આજના એ સમાચાર જેના ઉપર તમારી નજર બની રહેશે...

1 આજે અહી સભા સંબોધશે, ગુજરાતમાં વડાપ્રધાનનું રોકાણ...

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. ત્યારે ત્રણ દિવસ સુધી વડાપ્રધાન દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રચંડ પ્રચાર કરશે. આજે સુરેન્દ્રનગર, ભરૂચ, અને નવસારી જિલ્લામાં જનસભાને સંબોધિત કરશે.

2 કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ ભુજમાં સંબોધશે જંગી જાહેરસભા...

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Elections 2022) માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે.ત્યારે રાજકરણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. ચૂંટણીના પ્રચારજંગને વધુ વેગવાન બનાવવા માટે ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક અને કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ (Amit Shah will address a massive public meeting) આવતીકાલે ભુજમાં જાહેરસભા સંબોધશે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 અમરેલીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જંગી સભા, વિરોધીઓ પર વરસ્યા

અમરેલીમાં PM મોદીએ જંગી જનસભા સંબોધી વિકાસ કામો વર્ણવ્યા હતા. બીજી બાજુ કોંગ્રેસને વિકાસની પરિભાષાની જ જાણ ન હોવાનું કહી તેમની પાસેથી આશા છોડી દેવા જણાવ્યું હતુ. અમરેલીમાં સભાના સંબોધનમાં વિરોધીઓ પર વડાપ્રધાન વરસ્યા હતા. અમરેલી શહેરમાં (amreli assembly seat) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (Prime Minister Narendra Modi) કમાણી ફોરવડ સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં સભા સંબોધી હતી અને મોદીની સભામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી જેમાં લોકોએ મોદી-મોદીના નારાઓ લગાવ્યા હતા. Click here

2 46 લાખથી વધુ ભક્તોએ ચારધામ યાત્રાની મુલાકાત લીધી, તોડ્યા તમામ રેકોર્ડ

દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ચારધામ (Uttarakhand Chardham )ના પોર્ટલ આગામી 6 મહિના એટલે કે શિયાળા માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જો કે, આ યાત્રા સિઝનમાં, ચારધામ અને હેમકુંડ સાહિબ પર દેવભૂમિની મુલાકાત લેનારા યાત્રિકોની સંખ્યાએ અગાઉના તમામ રેકોર્ડ (Uttarakhand Chardham Income ) તોડી નાખ્યા છે અને કુલ 46,81,131 યાત્રાળુઓએ એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો (46 lakh devotees visited Chardham Yatra) છે. જ્યારે વર્ષ 2019માં 32,40,882 ભક્તોએ ચારધામની મુલાકાત લીધી હતી. Click here

3 ETV ભારતના પત્રકાર નિવેદિતા સૂરજના પોતાના ઘરે અંતિમ સંસ્કાર થયા

ગઈકાલે સવારે (19.11.22) હૈદરાબાદ નજીક હયાત નગરમાં નિવેદિતા સૂરજનું કાર અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું. નિવેદિતા સવારે લગભગ 5 વાગે ઓફિસ જવા માટે તેના ઘરેથી રોડ ક્રોસ કરી રહી હતી, ત્યારે એલબી નગર બાજુથી આવતી કારે તેને ટક્કર મારી હતી. નિવેદિતા સૂરજનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. Click here

હર્ષ સંઘવીને હરાવવા માટે આપે તેલંગાણાના પૂર્વ ઇન્કમટેક્સ અધિકારીને ઉતાર્યા મેદાનમાં

Gujarat Assembly Election 2022: પૂર્વ ઇન્કમટેક્સ જોઈન્ટ કમિશનરએ ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન હર્ષ સંઘવીને હરાવવા માટે ઇન્કમટેક્સ વિભાગના જ પૂર્વ અધિકારીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલએ મજૂરા બેઠક પરથી પીવીએસ શર્માને હર્ષ સંઘવી સામે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર (PVS Sharma Opposite Harsh Sanghvi) બનાવ્યા છે. શર્મા અગાઉ ભાજપામાં શહેર ઉપપ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. Click here

બીજી T20 મેચમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 65 રને હરાવ્યું, સૂર્યકુમારનુ શાનદાર શતક

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ (ind Vs Nz) વચ્ચે બીજી T20 મેચ (India vs New Zealand 2nd T20 match) રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 191 રન બનાવ્યા હતા. સૂર્યકુમાર યાદવે (Suryakumar scored his second career century) કારકિર્દીની બીજી સદી ફટકારી હતી. ન્યુઝીલેન્ડના 126 રને ઓલ આઉટ થઈ ગઈ. દિપક હુડ્ડાએ 10 રનમાં 4 વિકેટ ઝડપી. Click here

આ છે શહનાઝ ગિલની ફેન, અભિનેત્રીને મળવા 7 સમુદ્ર કર્યા પાર

વિખ્યાત પંજાબી ગાયિકા અને અભિનેત્રી શહનાઝ ગિલની (Shehnaaz Gill) લોકપ્રિયતા વધી રહી છે. હવે માત્ર એ અભિનેત્રીના ફેનને મળો જે શહનાઝને મળવા અમેરિકાથી સીધી દુબઈ (Shehnaaz Gill fan from USA) પહોંચી. જુઓ વાયરલ વિડીયો. Click here