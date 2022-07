ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

PM મોદીએ ગુજરાતને આપી ગોલ્ડન ગીફ્ટ, હવે રાજ્ય ચમકશે વિશ્વ કક્ષાએ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે ગાંધીનગર નજીક ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી (Gujarat International Finance Tech City) ખાતે ભારતના પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસિસ સેન્ટરની (International Financial Services Centre) મુલાકાત લીધી હતી. તેમજ તેનું ઇદ્ધાટન પણ કર્યું હતું. Click here

દિલ્હી હાઈકોર્ટે સ્મૃતિ ઈરાનીના માનહાનિ કેસમાં કોંગ્રેસના નેતાઓને પાઠવ્યા સમન્સ

દિલ્હી હાઈકોર્ટે શુક્રવારે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાની (smriti irani defamation case) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા નાગરિક માનહાનિના કેસમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ જયરામ રમેશ, પવન ખેરા અને નેટ્ટા ડિસોઝાને સમન્સ જારી કર્યા છે. Click here

PM મોદીએ રંગારંગ સમારોહ વચ્ચે 44મા ચેસ ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

PM નરેન્દ્ર મોદીએ ચેન્નાઈ નજીક મામલ્લાપુરમ ખાતે ચેસ ઓલિમ્પિયાડ 2022ની 44મી સીઝનનું ઉદ્ઘાટન (Chess Olympiad In Chennai) કર્યું. તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને (Chess Olympiad Opening Ceremony) ચેન્નાઈમાં 44મા ચેસ ઓલિમ્પિયાડના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સન્માન કર્યું હતું. Click here

યુવકો બન્યા વિચિત્ર વ્યસનના શિકાર, કોન્ડોમના પીણાનો કરે છે ઉપયોગ

પશ્ચિમ બંગાળના કેટલાક વિસ્તારોમાં યુવાનો વિચિત્ર વ્યસનનો શિકાર (condom washed water) બન્યા છે. જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં ફ્લેવર્ડ કોન્ડોમની માંગમાં અચાનક વધારો થયો છે. Click here

કંઈક આવી છે દ્રૌપદી મુર્મુ અને મલાલાની સંઘર્ષભરી કહાની....

સંથાલ અને પશ્તુ આ બે જનજાતિઓના વિવિધ વર્ણનો. એકનું પ્રતિનિધિત્વ ભારતીય રાષ્ટ્રપતિ કરે છે અને બીજાનું પ્રતિનિધિત્વ નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા મલાલા યુસુફઝાઈ (Malala Yousafzai) કરે છે. બે આદિવાસી જાતિઓ વચ્ચે શું સામ્યતા છે અને કેવી રીતે એક સમુદાય સર્વસમાવેશક બન્યો અને બીજાએ તેની તાકાત ગુમાવી દીધી. Click here

CWG 2022: ટેબલ ટેનિસની પ્રથમ મેચમાં ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને આપી માત

મનિકા બત્રાની આગેવાની હેઠળની ભારતીય મહિલા ટેબલ ટેનિસ (Indian Women's Table Tennis) ટીમે શુક્રવારે પ્રથમ ગ્રુપ બે મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 3-0થી જીત મેળવીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સના (Commonwealth Games) ખિતાબ સંરક્ષણ અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. તે જ સમયે, સ્વિમર શ્રીહરિ નટરાજે 54.68 સેકન્ડના સમય સાથે 100 મીટર બેકસ્ટ્રોકની સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે. Click here

જાણો શું ખરેખર બિપાશા બાસુ માતા બનવા જઈ રહી છે

લગ્નના 6 વર્ષ બાદ બિપાશા બાસુ માતા બનવા જઈ રહી છે. (Bipasha Basu expecting their first child) કરણ સિંહ ગ્રોવર અને બિપાશા બાસુ બહુ જલ્દી ચાહકોને ખુશખબર આપવા જઈ રહ્યા છે. Click here