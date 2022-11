ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની ચોથી યાદી જાહેર કરી, અત્યાર સુધી 101 ઉમેદવારો કરાયા જાહેર

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Elections 2022 )હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે ત્યારે એક પછી એક રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આજે કોંગ્રેસે પોતાની ચોથી યાદી જાહેર કરી છે.

104 વર્ષનાં ગંગાબેનનું પ્રેરક દ્રષ્ટાંત જાણી તમને પણ શીખ મળશે, જિલ્લામાં કુલ 447 શતાયુ મતદારો

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022માં ( Gujarat Assembly Election 2022 ) કેટલાક મતદારોનું મતદાન અન્યો માટે પ્રેરકબની રહેશે. જેમાંના એક છે સુરત ચોર્યાસી તાલુકાના સચીનમાં રહેતા 104 ( Voter over 100 years old in Surat ) વર્ષીય ગંગાબેન બાબરીયા. ગંગાબેન (Gangaben Babaria ) તેમના વિસ્તારના સૌથી વયોવૃદ્ધ શતાયુ મતદાર (Shatayu Matdata) માં સ્થાન ધરાવે છે. આ અનોખા મતદારને મળીએ.

રાજીવ ગાંધીની હત્યાના દોષી નલિની શ્રીહરન જેલમાંથી મુક્ત

સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે રાજીવ ગાંધી હત્યા કેસમાં લગભગ ત્રણ દાયકાથી આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા નલિની શ્રીહરન (rajiv gandhi assassination case nalini sriharan) અને બાકીના પાંચ દોષિતોને મુક્ત કર્યા છે.

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ સુકાની મુસ્તાક મોહમ્મદે કહ્યું કે, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પાકિસ્તાન કરતા વધુ મજબૂત છે

ઈંગ્લેન્ડ-પાક ગ્રાન્ડ ફિનાલેની પૂર્વસંધ્યાએ, પૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન અને ઓલરાઉન્ડર મુશ્તાક મોહમ્મદે (Former Pak skipper Mushtaq Mohammad) ઈંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામથી ETV BHARATના કોલકાતા બ્યુરો ચીફ સંજીબ ગુહા સાથે એક્સક્લુઝિવ ફોન પર વાતચીત કરી હતી.

કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા શાહરૂખ ખાનને મુંબઈ એરપોર્ટ પર રોકીને એક કલાક સુધી કરી પૂછપરછ

બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ (Bollywood superstar Shah Rukh Khan)ખાનને લઈને ફરી એકવાર ચોંકાવનારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. કસ્ટમ્સ દ્વારા શાહરૂખ ખાનને મુંબઈ એરપોર્ટ પર રોકીને એક કલાક સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. કસ્ટમ ડ્યુટી ન ચૂકવવા બદલ શાહરૂખ અને તેની ટીમની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. શાહરૂખ એરપોર્ટ પર તેની મેનેજર પૂજા દદલાની સાથે હતો અને બીજી તરફ વિભાગ શાહરૂખના બોડીગાર્ડ અને ટીમની પૂછપરછમાં વ્યસ્ત હતી. મીડિયા અનુસાર, શાહરૂખ ખાને કસ્ટમ ડ્યુટીની રકમ ચૂકવી (Shahrukh Khan paid customs duty amount) છે.