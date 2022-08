આજના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1) આજે અમિત શાહ ગુજરાતમાં, ગાંધીનગરની લેશે ખાસ મુલાકાત

કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ બે દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. અમિત શાહ એવા સમયે ગાંધીનગરની મુલાકાત છે જ્યારે વડાપ્રધાન ભૂજમાં પોતાનું સંબોધન કરવાના છે. અમિત શાહ આગલી રાત્રે અમદાવાદ આવશે. બીજા દિવસે અમિત શાહ કલોલ તાલુકાના વડસર ગામના તળાવના બ્યુટિફિકેશનના કામનું ખાતમુર્હૂત કરશે. રવિવારે ગાંધીનગર પોતાના મતક્ષેત્રમાં યોજાનારા વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહેશે..ગાંધીનગરમાં નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં હાજર રહેશે. અમિત શાહ સોમવારે સવારે દિલ્લી પરત ફરશે. 28 ઓગષ્ટે ગાંધીનગરમાં નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપશે. આ પહેલા તેઓ જન્માષ્ટમીના દિવસે અમદાવાદ આવ્યા હતા.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1) ગુજરાતે ભૂલાઈ ગયેલી ખાદીને નવજીવન આપ્યું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી

એવું લાગે છે કે સુતર કાંતવુ એ ઈશ્વરની આરાધનાથી ઓછું નથી. અનોખું સ્પંદન સાબરમતીના કિનારે અનુભવી રહ્યું છો. મને વિશ્વાસ છે કે, અહીં રહેલા દરેક લોકો આજે અહીં ખાદી ઉત્સવને મહેસુસ કરી રહ્યા છેે. આઝાદીના અમૃતને દેશના લોકોએ પોતાના સ્વંતત્રતા સેનાનીઓને સુંદર અપહાર આપ્યો છે. આજે ગુજરાત ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગ મજબુત સંસ્થા બની છે. Click here

2) વડાપ્રધાન મોદી માતા હીરાબાને મળવા ગાંધીનગર પહોંચ્યા, આશીર્વાદ લીધા

ગુજરાતની મુલાકાત માટે આવેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાની માતાના આશીર્વાદ લેવા માટે ગાંધીનગર પહોંચ્યા હતા. ખાદી ઉત્સવમાં સંબોધન કર્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદી પોતાની માતાને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. Click Here

3) વડાપ્રધાન મોદીના કચ્છ પ્રવાસ પહેલાં મધાપરમાં યુવકની હત્યાને લઇને હિંસા ભડકી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે છે. જેઓ આવતીકાલે કચ્છના પ્રવાસે જવાના છે. જેઓ કચ્છની મુલાકાત કરે તે પહેલા ભુજ શહેરના માધાપર ગામમાં હિંસાનો મામલો સામે આવ્યો છે જ્યાં યુવકની હત્યા બાદ હિંસા ફાટી નીકળી છે. Click Here

4) સોનાલી ફોગાટને કલ્બમાં પરાણે કેફિ પીણું પિવરાવી રહ્યાનો સુધીરનો વીડિયો વાયરલ

ગોવા સોનાલી ફોગાટના વધુ એક CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. આ વીડિયો ગોવાના એ જ ક્લબનો પણ કહેવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં તેણે છેલ્લી વાર પાર્ટી કરી હતી. ગોવા પોલીસના દાવા મુજબ, સુધીર સાંગવાન અને સુખવિંદર કથિત રીતે તેણીને કંઈક પીવડાવી રહ્યા છે. આ વીડિયોમાં સુધીર સાંગવાન સોનાલીને પિવડાવતો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાલી પીતી વખતે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરતી નથી. click Here

5) ભ્રષ્ટાચારના પાયા પર બનેલા નોઈડાના ટ્વીન ટાવર્સને માત્ર 9 સેકન્ડમાં તોટી પડાશે

નોઈડાના પ્રખ્યાત ટ્વિન ટાવર્સને 28 ઓગસ્ટે સંપૂર્ણ રીતે તોડી પાડવામાં આવશે. દેશમાં પહેલીવાર આટલી ઊંચી ઈમારતને તોડી પાડવામાં આવશે. સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CBRI) દ્વારા NOC આપ્યા બાદ અને આ સંદર્ભમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ સબમિટ કર્યા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્વીન ટાવર્સને તોડી પાડવા માટે લીલી ઝંડી આપી દીધી હતી. Click Here

સિતારા

સાઉથના સુપરસ્ટાર સુર્યાની ફિલ્મ જય ભીમના વિવાદો સાથેના સંબંધો ગાઢ બની રહ્યા છે. ફિલ્મ પર કોપીરાઈટ કેસ Copyright case on movie Jai Bheem દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફિલ્મમાં સુર્યાએ FIR on South Superstar Suriya એક્ટિવિસ્ટ વકીલની ભૂમિકા ભજવી હતી. Click Here