સંભાળતી નથી તેવું લોકોના મોઢે સાંભળવા મળ્યુ હતું. Click here

2047 સુધીમાં ભારત વિશ્વની ટોચની ત્રણ અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સામેલ થશેઃ મુકેશ અંબાણી

રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું (Mukesh Ambani of Indian economy) કે, 2047 સુધીમાં ભારત વિશ્વની ટોચની ત્રણ અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સામેલ થઈ જશે. તેણે ત્રણ ક્રાંતિ વિશે પણ વાત કરી. વાંચો સંપૂર્ણ સમાચાર. Click here

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ મેચ કેવી રીતે અને ક્યાં જોવી, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે ગયેલી ભારતીય ટીમ (How And Where To Watch India Vs NZ) હવે ODI મેચ રમશે. આ વખતે આ મેચોનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયો પર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કિસ્સામાં, તમારે એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોનું સબ્સ્ક્રિપ્શન (A subscription to Amazon Prime Video) ખરીદવું પડશે. જો તમે મેચ જોવા માટે એમેઝોન પ્રાઇમ વિડિયોનું સબ્સ્ક્રિપ્શન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખાસ છે. Click here

રવિના ટંડનના ટ્વીટ બાદ વન વિહાર એક્શનમાં, વાઘ પર પથ્થર ફેંકનારા પર પ્રતિબંધ

રવિના ટંડનના ટ્વિટ (Raveena Tandon share tweet) બાદ હવે ભોપાલ વન વિહાર એક્શનમાં જોવા મળી રહ્યું છે. હકીકતમાં, વન વિહારે પથ્થરબાજો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો (Bhopal Van Vihar bans stone pelters)છે અને ગેટ પર તેમનો ફોટો લગાવ્યો છે. હાલમાં એક તપાસ સમિતિ પણ બનાવવામાં આવી છે, જે આ મામલાની તપાસ કરશે. Click here