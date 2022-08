ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1 રાજ્યમાં મંકી પોક્સની એન્ટ્રી? આ શહેરમાં પ્રથમ શંકાસ્પદ દર્દી

જામનગરની ગુરુ ગોવિંદ સિંઘ હોસ્પિટલમાં મંકી પોક્સનો એક શંકાસ્પદ દર્દી દાખલ થયો(Suspected monkey pox patient admitted in Jamnagar) છે. દર્દી જામનગર શહેરનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ડોક્ટરોએ દર્દીના સેમ્પલ લીધા છે. સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા(patient s sample was sent to the lab) છે.

2 શું ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં અમિત શાહ CM નો ચહેરો હશે ?

રાજય્માં ચૂંટણી (gujarat assembly election 2022) નજીક આવતી જાય છે તેમ રાજકીય ગરમાવો વધતો જઈ રહ્યો છે. દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે ગુજરાતની ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા. આ દરમિયામન તેમણે ટ્વિટ કરીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે, શું ભાજપ પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના કામથી નારાજ છે ? આ સાથે જ, તેમણે અમિત શાહને ગુજરાતના CM પદના ઉમેદવાર ઘોષિત કરવાને લઈને પણ નિવેદન આપ્યું (gujarat Cm Face Amit shah) હતું.

3 કેનેડાએ મોસ્ટ વોન્ટેડ લિસ્ટ કર્યુ જાહેર, જાણો ભારતમાંથી કોનો થયો સમાવેશ

કેનેડાએ મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગારોની યાદી જાહેર કરી(Canada announced the most wanted list) છે. આ યાદીમાં 11માંથી 9 ગુનેગારો ભારતીય મૂળના(CANADA MOST WANTED LIST IN 9 CRIMINALS ARE OF INDIAN ORIGIN ) છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે પંજાબી ગાયક સિદ્ધુ મુસેવાલાની હત્યાના માસ્ટરમાઇન્ડ કહેવાતા ગોલ્ડી બ્રારનું નામ આમાં સામેલ નથી.

4 ગુજરાતના મહેસુલ વિભાગે કર્યા અનેક સુધારાઓ, શું છે આ સુધારાઓ?

ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન(Chief Minister of Gujarat) ભુપેન્દ્ર પટેલ અને મહેસુલ પ્રધાન(Revenue Minister of Gujarat) રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી દ્વારા મહેસૂલ વિભાગ 14 જેટલા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. જેમા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ટ્રસ્ટ એકટની(Stamp Duty Trust Act) કલમ મંજૂરી પણ આપવામાં આવી છે.

5 Arvind Kejriwal Gujarat Visit : કેજરીવાલ આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે, જાણો શું હશે તેમનો એજંડા

આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ 6 અને 7 ઓગસ્ટે ગુજરાતની મુલાકાતે(Arvind Kejriwal Gujarat Visit) આવી રહ્યા છે. ઓગસ્ટમાં આ તેમની બીજી ગુજરાત મુલાકાત હશે. આ દરમિયાન તેઓ જનસભામાં બીજી મોટી જાહેરાત કરી શકે(Kejriwal s address to the public) છે.

SPORT

1 Ind vs WI T20 : આગામી બે T20 મેચ રમવા બન્ને ટીમો જશે અમેરીકા

ઘણા દિવસોની રાહ જોયા બાદ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમના(India West Indies T20 Series ) તમામ સભ્યોને સત્તાવાર રીતે અમેરિકા જવાની મંજૂરી મળી ગઈ(players were allowed to go to America) છે. તેઓ આ સપ્તાહના અંતમાં ફ્લોરિડામાં બે T20 મેચ રમાશે.