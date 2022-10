આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

1) આજે દેશભરમાં ઉજવાશે દિવાળી, જાણો શુભ મુહૂર્ત અને મહત્વ

ન્યુઝ ડેસ્ક: દર વર્ષે દિવાળીનો (Gujarati New Year 2022) તહેવાર કારતક મહિનાની અમાવાસ્યાના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. પ્રકાશનો આ તહેવાર દેશભરમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. સુખ અને સમૃદ્ધિના પ્રતિક એવા દિવાળીના આ તહેવારમાં માતા લક્ષ્મીની સાથે ભગવાન ગણેશની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. તેની સાથે આખા ઘરને લેમ્પ, સ્કર્ટ વગેરેથી સજાવવામાં આવે છે. પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર, લંકાપતિ રાવણનો વધ કર્યા પછી ભગવાન રામ 14 વર્ષનો વનવાસ વિતાવીને અયોધ્યા પરત ફર્યા હતા. ભગવાન શ્રી રામ, માતા સીતા અને લક્ષ્મણના આગમનની ખુશીમાં સમગ્ર અયોધ્યાને ઘીના દીવાઓથી શણગારવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી તે દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવા લાગ્યો. ચાલો જાણીએ દિવાળીની તારીખ, શુભ સમય સાથે કેલેન્ડર.

1) Ind Vs Pak Live Match : ભારતે પાકિસ્તાનને પ્રથમ મેચમાં રગદોળ્યું

T20 World Cup 2022: પાકિસ્તાન સામે મહાજંગમાં રોહિતે ટોસ જીતી ટીમ ઈન્ડિયાની પ્રથમ બોલિંગની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ટીમ ઈન્ડિયા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું મિશન શરૂ કરી રહી છે. દરેકની નજર આ મેચ પર છે, કારણ કે આ ટૂર્નામેન્ટમાં બંને ટીમોની આ પ્રથમ મેચ છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ સંબંધિત દરેક અપડેટ માટે આ બ્લોગ (Ind Vs Pak Live Score) સાથે જોડાયેલા રહો.

2) ખોડલધામના નરેશ પટેલે દિલ્હી પહોચીને વડાપ્રધાનને આમંત્રણ પાઠવ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ખોડલધામ ખાતે 31મી ઓક્ટોબરે આવે (Pm modi khodaldham visit) તેવી પૂરી શક્યતા છે. કારણ કે 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પણ જન્મ જયંતી છે. જેથી નરેન્દ્ર મોદી ખોડલધામ આવી ખોડિયાર માતાજીના આશીર્વાદ લઈને ધ્વજા ચડાવે તેવો તખ્તો ઘડાય રહ્યો છે. જાણો સમગ્ર વિગતો આ અહેવાલમાં.

3) દરિયાઈ સીમા પર કોસ્ટગાર્ડ કઈ રીતે બજાવે છે ફરજ, તે અંગે લાઈવ ડેમો સ્ટ્રેશન યોજાયો

ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો જે સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ લાંબો દરિયા કિનારો છે. દરિયા કિનારાની સુરક્ષા રાખવાની જવાબદારી ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડની છે. ડિફેન્સ એક્સપો અંતર્ગત ETV Bharatએ પોરબંદર ખાતે આવેલ ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં કોસ્ટ ગાર્ડ કઈ રીતે કામ કરે છે. ભારતીય સીમામાં જો કોઈપણ પ્રકારની ગતિવિધિ અથવા તો ગેરરીતી થાય ત્યારે કોસ્ટ ગાર્ડની પ્રતિક્રિયા કેવી હોય છે. તે અંગેનો લાઈવ ડેમો કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

4) ISROના સૌથી ભારે રોકેટે 36 ઉપગ્રહો સાથે ઉડાન ભરી

ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO)નું સૌથી ભારે રોકેટ LVM3-M2/OneWeb India 1 રવિવારે આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટાથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે 36 ઉપગ્રહો( commercial satellite mission) લઈને આકાશ તરફ ગયો. આ ઉપગ્રહો વનવેબના છે. વનવેબ ભારત એ ભારતી ગ્લોબલ અને યુકે સરકાર વચ્ચેનું સંયુક્ત સાહસ છે. OneWeb પ્રથમ વખત તેના ઉપગ્રહોને ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવા માટે ભારતીય રોકેટનો ઉપયોગ (indias heaviest rocket) કરી રહ્યું છે.

સુખીભવ:

1) જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર સૂર્યગ્રહણની અસર કેટલીક રાશિઓ પર જોવા મળશે

વર્ષ 2022નું (Surya Grahan 2022) બીજું અને છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ 25 ઓક્ટોબરે થવા જઈ રહ્યું છે. ઓક્ટોબરનું સૂર્યગ્રહણ લગભગ 4 કલાક અને 3 મિનિટ સુધી ચાલશે. ગોવર્ધન પૂજાના દિવસે આ સૂર્યગ્રહણની અસર તમામ 12 રાશિઓના જીવન પર (Effect of eclipse on zodiac signs) પડશે.