ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે.

1) અરવલ્લી જિલ્લામાં યોજાશે રાજ્યકક્ષાનો 75મો સ્વાતંત્ર્ય પર્વ

દેશમાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની Azadi ka Amrit Mohotsav ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અરવલ્લીના મોડાસામાં 75માં સ્વાતંત્ર દિવસની રાજ્ય 75 Independence Day કક્ષાની ઉજવણી થનારી છે. જેમાં અંતર્ગત જિલ્લામાં મુખ્ય ત્રણ કાર્યક્રમ યોજાવા જઈ રહ્યા છે. Click Here

2) હર ઘર તિરંગા અભિયાન વચ્ચે ખાદી ભંડારમાંથી તિરંગા અને ખાદીના વેચાણમાં થયો ધરખમ વધારો

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ Azadi ka Amrit Mohotsav અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાન Har Ghar Tiranga Campaign હેઠળ ભારત સરકાર દ્વારા 13 ઓગસ્ટ 2022થી 15 ઓગસ્ટ 2022 દરમિયાન તમામ નાગરિકોને તેમના ઘર ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. Click Here

3) મિત્રના ઝઘડામાં તરફદારી કરતા યુવકની થઇ હત્યા

રક્ષાબંધનના દિવસે Raksha Bandhan 2022 બહેનોએ જે ભાઈને રાખડી બાંધી લાંબા જીવનની પ્રાર્થના કરી તે જ ભાઈની સામાન્ય ઝઘડામાં બીજા જ દિવસે હત્યા કરી દેવાઈ હતી. બે લોકોના સામાન્ય ઝઘડામાં ઉપરાણું લેનાર યુવકને જીવ ખોવાનો વારો આવ્યો હતો. કોણ છે આ હત્યારો અને કેવી રીતે કરી હત્યા જોઈએ આ અહેવાલમાં. Click Here

4) આખરે પ્રોફાઈલ ફોટો બદલીને ધોની પણ જોડાયો તિરંગા અભિયાનમાં

ધોની પણ હર ઘર તિરંગા અભિયાનમાં જોડાયો (Dhoni became active on social media) છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો પ્રોફાઈલ ફોટો બદલીને હવે તિરંગો લગાવ્યો છે. Click Here

5) આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના માહોલ વચ્ચે અહીં પાકિસ્તાનનો ધ્વજ લહેરાયો

સમગ્ર દેશમાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની જોરશોરથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મહાનગરમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. પણ ઉત્તર પ્રદેશના કુશીનગરમાંથી એક અસાધારણ કહેવાય એવો મામલો સામે આવ્યો છે. પોલીસે કુશીનગર જિલ્લામાં પાકિસ્તાની hoisting Pakistan flag ધ્વજ લહેરાવનાર યુવકની ધરપકડ કરી છે. Click Here

Special

રાજા રજવાડાં અને અંગ્રેજોના જમાનાના સિક્કા નોટો જોવા હોય તો અહીં જોઈ શકાશે

જૂનાગઢમાં જૂના ભારતીય ચલણી સિક્કા અને નોટોનું પ્રદર્શન યોજવામાં Exhibition of Indian currency coins and notes આવ્યું છે. અહીં વર્ષ 1835થી લઈને આજ દિન સુધીના ચલણી સિક્કાઓ અને નોટોને જોવા માટે દૂરદૂરથી લોકો આવી રહ્યા છે. Click Here

સિતારા

ઓસ્કારના ઓફિસિયલ પેજ પર આવ્યુ લાલ સિંહ ચઢ્ઢાનુ નામ

આમિર ખાનની તાજેતરની રીલિઝ લાલ સિંહ ચડ્ઢાને ધ એકેડેમી તરફથી શોટઆઉટ મળ્યો હતો. ધ એકેડમીના સત્તાવાર હેન્ડલ્સે શનિવારે ફોરેસ્ટ ગમ્પ અને લાલ સિંહ ચઢ્ઢાનો વીડિયો કોલાજ શેર કર્યો હતો Click Here