ભાઈબીજ: આનંદપૂર્વક ઉજવાતા ભારતીય તહેવારોમાંનો એક

ભાઈ અને બહેનના સ્નેહને સમર્પિત ભાઈબીજનો આ તહેવાર (Festival of Bhaibeej ) દિવાળીના બે દિવસ પછી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે બહેનો તેમના ભાઈઓના લાંબા આયુષ્ય અને સુખ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરે છે અને બદલામાં ભાઈઓ તેમની બહેનોને ભેટ આપે છે. આ આનંદપૂર્વક ઉજવાતા ભારતીય (Bhaibeej Celebration in India) તહેવારોમાંનો એક છે. Click here

ડ્રગ્સની બાબતમાં પોલીસની કામગીરીથી અસંતુષ્ટ: અમિત શાહ

વેસ્ટર્ન ઝોનલની બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર પ્રધાન અમિત શાહે (Amit shah gujarat visit) 5 રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન, ગૃહપ્રધાન અને ગૃહ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, તમામ રાજ્યોની પોલીસ અને એનસીબી વિભાગ સાથે એકતા રાખીને કામ કરવું પડશે. સાથે જ ડ્રગ્સની બાબતમાં પોલીસે જે કામગીરી કરી છે, તેનાથી મને સંતોષ ન હોવાનું નિવેદન પણ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર પ્રધાને આપ્યું હતું... Click here

Gujarat Assembly election 2022: ભાજપ દ્વારા ઝોનવાઈઝ નિરીક્ષકોની યાદી કરાઇ જાહેર

ગુજરાતમાં ભાજપે આજે વિધાનસભા ચુંટણી(Assembly elections)ના ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા માટે જિલ્લા, મહાનગર નિરીક્ષકોના નામની યાદી સત્તાવાર જાહેર (bjp announced list of zone wise inspectors) કરી છે. તે મુજબ દક્ષિણ ઝોનમાં 30 નિરીક્ષકો, મધ્ય ઝોનમાં 24 નિરીક્ષકો, ઉત્તર ઝોનમાં 24 નિરીક્ષકો અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં 39 નિરીક્ષકોના નામની યાદી જાહેર કરી છે. અમદાવાદમાં આવતીકાલ 27 ઓકટોબરથી ભાજપના નિરીક્ષકો ત્રણ દિવસ સુધી ગુજરાત વિધાનસભાની અલગઅલગ બેઠક પરના ઉમેદવારોને ટિકીટ આપવા માટેની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા આજે આ નિરીક્ષકોના નામની યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી છે. Click here

બસવલિંગ શ્રીની આત્મહત્યાના કેસની તપાસમાં આ કારણ આવ્યું બહાર

કંચુગલ બંદે મઠના લિંગાયત દ્રષ્ટા, બસવલિંગ શ્રીની આત્મહત્યાના કેસની તપાસમાં બહાર (Investigating a suicide case) આવ્યું છે કે મૃત દ્રષ્ટાને કથિત રીતે હની ટ્રેપમાં ફસાવવામાં આવ્યો (Lingayat seer honey trapped) હતો, ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો અને જીવનનો અંત (forced to end life) લાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. Click here

Chardham Yatra 2022: શિયાળાના વેકેશન માટે ગંગોત્રી ધામના દરવાજા બંધ રહેશે

ઉત્તરાખંડની પ્રખ્યાત ચારધામ યાત્રા (Chardham Yatra 2022) આજથી તેના સમાપન તરફ આગળ વધશે. આજે સૌથી પહેલા ગંગોત્રી ધામના દરવાજા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. શિયાળા માટે વિજયાદશમીના તહેવાર પર ગંગોત્રી ધામના દરવાજા બંધ કરવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. અન્નકૂટ ઉત્સવ પર આજે બપોરે 12:01 કલાકે શિયાળા માટે ગંગોત્રી ધામના દરવાજા બંધ કરવામાં આવ્યા છે. Click here

ભારતીય ચલણ પર ગાંધીજી સાથે લક્ષ્મી ગણેશનો ફોટો છાપવો જોઈએઃ અરવિંદ કેજરીવાલ

દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું છે કે ભારતીય નોટ પર ગાંધીજી સાથે લક્ષ્મી-ગણેશનો ફોટો છાપવો (Photo of Lakshmi Ganesh should be on currency) જોઈએ. કેજરીવાલે ઈન્ડોનેશિયાનું ઉદાહરણ આપ્યું જ્યાં માત્ર બે ટકા હિંદુઓ રહે છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ત્યાં નોટ પર ભગવાન ગણેશનો ફોટો છપાઈ શકે છે તો ભારતમાં કેમ નહીં. આ અંગે તેઓ એક-બે દિવસમાં વડાપ્રધાનને (Prime Minister Narendra Modi) પત્ર પણ લખશે. Click here