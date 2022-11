આજના એ સમાચાર જેના ઉપર તમારી નજર બની રહેશે...

આજથી ત્રણ દિવસમાં ગુજરાતમાં વડાપ્રધાનનું રોકાણ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. ત્યારે આજથી ત્રણ દિવસ સુધી વડાપ્રધાન દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રચંડ પ્રચાર કરશે. વલસાડ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ભરૂચ, બોટાદ અને નવસારી જિલ્લામાં જનસભાને સંબોધિત કરશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

PM મોદીએ વારાણસીમાં કહ્યું, કાશી અને તમિલનાડુ શિવમય અને શક્તિમય

વડાપ્રધાન મોદીએ વારાણસીમાં 'કાશી તમિલ સંગમ'ને સંબોધિત કર્યું હતુ. આ દરમિયાન તેણે કાશી અને તમિલનાડુને 'શિવમય' અને 'શક્તિમય' કહ્યા. click herer

લવ જેહાદ: તૌકીરે રાજ બનીને કર્યા લગ્ન, લગ્ન બાદ ધર્મ પરિવર્તન માટે દબાણ

કટિહારમાં લવ જેહાદ (Love Jihad in Katihar) સાથે જોડાયેલો એક મામલો સામે આવ્યો છે. પીડિતાનો આરોપ છે કે તેને પહેલા તેની હિંદુ ઓળખ જણાવીને પ્રેમ જાળમાં ફસાવી હતી અને જ્યારે રહસ્ય ખુલ્યું ત્યારે તે યુવતી પર ધર્મ પરિવર્તન માટે દબાણ કરી રહ્યો ( threatening to change religion after marriage) હતો. click here

ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ રાજકોટમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે કર્યો સંવાદ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ના (Gujarat Assembly Election 2022) પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. હવે પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તમામ પક્ષો એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે. એવામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ( BJP National President) જે. પી. નડ્ડા પણ રાજકોટની મુલાકાતે હતા. તેઓએ અલગ અલગ વિધાનસભા સીટ પર ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરી હતી. તેઓ રાત્રે રાજકોટમાં ભાજપ દ્વારા બનાવાયેલા નવા કાર્યાલય એવા કમલમની મુલાકાતે પણ ગયા હતા. click here

ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટને લઇને ચુંટણીપંચની કાર્યવાહી, બ્યુરોક્રેટની હકાલપટ્ટી

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Elections) લઈને અનેક રાજ્યમાંથી આઈએસ અને આઇપીએસ અધિકારીઓને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ત્યારે બાપુનગર અને અસારવા વિધાનસભામાં ચૂંટણી તરીકેની જવાબદારી કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ દ્વારા આઈએએસ ઓફિસર અભિષેક સિંઘને આપવામાં આવી હતી પરંતુ અભિષેક સિંહે ઇલેક્શનની ડ્યુટી પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં જાહેર કરતા કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ (Central Election Commission)દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે નિર્ણય કરીને તેમને ગુજરાત ચૂંટણીની કાર્યવાહીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં (Dismissal of bureaucrat)આવ્યા છે. click here

પંચમહાલ હાલોલ બેઠક પર કોંગ્રેસ રાતો રાત બદલ્યો ઉમેદવાર, અનીશ બારીયા પર પસંદગીનો કળશ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Election 2022) આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. ત્યારે અનીશ બારીયા નામના નવા ચેહરાને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી છે. કોઇ કારણોસર રાજેન્દ્રસિંહ પરમારએ કોંગ્રેસનું મેન્ડેટ લેવાનો ઇન્કાર કરી ચૂંટણી લડવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ અનીશ બારીયાના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. click here

હેપ્પી બર્થ ડે સુસ્મિતા ભાભી, અભિનેત્રી ચારૂ આસોપાએ કર્યું અલગ અંદાજમાં ટ્વીટ

પોતાના જીવનના ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહેલી સુષ્મિતા સેનની ભાભી અને અભિનેત્રી ચારુ આસોપાએ (Charu Asopa and Sushmita sen) ભાભી સુષ્મિતાને જન્મદિવસની (Sushmita sen birthday) શુભેચ્છા પાઠવી છે. click here

T20 વર્લ્ડ કપનુ પરિણામ: BCCIએ સિલેક્શન ટીમ જ ઉડાવી નાખી

ઓસ્ટ્રેલિયામાં T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર માત્ર એક કારણ છે પરંતુ અન્ય પરિબળો પણ હતા(BCCI scrapped the entire selection panel) જેણે ચેતન શર્મા અને તેની સમિતિના ભાવિનો નિર્ણય લેવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. click here