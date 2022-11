આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

15 નવેમ્બર બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ 'આદિવાસી ગૌરવ દિવસ' તરીકે ઉજવાશે

કેન્દ્રીય કેબિનેટે 2021માં આદિવાસી નાયક અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે અને ભારતીય ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિમાં અનુસૂચિત જનજાતિના સભ્યોના યોગદાનને સન્માનિત કરવા 15 નવેમ્બરને 'આદિવાસી ગૌરવ દિવસ' તરીકે જાહેર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

22 નવેમ્બરે રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે, બે સ્થળે યોજાશે જાહેર સભા

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ને લઈને કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધી 22 મી નવેમ્બરે ગુજરાત ( Rahul Gandhi Gujarat Visit on 22 November ) આવશે. રાહુલ ગાંધી અમરેલી અને વાંસદામાં જાહેર સભા સંબોધીને ગુજરાતમાં ચૂંટણી પ્રચારના શ્રીગણેશ કરશે. Click here

ગુજરાતમાં પંજાબી પ્રધાન, ભગવત માને આપની પ્રચાર રેલી યોજી

Porbandar Aam Aadmi Party Rally: વિધાનસભા ચૂંટણી 1 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનાર છે, ત્યારે રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા પ્રચાર પ્રસારનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા પોરબંદરમાં (Bhagvat man campaign in porbandar) જીવનભાઈ જુંગી અને કુતિયાણામાં ભીમા મકવાણાને ટીકીટ આપવામાં આવી છે. બંને ઉમેદવારને સાથે રાખી આજે પોરબંદરમાં પંજાબના મુખ્યપ્રધાન ભગવત માન પધાર્યા હતા અને કીર્તિમંદિરમા મૂલાકાત લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી અને વર્તમાન સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને પરિવર્તન લાવવા લોકોને આહવાન કર્યું હતું. Click here

ઝઘડિયા વિધાનસભા બેઠક જીતવા અપક્ષ લડત આપનાર છોટુ વસાવા સાથે એક મુલાકાત, જૂઓ શું કહે છે

ભરૂચ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા બેઠક પૈકી ઝઘડિયા વિધાનસભા બેઠક ( Zaghadiya Assembly Seat ) ખૂબ રસપ્રદ બની રહી છે. ત્યારે અપક્ષના ઉમેદવાર એવા છોટુ વસાવા ( Independent Candidate Chhotu Vasava ) સાથે મુલાકાત કરી હતી. Click here

Big Fight: કતારગામના મતદારો રીઝવવા ભાજપના પ્રધાન વિનુ મોરડીયા સામે ઈટાલીયા મેદાને

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં (Gujarat assembly election 2022) અનેક એવી બેઠકો છે જે બેઠકો પર અલગ અલગ પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.સુરતની કતારગામ વિધાનસભા સીટ (Katargam Assembly Seat) પરથી ભાજપના પ્રધાન વિનુ મોરડિયાની સામે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઈટાલીયા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પાટીદાર અને પ્રજાપતિ સમુદાયની બહુમતી ધરાવતી આ સીટ પર સૌની નજર છે. Click here

શ્રદ્ધા મર્ડર કેસઃ પિતાને લવ જેહાદની શંકા, આફતાબને ફાંસીની સજાની માંગ

શ્રદ્ધાના પિતા વિકાસ વોકરે કહ્યું (Shraddha Walker murder case) કે તેમને લવ જેહાદના (Love Jihad case) એન્ગલ પર શંકા છે. અમે આફતાબને ફાંસીની સજાની માંગ કરીએ છીએ. મને દિલ્હી પોલીસ પર વિશ્વાસ છે અને તપાસ યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહી છે. Click here

ધોનીના ચાહકો માટે ખુશખબર, માહીની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ શકે છે વાપસી

BCCIએ (MS DHONI MAY RETURN IN TEAM INDIA) ટીમ ઈન્ડિયાને T20 ફોર્મેટમાં સુધારવાની યોજના પર કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જેને લઈને મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના (Mahendra Singh Dhoni)હાથમાં જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. Click here

અક્ષય કંઈક નવું લાવવા જઈ રહ્યો છે, ફેન્સને કહ્યું તમારી પાસે છે જવાબ

ખિલાડી અભિનેતા અક્ષય કુમારે ચાહકોને એક મજેદાર સવાલ પૂછ્યો છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તેના હેરસ્ટાઈલિસ્ટને સવાલ પૂછવામાં (Akshay Kumar asked question to fans) આવ્યો છે. જુઓ રમુજી વિડિઓ Click here