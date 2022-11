ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

કેન્દ્રિય ગૃહપ્રઘાન અમિત શાહે કમલમમાં પાર્ટીના હોદ્દેદારો સાથે કરી બેઠક

વિધાનસભા ચૂંટણીના (Gujarat Assembly Election 2022) ઉમેદવારોની જાહેરાત બાદ કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ કમલમ પહોંચ્યા (Union Home Minister Amit Shah reached Kamalam) હતા. જેમાં અમિત શાહ સાથે કેન્દ્રીય પ્રધાન મનસુખ માંડવીયા પણ કમલમ પહોંચ્યા હતા. સી. આર. પાટીલ, પ્રદીપ સિંહ વાઘેલા સહિતના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક શરૂ કરવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસે 33 ઉમેદવારોની છઠ્ઠી યાદી કરી જાહેર

કોંગ્રેસ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં કુલ 109 ઉમેદવારો જાહેર થયા છે. પાર્ટીએ 4 નવેમ્બરે ચૂંટણી માટે 43 ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરીને તેની પ્રથમ યાદી બહાર પાડી હતી. હવે તેની છ ઉમેદવારોની પાંચમી યાદી બહાર (Congress has released the fifth list) પાડી છે.

ભાજપની યાદીમાં હિન્દુત્વની છાપ, આ વખતે પણ મુસ્લિમ ચહેરો નહી

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) ભાજપની 160 ઉમેદવારોની યાદી પર હિન્દુત્વની છાપ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. પાર્ટીએ આ ચૂંટણીમાં પોતાની 35 થી 40 બેઠકો બચાવવા માટે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જૂના નેતાઓ, જેઓ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વડતાલ ધામ ઉમિયાધામ સાથે સંકળાયેલા છે તેમને ટિકિટ આપી છે.

વઢવાણ બેઠક પર ભાજપે ઉમેદવારનું નામ શા માટે બદલ્યું, જાણો કારણ

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ વિધાનસભા બેઠક (Gujarat Assembly Election) પર ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારનું નામ બદલવામાં આવ્યા છે. જીજ્ઞાબેન પંડ્યાને સ્થાને નવા ઉમેદવાર તરીકે જગદીશભાઈ મકવાણાને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી.

સોનમ કપૂરના પુત્ર માટે તૈયાર કરાયો રૂમ, જુઓ તેની સુંદરતા

અભિનેત્રી સોનમ કપૂરે (Actress Sonam Kapoor) પોતાના પ્રિય વાયુ માટે તૈયાર કરેલા રૂમની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સ સાથે શેર (Sonam Kapoor sons room photo) કરી છે. બાળક માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી આ સુંદર તસવીરમાં નાના બાળક માટે દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.

ભારત હજુ સુધી ફિફા વર્લ્ડ કપમાં રમ્યું નથી, રેન્કિંગમાં ભારત ટોપ 100 દેશોમાં પણ નથી

ભારતીય ટીમ ભલે FIFA વર્લ્ડ કપ 2022માં નથી રમી રહી પરંતુ લોકો તેને લઈને ઉત્સાહિત છે.(INDIA NEVER PARTICIPATED IN FIFA WORLD CUP) ભારત FIFA માટે માત્ર એક જ વાર 'બાય ડિફોલ્ટ' ક્વોલિફાય થયું છે અને તે મેચ પણ ભારત દ્વારા રમાઈ ન હતી.