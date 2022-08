આજના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે.

1 ગુજરાતમાં આજે આ જિલ્લાઓમાં મેઘ બનશે મહેમાન, કરવામાં આવી આગાહી

રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ (Gujarat Rain Update) દ્વારા ફરી ભારેથી અતિભારે વરસાદને લઈને આગાહી (Heavy rain forecast) કરી છે. જેમાં 11 અને 12 ઓગસ્ટના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદના વરતારા જોવા મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, રાજ્યમાં અનેક શહેરો અને વિસ્તારોમાં છુટાછવાયો વરસાદ પડી શકે છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1 Rakhi 2022 પાકિસ્તાની બહેને મોકલી વડાપ્રધાન મોદીને રાખડી, જૂઓ ક્યારથી બંધાયો નાતો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ( PM Narendra Modi ) ની પાકિસ્તાની બહેન પણ છે. તેમની બહેન છે કમર મોહસીન શેખ જે છેલ્લા 27 વર્ષથી રાખડી બાંધે છે. આ વખતે પણ રક્ષાબંધનના ( Rakhi 2022 ) પવિત્ર અવસર પર પાકિસ્તા ની બહેન ( Pakistani Sister of Pm Modi ) કમર મોહસીન શેખે (Qamar Mohsin Shaikh) વડાપ્રધાન મોદીને રાખડી મોકલી ( Rakhi for PM Modi ) સારા સ્વાસ્થ્યની શુભકામના પાઠવી છે.

2 રાજ્ય કક્ષાના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી થશે આ જીલ્લામાં

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ (Azadi ka Amrit Mohotsav )અંતર્ગત ગુજરાતમાં 15 મી ઓગસ્ટની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી અરવલ્લીમાં કરવામાં(Aravalli 15th August celebration) આવશે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યના પોલીસ વડા આશિષ ભાટિયા અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત પણ હાજર રહેશે. જ્યારે અન્ય પ્રધાનો વિવિધ જિલ્લાઓમાં હાજર રહેશે.

3 15 ઓગસ્ટ પહેલા, ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પરથી 2 પાકિસ્તાની નાગરિક અરેસ્ટ

બીએસએફ (Border Security Force) એ ભારત પાકિસ્તાન સરહદ પર ડેરા બાબા નાનક નજીકથી 2 પાકિસ્તાની નાગરિકોની ધરપકડ (Two Pakistani nationals arrested) કરી છે. તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે તેઓ કયા હેતુથી સરહદ પાર (Crossed the border) કરી રહ્યા હતા.

4 જાણો 15 મી ઓગસ્ટ 1947ની સવારે અખબારોની હેડલાઈન્સ શું હતી

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 15મી ઓગસ્ટ 1947ની સવારે (15 August 1947 Morning Headlines) અખબારોની હેડલાઈન્સ શું રહી હશે? સદીઓની ગુલામી પછી અખબારો કેવી રીતે દેશની જનતા સુધી આઝાદીના સમાચાર પહોંચાડ્યા હશે. આ લેખ વાંચો. ભારતીય સ્વતંત્રતા દિવસ (Indian Independence Day Achievements75) ની સિદ્ધિઓ75.

Sport

1 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ક્ષણોમાં ગુજરાતના ગૌરવવંતા ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાની સિદ્ધિઓની શાન

ભારત દેશ આઝાદીના 75માં વર્ષની (Achievements75) ઉજવણી કરી રહ્યો છે. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ (Azadi ka amrut mahotsav) ઉજવતા હોઈએ ત્યારે સ્પોર્ટ્સમાં ભારત દેશ વતી ક્રિકેટ રમતા અને ખૂબ જ નાની વયે દેશને સિદ્ધિ (Indian Independence Day ) અપાવનાર ગુજરાતી ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાને (Gujarati cricketer Hardik Pandya) યાદ કરવા પડે.