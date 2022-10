આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

1)India vs Pakistan Match : મેચ પહેલા BCCIએ પ્રેક્ટિસ સેશન અને તૈયારીઓની કેટલીક તસવીરો શેર કરી

ભારત રવિવારે પાકિસ્તાન (India vs Pakistan)સામે રમાનારી T20 વર્લ્ડ કપ મેચ માટે જોરશોરથી તૈયારી કરી રહ્યું છે. આજે ટીમ ઈન્ડિયાએ મેદાન પર જોરદાર પ્રેક્ટિસ કરી હતી. જો કે આજે દિવસભર તડકો રહ્યો હતો, પરંતુ આવતીકાલે આ મેચ પર વરસાદનો(Rain Possibility in Melbourne) ખતરો છે. એટલા માટે ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માએ દરેક પરિસ્થિતિ માટે તૈયાર રહીને પોતાના સ્તરની તૈયારી કરવાની વાત કરી છે. મેચ પહેલા BCCIએ પ્રેક્ટિસ સેશન અને તૈયારીઓની તસવીરો શેર કરી છે, જેમાં ખેલાડીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહિત દેખાઈ રહ્યા છે.

2) કાળી ચૌદશ સ્પેશિયલઃ જાણો તેનું મહત્વ અને દંતકથા

દિવાળીના તહેવારોની શરૂઆત કેટલાંક પ્રાંતમાં એકાદશીથી થાય છે, તો કેટલાંક પ્રાંતમાં ધનતેરસથી. દિવાળીના તહેવારો પૈકીનો એક તહેવાર એટલે કાળી ચૌદશ. કાળી ચૌદશનું (Kali Chaudas) બીજું નામ નરક ચતુર્દશી પણ છે. કાળી ચૌદશને રૂપચૌદસ પણ કહે છે. આ દિવસે ભગવાન કૃષ્ણએ નરકાસુર નામના અસુરનો વધ કરીને પ્રજાજનોને તેના ત્રાસમાંથી ઉગાર્યા (History of Kali Chaudas) હતા. આથી નરક ચતુર્દસી પણ કહેવાય છે. કાળી ચૌદશ એ મેલી વિદ્યાનાં સાધકોનો ખાસ દિવસ છે. તેઓ એમ માને છે કે આજનાં દિવસે સ્મશાનમાં સાધના કરવાથી તેમની બધી વિધિઓ પૂર્ણ થાય છે, અને તેમની વિદ્યાશક્તિ વધુ મજબૂત થાય છે.

1) Gujarat Assembly Election 2022 : વડોદરાની રાવપુરા વિધાનસભા બેઠક પર સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે સમસ્યાઓનો સામનો

વડોદરા શહેર વિસ્તારમાં પાંચ વિધાનસભા બેઠકનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે(Five assembly seats in Vadodara ). જે બેઠકો પૈકી અમુક બેઠકો પર સ્થાનિકો સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે(Ravpura Baroda Seat Local Problem). જેમાં રાવપુરા વિધાનસભા બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો, તેમાં અત્યારે પાણીની સમસ્યાઓ, રોડ-રસ્તાઓની સમસ્યાઓ, ગટરની વ્યવસ્થા, વરસાદી પાણીના નિકાલની વગેરે જેવી સમસ્યાનો સામનો કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.

2) રાજકોટમાં મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં રેગિંગ, બીબીએ વિદ્યાર્થીની જાતીય સતામણીના કેસમાં પોલીસે 3ની અટકાયત કરી

રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટી ( Rajkot Marwari University ) માં રેગિંગની ગંભીર ઘટના ( Physical Assault Case of BBA Student ) બની છે. મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં માથાભારે વિદ્યાર્થીઓને છૂટો દોર મળે તેવી બેદરકારી મેનેજમેન્ટ દ્વારા દાખવવામાં આવી રહી હોવાથી અવારનવાર આ પ્રકારની ગંભીર ઘટનાઓ બનતી રહી હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે.

3) ECIએ ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ અને DGP પાસેથી ખુલાસો માંગ્યો છે

ભારતના ચૂંટણી પંચે શનિવારે ગુજરાતના મુખ્ય સચિવ અને ડીજીપી પાસેથી અનુપાલન રિપોર્ટ ન મોકલવા બદલ ખુલાસો (ECI notice to Gujarat DGP) માંગ્યો છે.

1) જાણો નરક ચતુર્દશીનો ઈતિહાસ અને તે દિવસે કરવામાં આવતી પૂજા વિશે

પાંચ દિવસના દિવાળી તહેવાર દરમિયાન, બીજા દિવસને નરક ચતુર્દશી અથવા "છોટી દિવાળી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધનતેરસના એક દિવસ પછી નરક ચતુર્દશી ઉજવવામાં (Narak Chaturdashi History ) આવે છે.