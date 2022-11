આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

Gujarat Assembly Election 2022 આજે ઉમેદવારોના પત્રોની થશે ચકાસણી

આજે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના (Gujarat Assembly Election 2022) ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી દીધી છે. ત્યારે હવે આ તમામ ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને ક્ષતી જણાતા ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

ભાજપ કોંગ્રેસમાં વિરોધનું વાવાઝોડું, ટિકીટ ન મળતા નેતાઓ મેદાને

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી 2022ના (Gujarat Assembly Election 2022 ) ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે નેતાઓ અને કાર્યકરોનો વિરોધ (Rebellion of BJP and Congress) ઉડીને આંખે વળગે તેવો છે. જમાલપુર-ખાડિયા બેઠક પર ઉમેદવાર બદલવાની માગ કરી NSUI અને યૂથ કોંગ્રેસના નેતાઓએ રાજીવ ગાંધી ભવને માથે લીધું હતું. બાદમાં ભરતસિંહ સોલંકીની તસવીરોને સામૂહિક રીતે સળગાવી હતી.

કચ્છના નર્મદા કેનાલ માંથી એકજ પરિવારના 5 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા

કચ્છના મુન્દ્રાના ગુંદાલા પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના 5 લોકોનાં મોત નિપજ્યા છે. જેથી ગામમાં માતમનો માહોલ છવાયો છે.હલ તમામ મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

દીકરી આવી પિતાના સપોર્ટમાં, ગોપાલ ઈટાલિયાએ કર્યું ટ્વિટ

આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઈટાલિયાને (Aam Aadmi Party state president Gopal Italia) પાર્ટીએ કતારગામ બેઠક પરથી ટિકિટ આપી છે. આ અંગે અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વિટ કરીને જાણકારી આપી હતી. ગોપાલ ઈટાલિયાએ કતારગામ બેઠક પરથી ફોર્મ પણ ભરી દીધું છે. ગોપાલ ઈટાલિયાએ પોતાના માટે ચૂંટણી પ્રચાર કરતી તેમની દીકરીની સુંદર તસવીરનું ટ્વીટ શેર કર્યું છે.

રિવાબાનું ફોર્મ ભર્યા બાદ રવીન્દ્ર જાડેજાએ કરી આ મોટી વાત, જુઓ વિડિયો

જામનગર: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી રવિન્દ્ર જાડેજા પોતાની ધર્મપત્ની રિવાબાનુ ફોર્મ ભરવા માટે જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે પહોંચ્યો હતો. અહીં મીડિયા સાથે વાત કરતા રવિન્દ્ર જાડેજાએ જણાવ્યું કે, ભાજપ દેશમાં વિકાસના કામ કરી રહી છે અને રિવાબા જાડેજા જામનગરવાસીઓના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન લાવે તેવા પ્રયાસો કરશે. આજરોજ રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભાજપના રીવાબા જાડેજા દિવ્યશ અકબરી અને રાઘવજી પટેલનું ફોર્મ ભરવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ગાંધીધામ મતવિસ્તારના મતદારોના શું છે મંતવ્યો જાણો

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Election 2022) ધ્યાનમાં લઈને કચ્છના આર્થિક પાટનગર ગાંધીધામની વિધાનસભા સીટ અંગે Etv ભારતે ગાંધીધામ વિધાનસભા મતવિસ્તારના મતદારો સાથે વાતચીત કરી હતી. જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો (Gandhidham Public mood) કે, ગત બે ટર્મથી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો ચુંટાઈ આવ્યા છે, તેમણે કેવા વિકાસના કાર્યો કર્યા છે?

ન્યૂઝીલેન્ડમાં થશે હાર્દિક અને શિખર ધવનની કસોટી, અનેક ખેલાડીઓનું ભવિષ્ય દાવ પર..!

ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા, ઓપનર શિખર ધવન અને કીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંત વિદેશ પ્રવાસ પર તેમની નેતૃત્વ કૌશલ્ય બતાવવાનો પ્રયાસ કરશે અને પોતાનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને બંને ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. (India vs New Zealand )એટલા માટે તેમને કેપ્ટન અને વાઈસ કેપ્ટનની મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

જાણો ફિલ્મ સીતા રામમ હિન્દી OTT પર ક્યારે રિલીઝ થશે

સીતા રામમ હિન્દી ઓટીટી રીલીઝ આ ફિલ્મ સિનેમાઘરોમાં રીલીઝ (Sita Ramam Hindi on OTT) થઈ હતી અને ઘણી સફળ રહી હતી. આ ફિલ્મ દક્ષિણ ભારતીય ભાષાઓમાં પ્રાઇમ વિડિયો પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવી હતી. હવે હિન્દીમાં પણ આવે છે. આ એક લવ સ્ટોરી છે.