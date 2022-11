ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

કોંગ્રેસે ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી કરી જાહેર, ક્યા ઉમેદવારો બદલાયા

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને (Gujarat assembly election 2022) ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે એક પછી એક રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી (Congress announced the third list of candidates) જાહેર કરવામાં આવી રહી છે. આજે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. Click here

ગુજરાતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ-NCP વચ્ચે ગઠબંધન, રેશમા અને કાંધલ અટવાયા

ગુજરાતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ-NCP વચ્ચે ગઠબંધન(Congress NCP alliance ) થયું છે. આજે કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસ અને NCP વચ્ચે બેઠક(Meeting between Congress and NCP) યોજાઈ હતી. જેમાં ગઠબંધનને લઈને ચર્ચા કરાઈ હતી. જગદીશ ઠાકોર અને જયંત બોસ્કી વચ્ચેની આ બેઠક સફળ રહી હતી. NCP-કોંગ્રેસ વચ્ચે 3 બેઠકો પર ગઠબંધન થયું છે. Click here

1 Gujarat assembly elections 2022: જાણો સૌરાષ્ટ્ર ઝોનનું આંકડાકીય ગણિત

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી (Gujarat assembly elections 2022) યોજાઈ રહી છે ત્યારે આ ચૂંટણીમાં ભાજપને એન્ટિઇન્કમ્બન્સી વેવનો જબરો સામનો (anti-incumbency wave in this election) કરવાનો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં કુલ 48 બેઠકો છે ત્યારે સ્વાભાવિક જ અહીં મોટી સંખ્યામાં જીત્યા વિના કોઇ પક્ષ સરકાર બનાવી શકે નહીં. એટલે કહી શકાય કે રાજ્યમાં ગુજરાતમાં ગાદીએ બેસવું હોય તો પછી ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ કે કોઇપણ પક્ષ હોય, સૌરાષ્ટ્ર સર કરવું જરુરી છે. ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 માટે પણ આ દીવા જેવી ચોખ્ખી વાત છે. સૌરાષ્ટ્રની (Saurashtra) 48 બેઠકો પર જીત માટે તમામ પક્ષોનું જોર પહેલાંથી જ દેખાઇ રહ્યું છે. Click here

2 આવી છે સાબરમતીના લોકોની સમસ્યા જેનો ઉકેલ માંગે છે પ્રજા

Gujarat Assembly Election 2022: અમદાવાદ શહેરમાં 16 વિધાનસભા બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. જે પૈકી અમુક બેઠકો પર સ્થાનિક સમસ્યા (Sabarmati Primary Issue) પ્રત્યે લોકોમાં રોષ છે. સાબરમતી વિધાનસભા બેઠક એ અમદાવાદ શહેરનો સૌથી વિકસિત વિસ્તાર ગણવામાં આવે છે. આ વિસ્તારમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કનેક્ટિવિટી ઉત્તમ પ્રકારની છે. Click here

3 જો જીતા વો હી સિંકદર, વલસાડમાં જે જીતે તે પક્ષની ગાંધીનગરમાં સરકાર

ગુજરાતમાં કોની સરકાર (Gujarat Assembly Election 2022) બનશે તેના પર હાલ દરેક નાગરીકની નજર છે. પરંતુ તમને જણાવી દઇએ કે કદાચ આ વાતનો જવાબ વલસાડના (Valsad Assembly seat ) લોકો પાસે હોઇ શકે છે. કેમકે અત્યાર સુધી છેલ્લા દસ દાયકાથી જે ત્યાંથી છુટાઇને આવે છે તેની ગુજરાતમાં સરકાર બને છે. જાણો કેમ એવું થાઇ છે? અને આ વખતે પણ શું પુનરાવર્તન ફરી થશે? જાણો દરેક વાતના જવાબ અમારા આ ખાસ અહેવાલમાં. Click here

ચેમ્પિયન

સેમીફાઈનલમાં હાર્યા બાદ ભારતીય ખેલાડીઓની પીડા ટ્વિટર પર છલકાઈ

સેમિફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડના હાથે 10 વિકેટની કારમી હાર પછી (Such spilled pain of Indian players) ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ભાગ બનેલા પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલી, હાર્દિક પંડ્યા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવે પોતપોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર પોતપોતાની પ્રતિક્રિયા (Reaction of Indian cricket team players on Twitter) આપી છે. Click here

ફેમ ટીવી એક્ટર સિદ્ધાંત વીર સૂર્યવંશીનું હાર્ટ એટેકના કારણે થયુ નિધન

ટીવી સીરિયલ ઝિદ્દી દિલ માને ના ફેમ એક્ટર સિદ્ધાંત વીર સૂર્યવંશીને વર્કઆઉટ કરતી વખતે એક્ટરને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને નિધન (Siddhaanth Suryavanshi passed away ) થયું છે. Click here