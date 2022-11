આજના એ સમાચાર જેના ઉપર તમારી નજર બની રહેશે...

PM મોદી આવતીકાલે રોજગાર મેળામાં 71000 લોકોને આપશે નિમણૂક પત્રો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Prime Minister Narendra Modi) મંગળવારે 'રોજગાર મેળા'માં 71,000 લોકોને નિમણૂક પત્રો (PM Modi to distribute appointment letters)આપશે. click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

ગેહલોતને લવ જેહાદ વિશે શું વિચારે છે તે સ્પષ્ટપણે પૂછતા કહ્યુ કે

Gujarat Assembly Election 2022: ગેહલોતને 'લવ જેહાદ' વિશે શું વિચારે છે તે સ્પષ્ટપણે પૂછતા કહ્યુ હતું કે, શ્રદ્ધા વાલ્કરની ભયાનક મૃત્યુને માત્ર સંદર્ભ તરીકે ટાંકીને, "લવ જેહાદ" એક "જુમલા" છે, જે ચોક્કસ સમુદાય પર હુમલો કરવા અને બદનામ કરવા માટે રચાયેલ છે. click here

રાજકોટમાં રાહુલ ગાંધીએ સભાને સંબોધતા કહી આ વાતો

વિધાનસભાની ચૂંટણીને (gujarat assembly election 2022) લઈને રાહુલ પણ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતર્યા છે. સુરત બાદ રાહુલ ગાંધી રાજકોટમાં સભા સંબોધવા પહોંચ્યા હતા. રાહુલ ગાંધી રાજકોટના શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે (rahul gandi at sastri madan in rajkot) આવતા લોકોને અભિવાદન કર્યું હતું. તેમની સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોરબીમાં બનેલી ઝૂલતા પુલની દુર્ઘટના અંગે મૌન પાળીને દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ પાઠવી હતી. click here

નવસારીમાં PM નરેન્દ્ર મોદી: મોદીનો વટ તમારા વોટમાં છે

ગુજરાત વિધાનસભા ચુંટણીનો ઝંઝાવાતી પ્રચાર કરી રહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નવસારી ખાતે જંગી જનમેદનીને સંબોધી એક મતની તાકાત બતાવી હતી. ચુંટણી ભાજપ કે નરેન્દ્ર મોદી નહીં પણ ગુજરાતની પ્રજા લડી રહી છે અને એમાં પણ ભાજપી કાર્યકરોને એક એક બુથ સુધી પહોંચી, દરેક મતદારોને મોદીના પ્રણામ કહી આશિર્વાદ માંગવાનું કામ સોંપ્યુ હતું. click here

ઇન્ડોનેશિયાના પશ્ચિમી પ્રાંત જાવામાં 5.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપ, 44ના મોત અને 300થી વધુ ઇજાગ્રસ્ત

ઇન્ડોનેશિયામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીઓલોજિકલ સર્વે (USGS) અનુસાર સોમવારે ઇન્ડોનેશિયાના પશ્ચિમી પ્રાંત જાવામાં 5.4 તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો (magnitude earthquake rattles Indonesia Java) હતો.ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તામાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. USGS મુજબ, ભૂકંપની ઊંડાઈ જમીનથી 10.0 કિમી નીચે હતો અને સોમવારે 11:51:10 (UTC+05:30) આસપાસ આવ્યો હતો. click here

નાગા શૌર્યાએ ગર્લફ્રેન્ડ અનુષા શેટ્ટી સાથે કર્યા લગ્ન, જુઓ સુંદર તસવીર

સાઉથના સુપરસ્ટાર નાગા શૌર્યાએ ગર્લફ્રેન્ડ અનુષા શેટ્ટી સાથે (Naga Shaurya married girlfriend Anusha Shetty) લગ્ન કર્યા છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર લગ્નની (Naga Shaurya Anusha Shetty weddin) સુંદર તસવીર શેર કરીને માહિતી આપી છે. click here

આર્જેન્ટિનાને મેસ્સી પાસેથી ઘણી આશાઓ છે, વર્લ્ડ કપ જીતીને વિદાય લેવા માંગે છે

વિશ્વનો સૌથી પ્રખ્યાત ફૂટબોલ ખેલાડી મેસ્સીનો (Famous Football Player Lionel Messi) આ પાંચમો અને કદાચ છેલ્લો વર્લ્ડ કપ બનવા જઈ રહ્યો છે. 7 વખત બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ જીતનાર મેસ્સી આ વર્ષે 35 વર્ષનો થઈ ગયો છે. આર્જેન્ટીનાનો પ્રથમ મુકાબલો સાઉદી અરેબિયા (Argentina vs Saudi Arabia) સામે થશે. click here