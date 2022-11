આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે...

આજે દિલ્હીના CM અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતના પ્રવાસે

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આજે દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યપ્રધાનનો ચહેરો ( aap Chief Minister face) જાહેર કરશે. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત જનતાના મતથી મુખ્યપ્રધાનનો ચહેરો નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી તારીખ જાહેર કર્યા પહેલા પણ કોઈ રાજકીય પાર્ટીઓ પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે.

Gujarat Assembly Eletion 2022 : રાજ્યમાં બે તબક્કામાં યોજાશે મતદાન, આ તારીખે આવશે પરિણામ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કેન્દ્રીય (Election Commission of India) ચૂંટણી પંચે પત્રકાર પરિષદ યોજી છે. 33 જિલ્લાઓમાં સૌથી નાની વયના કર્મચારીઓ કાર્યરત રહેશે. સિનિયર સિટિઝન મતદાતાઓ માટે પોસ્ટલ બેલેટની સુવિધા તૈયાર કરવામાં આવી છે. જેના થકી તેઓ મતદાન કરી શકશે. એમની સુરક્ષા માટે એક ખાસ ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

પાક.માં ઈમરાન ખાનની રેલીમાં ફાયરિંગ, પૂર્વ વડાપ્રધાન થયા ઈજાગ્રસ્ત

પાકિસ્તાનામાં આવેલા વજીરાબાદમાં (imran khan shot at Wazirabad Pakistan) પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈમરાન ખાનની કન્ટેનર રેલી પર અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ગોળીબાર કર્યો હતો, સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલોએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, ઈમરાન ખાન હુમલામાં ઘાયલ થયા છે. વજીરાબાદ લાહોરથી લગભગ 100 કિલોમીટર ઉત્તરમાં ચેનાબ નદીના કિનારે આવેલું છે.

જન્મદિવસ પર મન્નત પર એકઠા થયા ફેન્સ સેલ્ફી શેર કરી શાહરૂખે આવુ કહ્યું

શાહરૂખે તેના હજારો ચાહકો સાથે તેના બંગલા 'મન્નત' પરથી સેલ્ફી લીધી (Shah Rukh Khan shares selfie with fans) અને તેને સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી. શાહરૂખના જન્મદિવસને લઈને ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

આર્જેન્ટિનાના સુપ્રસિદ્ધ લિયોનેલ મેસ્સીનું 30 ફૂટનું વિશાળ કટ આઉટ ઊભું કરવામાં આવ્યું

કોઝિકોડના ચેરુપુઝા, પુલ્લાવૂર ખાતે ચાહકો દ્વારા આર્જેન્ટિનાના સુપ્રસિદ્ધ લિયોનેલ મેસ્સીનું 30 ફૂટનું વિશાળ કટ-આઉટ (A 30 foot giant cut out of Lionel Messi) ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, જેને આર્જેન્ટિનાની ટીમે તેમના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર શેર કરવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો ન હતો. નયનરમ્ય સ્થળે નદીની મધ્યમાં આવેલો નાનો ટાપુ અને ઘણા માઈલ દૂરથી જોઈ શકાય છે.

બાપ રે! નવજાત બાળકીના પેટમાંથી 8 ભૃણ નીકળ્યા, તબીબો પણ સ્તબ્ધ

ઝારખંડમાં આવેલ રાંચીમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જ્યાં 21 દિવસની નવજાત બાળકીના પેટમાંથી 8 ભ્રૂણ બહાર આવ્યા(Eight fetuses from the stomach of a newborn girl)છે. યુવતીને પેટમાં દુખાવાની ફરિયાદના આધારે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. હેલ્થ એક્સપર્ટના મતે ફિટસ અને ફેટું (Fits and Fats)ના કારણે ગર્ભની રચના થાય છે. દુનિયામાં આવા બહુ ઓછા કિસ્સા છે, જ્યાં એક ભ્રૂણ મળી આવ્યું હોય, પરંતુ નવજાત શિશુના પેટમાંથી એકસાથે 8 ભ્રૂણનું જોડાણ વિશ્વમાં પ્રથમ કેસ માનવામાં આવે છે.