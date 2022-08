ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે.

1) ગુજરાતના છ પોલીસ અધિકારીઓને કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી ચંદ્રક

ભારત દેશ આઝાદીના 75 વર્ષની 75 years of independence હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરી રહ્યો છે. 15 ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય દિવસ indipendence day ત્રણ દિવસ પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી ચંદ્રક મેળનારાના અધિકારીઓના નામની જાહેરાત કરાઈ છે. જેમાં ગુજરાતના છ પોલીસ અધિકારીઓના Police Officers of Gujarat નામનો સમાવેશ થયો છે. click Here

2) ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પગલે સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીની આવક થતા તંત્ર થયું એલર્ટ મોડ પર

ગુજરાતભરમાં વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. જેમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયાના કિસ્સાઓ સતત સામે આવી રહ્યા છે. એવામાં સરદાર સરોવર ડેમમાં Sardar Sarovar Dam પાણી છોડાયુ છે. જેને પગલે વડોદરા શહેરના કલેક્ટરે નિવેદન Statement by Collector of Vadodara આપ્યું છે. Click Here

3) સુરતના ઉકાઇ ડેમ પર આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત તિરંગા લાઇટિંગ કરવામાં આવ્યું

સુરતના ઉકાઈ ડેમના ભારે વરસાદના કારણે ડેમમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણીની આવક થઈ છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા ડેમનું લેવલ જાળવાઇ રહે તે માટે ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેને લઇને સુરત જિલ્લાનાં માંડવી તાલુકાના ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન કાકરાપાર ડેમ ઓવરફ્લો Kakrapar damથયો છે. હાલમાં આખો દેશ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યો છે ત્યારે સુરત જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાકરાપાર ડેમ પર તિરંગા લાઈટિંગTricolor lighting at Kakrapar Dam કરવામાં આવી છે. રાત્રી દરમિયાન લાઇટિંગનોHar Ghar Tiranga અદભૂત નજારો જોવા મળે છે. આ નજારો જોવા માટે વિસ્તારના લોકો અહિં આવે છે. Click Here

4) હું કોઈ PM પદની રેસમાં નથી વિપક્ષને એક કરવાનો પ્રયાસ નીતીશ કુમાર

બિહારના સીએમ નીતિશ કુમારે (CM Nitish Kumar On Opposition Unity) વર્ષ 2024માં વિપક્ષની એકતાને લઈને મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બધાને એક કરવાનો પ્રયાસ છે. અમને ઘણા વિપક્ષી સભ્યોના સતત ફોન આવી રહ્યા છે. જોકે, બિહારમાં રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે નાયબ પ્રધાન તેજસ્વી યાદવ દિલ્હી સોનિયા ગાંધીને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. મહાગઠબંધનને લઈને આગામી દિવસોમાં કોઈ મોટા પડકાર શરૂ થાય એવા એંધાણ હાલ દેખાઈ રહ્યા છે. Click Here

5) જુલાઈમાં ખાદ્યતેલની આયાત 31 ટકા વધીને 12.05 લાખ ટન થઈ

જૂન મહિનાથી પામ, સોયાબીન અને સનફ્લાવર ઓઈલના વૈશ્વિક Soyabean oil from Brazil and Argentina ભાવમાં થયેલા ઘટાડા વચ્ચે ખાદ્યતેલની આયાત જુલાઈમાં 31 ટકા વધીને 12.05 લાખ edible oil imports price rise ટન થઈ હતી, એમ ઉદ્યોગના આંકડા જણાવે છે. Click Here

સિતારા

શહેઝાદા માટે 15 કલાક શૂટિંગ કર્યા પછી કાર્તિક કેવો દેખાય છે તે જુઓ

કાર્તિક આર્યન તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર ચાહકોને શેહઝાદાના સેટમાંથી ઝલક સાથે મિરર સેલ્ફી શેર કરી હતી. રોહિત ધવન દ્વારા નિર્દેશિત આગામી ફિલ્મ માટે અભિનેતાએ 15 કલાકથી વધુ સમય સુધી શૂટિંગ kartik aaryan shoots for 15 hours કર્યું હતું. Click Here